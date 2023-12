'Cò' phiếu lý lịch tư pháp hoạt động ì xèo

Tầm 13 giờ, nhiều người tranh thủ đến sớm, xếp thành hàng dài trong sân chờ vào lấy số thứ tự. Họ đa số là thanh niên trẻ tuổi, số ít là trung niên và người nước ngoài. Cũng tương tự như buổi sáng, chỉ khoảng 1 tiếng sau, tức mới 14 giờ, rất nhiều người dân mất cơ hội được lấy số thứ tự, nhân viên nhà giữ xe hẹn "7 giờ sáng hôm sau quay lại".

Trong khi đó, cũng tại bãi xe của Sở Tư pháp TP.HCM, một nhóm khoảng 5 người đàn ông lăng xăng tiếp cận người dân ngay cổng với lời mời chào "photo hồ sơ không, tôi chở đi ?".

Một nam thanh niên (quê Quảng Ngãi), đến làm phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì bị cán bộ từ chối, yêu cầu về tỉnh làm. "Tụi tôi làm được. Có cần làm không, tôi làm luôn cho. Tôi làm và công chứng hết luôn, ra cái phiếu, thường người ta cho tôi 200.000 đồng", người đàn ông khoảng 60 tuổi nói với nam thanh niên nói trên. Nam thanh niên tỏ ra băn khoăn: "Mà có hợp lệ không? Căn cước ghi ở tỉnh mà ?". "Trời ơi, không hợp lệ sao tôi làm, không phải bưu điện nào cũng làm đâu nha. Bởi ở tỉnh tôi mới hỗ trợ cho làm. Tôi chở đi công chứng cho", "cò" này thuyết phục. Sau một hồi, "cò" này lại nói: "Quảng Ngãi xa xôi không biết họ có nhận không. Cô này ở Đồng Nai gần hơn thì dễ hơn". Một "cò" chèo kéo: "Tôi có nhỏ em ruột làm bên trong đó, nó bao nhanh cho em luôn"...

Khi bãi giữ xe của Sở Tư pháp TP.HCM chật kín, nhân viên hướng dẫn người dân sang bên kia đường gửi. Khi người dân vào bãi xe này, có một nam thanh niên đứng ngay chỗ ghi phiếu giữ xe để mời chào "làm thủ tục hành chính". Nếu khách nào đồng ý thì người này sẽ dẫn lên trên tầng lầu của bãi giữ xe - nằm đối diện Sở Tư pháp. Gần lối cầu thang, có đặt một tấm backdrop nhỏ hình chữ nhật, nội dung: "Điểm hỗ trợ: Đăng ký xe công nghệ; Tư pháp tất cả các tỉnh; Giấy hẹn tỉnh lấy liền". Kế đó, đặt một bàn làm việc, trên bàn có nhiều giấy tờ và một chiếc máy tính, máy in để phục vụ in hồ sơ cho khách.



Hầu hết người dân đều hỏi "có làm nhanh được không", thì được nhận câu trả lời là theo quy định 14 ngày. Nếu đồng ý làm, những người này "vẽ vời" bằng cách giúp điền thông tin vào tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp và viết giấy ủy quyền, sau đó dẫn đi công chứng..., với giá 280.000 đồng/phiếu có đăng ký thường trú tại TP.HCM, 480.000 đồng/phiếu nếu ở các tỉnh thành.

Thực tế, làm thủ tục cấp phiếu tại Sở Tư pháp, người dân chỉ cần photo căn cước công dân và điền vào tờ khai mà cán bộ phát, đóng tiền phí 200.000 đồng rồi chờ kết quả. Có nhiều người như anh H. (quê Bạc Liêu), muốn làm phiếu lý lịch tư pháp nên nhóm này hứa sẽ làm thay, viết giấy biên nhận với giá 480.000 đồng, và cho anh điền vào phiếu ủy quyền, rồi đưa đi công chứng.

Từ phản ánh của Báo Thanh Niên, hôm 24.11 vừa qua, Công an P.Võ Thị Sáu (Q.3, TP.HCM) đã đến kiểm tra và mời 8 người làm "dịch vụ" về trụ sở làm việc. Tại đây, công an đã thu giữ sổ phiếu thu và nhiều giấy tờ của nhóm người tại bãi giữ xe đối diện Sở Tư pháp. Trong phiếu thu thể hiện đã thu tiền của nhiều người làm lý lịch tư pháp với giá từ 380.000 - 600.000 đồng/hồ sơ. Một người làm dịch vụ tên N.V.L (33 tuổi) khai với công an, khoảng tháng 8.2023, L. bắt đầu làm dịch vụ tại đây. N.V.L. thuê Đ.T.N. (32 tuổi, ngụ Q.10) làm công việc nhận, viết hồ sơ cho khách khoảng 5 - 10 người/ngày và được trả công 300.000 đồng/ngày.

Lãnh đạo Công an P.Võ Thị Sáu cho biết, sau khi ghi nhận hồ sơ bước đầu, phường đã chuyển hồ sơ lên Công an Q.3 để điều tra mở rộng.

Ông Phan Thanh Tùng, Phó giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cho hay có nắm thông tin về tình trạng "cò" qua việc số hồ sơ ủy quyền nộp phiếu lý lịch tư pháp số 1 tăng và thường tập trung ở một số người được ủy quyền. Sở Tư pháp đã kiểm tra, xác định các hồ sơ này hợp lệ và tiến hành giải quyết hồ sơ theo quy định. Để thông tin cho người dân, Sở đã có bảng thông báo kích thước lớn đặt tại cổng trụ sở với nội dung: "Quý khách có nhu cầu giải quyết hồ sơ, đề nghị liên hệ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp, không giao dịch với người bên ngoài". Bên cạnh đó, Sở đang phối hợp với công an phường để tiếp tục đảm bảo an ninh, trật tự bên ngoài cơ quan và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật nếu có.