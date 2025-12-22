Ngày 22.12, đại diện Phòng Tham mưu cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 7 bị can về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm (thịt bò giả).

Công an TP.HCM triệt phá đường dây làm thịt bò giả ẢNH: CACC

Những người bị khởi tố gồm Lê Quang Quyết (chủ mưu, 33 tuổi), Nguyễn Đức Đạt, Nguyễn Minh Tuấn, Ngô Tường Quốc, Lê Thị Hà, Lê Thị Thủy và Lê Đình Lộc.

Theo đó, lúc 10 giờ 30 ngày 15.11, Phòng CSĐT về tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03), Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Thới An (quận 12 cũ) kiểm tra hành chính một cơ sở chế biến thực phẩm tại địa chỉ 46 đường D2, khu phố 37. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện chủ cơ sở là Lê Quang Quyết cùng 6 nhân viên đang tổ chức sản xuất thịt bò giả. Đồng thời, phát hiện một nhân viên khác đang vận chuyển hơn 36 kg thịt bò giả đã thành phẩm đi giao cho khách hàng.

Mở rộng điều tra, ngày 16.11, PC03 phối hợp Công an phường Hiệp Bình (thành phố Thủ Đức cũ) kiểm tra một địa điểm tại số 144/2 đường số 6 do Nguyễn Đức Đạt (33 tuổi) làm chủ hộ kinh doanh. Tại đây, tổ công tác phát hiện 247 kg thịt bò giả thành phẩm cùng nhiều phương tiện, dụng cụ, hóa chất phục vụ việc biến thịt heo thành thịt bò giả.

Qua điều tra xác định, cơ sở của Lê Quang Quyết hoạt động từ tháng 2.2025 đến khi bị phát hiện, không có giấy phép đăng ký kinh doanh, không thực hiện nghĩa vụ thuế, không ký hợp đồng lao động. Quyết khai nhận, được Nguyễn Đức Đạt hướng dẫn quy trình sản xuất thịt heo giả thịt bò, đồng thời cung cấp nguồn nguyên liệu là thịt heo và muối công nghiệp.

Quy trình sản xuất được các đối tượng khai nhận gồm: thịt heo được ngâm trong hỗn hợp huyết heo và hóa chất để tạo màu, sau đó đóng gói, cấp đông và bán ra thị trường dưới danh nghĩa thịt bò. Cơ sở này sản xuất trung bình 600 kg thịt bò giả/ngày, cung cấp cho khoảng 75 quán ăn trên địa bàn TP.HCM và một số địa phương lân cận. Giá bán dao động từ 118.000 - 140.000 đồng/kg, thu lợi bất chính từ 15.000 - 40.000 đồng/kg.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 15.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 7 bị can về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Hiện Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan, truy xét đường dây tiêu thụ, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và giữ vững trật tự quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn.