Công an TP.HCM tìm chủ sở hữu hơn 200 mô tô quá hạn tạm giữ

Ngày 22.12, Công an phường Tam Thắng (thành phố Vũng Tàu cũ), phường An Nhơn và phường An Hội Tây (quận Gò Vấp cũ), TP.HCM thông tin tìm chủ sở hữu hoặc người có liên quan hơn 200 xe mô tô đang bị tạm giữ.

Trước đó, Công an phường Tam Thắng phát hiện và lập biên bản, tạm giữ 80 xe mô tô, 1 xe đạp vắng chủ, vi phạm pháp luật. Tương tự, Công an phường An Nhơn tạm giữ 73 xe mô tô vắng chủ và phường An Hội Tây là 50 xe mô tô.

Đến nay, số xe trên đã quá thời hạn tạm giữ mà người điều khiển, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp các phương tiện này không đến trụ sở công an các phường để giải quyết theo quy định.

Công an TP.HCM cho hay, sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đăng tin tìm thông tin chủ sở hữu trên báo và niêm yết công khai tại trụ sở công an phường, nếu cá nhân, tổ chức có liên quan không đến nhận, thì hơn 200 xe mô tô này sẽ bị tịch thu, xử lý theo quy định.

