Công an TP.HCM bắt giữ nhiều tội phạm truy nã

Liên quan vụ việc Công an TP.HCM truy nã Huỳnh Quốc Cường vì bán ma túy cỏ Mỹ, ngày 21.12, nguồn tin PV Thanh Niên cho biết, bị can này đã đến công an đầu thú.



Huỳnh Quốc Cường bị Công an TP.HCM bắt giữ sau thời gian trốn truy nã ẢNH: CACC

Theo đó, sau khi Thanh Niên thông tin vụ việc, biết bản thân đang bị truy nã, được sự vận động của gia đình, Huỳnh Quốc Cường (19 tuổi, quê Gia Lai) đã đến đầu thú tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.

Theo hồ sơ điều tra, ngày 27.4, Công an phường Tăng Nhơn Phú (thành phố Thủ Đức cũ) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM ập vào căn nhà không số trên đường Bưng Ông Thoàn, phát hiện nhóm thanh niên mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dạng cỏ Mỹ.

Tại hiện trường có Nguyễn Phan Anh Triệu (19 tuổi), Nguyễn Đức Hưng (19 tuổi), Đỗ Huỳnh Hữu Thắng (18 tuổi, cùng quê Gia Lai). Trong đó, Triệu dương tính với ma túy.

Qua đấu tranh, nhóm này khai thêm Huỳnh Quốc Cường. Theo đó, đầu tháng 4.2025, Cường biết Triệu thường mua ma túy dạng cỏ Mỹ về cùng sử dụng với Hưng và Thắng nên bàn bạc "làm ăn".

Từ ngày 23 đến 26.4, Cường và Triệu 2 lần góp tiền đặt mua cỏ Mỹ trên mạng về rồi chia nhỏ ma túy, bán cho các đối tượng sử dụng thông qua các tài khoản mạng xã hội tên "Chill Sài Gòn".

Thắng và Hưng biết tin nên hỗ trợ Cường và Triệu đi giao ma túy, không nhận tiền công. Đổi lại, Thắng và Hưng được cho sử dụng ma túy miễn phí. Về phần lợi nhuận, Cường và Triệu chia đôi.

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 3.11, Công an TP.HCM quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, Cường đã bỏ trốn. Đến ngày 27.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định truy nã Cường.

Trước đó, trong 2 ngày liên tiếp, Công an phường Bến Thành cũng bắt 2 tội phạm truy nã tại khu vực trung tâm, trong đó 1 bị can liên quan tội mua bán trái phép chất ma túy.

Khoảng 20 giờ ngày 17.12, qua công tác trinh sát, Công an phường Bến Thành phát hiện 1 đối tượng nam thường xuyên xuất hiện tại địa chỉ trên đường Lê Thị Riêng, có nhiều biểu hiện bất thường. Công an phường phối hợp phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM theo dõi, kiểm tra hành chính thì người này không xuất trình được giấy tờ tùy thân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định người này là Nguyễn Nho Quỳnh (31 tuổi), đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Nho Quỳnh bị công an bắt giữ ẢNH: CACC

Đến chiều 18.12, từ công tác nắm địa bàn và thông tin từ nhân dân, Công an phường Bến Thành phát hiện Nguyễn Chí Hiền (30 tuổi), người đang bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích nên đã bắt giữ.

Các vụ việc sau đó được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục thụ lý điều tra theo quy định.

Việc phát hiện, xử lý các đối tượng truy nã trên được Công an TP.HCM thực hiện trong cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Những kết quả đạt được thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt và trách nhiệm của lực lượng Công an TP.HCM trong công tác phòng, chống tội phạm. Đồng thời khẳng định hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị chức năng và vai trò của người dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững bình yên khu vực trung tâm thành phố dịp cuối năm.