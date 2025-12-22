Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an TP.HCM triệt phá đường dây làm thịt bò giả

Trần Duy Khánh - Ngọc Lê
22/12/2025 17:03 GMT+7

Lực lượng Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây làm thịt bò giả từ thịt heo.

Ngày 22.12, đại diện Phòng Tham mưu cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 7 bị can về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm (thịt bò giả).

Công an TP.HCM triệt phá đường dây làm thịt bò giả - Ảnh 1.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây làm thịt bò giả

ẢNH: CACC

Những người bị khởi tố gồm Lê Quang Quyết (chủ mưu, 33 tuổi), Nguyễn Đức Đạt, Nguyễn Minh Tuấn, Ngô Tường Quốc, Lê Thị Hà, Lê Thị Thủy và Lê Đình Lộc.

Theo đó, lúc 10 giờ 30 ngày 15.11, Phòng CSĐT về tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03), Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Thới An (quận 12 cũ) kiểm tra hành chính một cơ sở chế biến thực phẩm tại địa chỉ 46 đường D2, khu phố 37. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện chủ cơ sở là Lê Quang Quyết cùng 6 nhân viên đang tổ chức sản xuất thịt bò giả. Đồng thời, phát hiện một nhân viên khác đang vận chuyển hơn 36 kg thịt bò giả đã thành phẩm đi giao cho khách hàng.

Mở rộng điều tra, ngày 16.11, PC03 phối hợp Công an phường Hiệp Bình (thành phố Thủ Đức cũ) kiểm tra một địa điểm tại số 144/2 đường số 6 do Nguyễn Đức Đạt (33 tuổi) làm chủ hộ kinh doanh. Tại đây, tổ công tác phát hiện 247 kg thịt bò giả thành phẩm cùng nhiều phương tiện, dụng cụ, hóa chất phục vụ việc biến thịt heo thành thịt bò giả.

Qua điều tra xác định, cơ sở của Lê Quang Quyết hoạt động từ tháng 2.2025 đến khi bị phát hiện, không có giấy phép đăng ký kinh doanh, không thực hiện nghĩa vụ thuế, không ký hợp đồng lao động. Quyết khai nhận, được Nguyễn Đức Đạt hướng dẫn quy trình sản xuất thịt heo giả thịt bò, đồng thời cung cấp nguồn nguyên liệu là thịt heo và muối công nghiệp.

Quy trình sản xuất được các đối tượng khai nhận gồm: thịt heo được ngâm trong hỗn hợp huyết heo và hóa chất để tạo màu, sau đó đóng gói, cấp đông và bán ra thị trường dưới danh nghĩa thịt bò. Cơ sở này sản xuất trung bình 600 kg thịt bò giả/ngày, cung cấp cho khoảng 75 quán ăn trên địa bàn TP.HCM và một số địa phương lân cận. Giá bán dao động từ 118.000 - 140.000 đồng/kg, thu lợi bất chính từ 15.000 - 40.000 đồng/kg.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 15.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 7 bị can về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Hiện Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan, truy xét đường dây tiêu thụ, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và giữ vững trật tự quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Tin liên quan

25 tấn thực phẩm bẩn kho lạnh ở TP.HCM chờ bán vào dịp tết

25 tấn thực phẩm bẩn kho lạnh ở TP.HCM chờ bán vào dịp tết

Gần 25 tấn thực phẩm bẩn bao gồm vú heo, dồi trường heo, bao tử heo, trứng gà non, lá xách bò... không rõ nguồn gốc được lực lượng chức năng phát hiện tại một kho lạnh trên địa bàn TP.Thủ Đức (TP.HCM) chờ bán vào dịp tết.

Khám phá thêm chủ đề

thịt bò giả công an TP.HCM khởi tố
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận