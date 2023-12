Công an TP.Thủ Đức tìm chủ sở hữu 50 triệu đồng bị đánh rơi trên đường Tăng Nhơn Phú

Ngày 2.12, Công an P.Phước Long B (TP.Thủ Đức, TP.HCM) thông tin tìm chủ sở hữu số tiền 50 triệu đồng bị đánh rơi trên đường được người dân phát hiện, bàn giao.

Theo đó, khoảng 21 giờ 15 tối 10.11, người dân đang đi trên đường Tăng Nhơn Phú, đoạn qua cổng Trường cao đẳng Công Thương (khu phố 4, P.Phước Long B) thì phát hiện số tiền 50 triệu đồng bên dưới nền đất nên trình báo công an phường này.

Công an P.Phước Long B sau đó lập hồ sơ, tiếp nhận số tiền nói trên. Công an thông báo ai là chủ sở hữu số tiền trên xin liên hệ với Công an P.Phước Long B tại số 183A Đỗ Xuân Hợp, hoặc liên hệ số điện thoại 098307 4979 gặp ông Lê Tuấn (cán bộ Công an P.Phước Long B) để hoàn tất thủ tục nhận lại tài sản.

Trường hợp sau một năm kể từ ngày thông báo mà không xác định được chủ tài sản thì số tài sản trên sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.