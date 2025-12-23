Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an TP.HCM tìm chủ sở hữu hơn 200 mô tô quá hạn tạm giữ

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
23/12/2025 04:28 GMT+7

Công an 3 phường Tam Thắng, An Nhơn, An Hội Tây (Công an TP.HCM) phát hiện và lập biên bản tạm giữ hơn 200 xe mô tô vi phạm hành chính. Chủ các phương tiện liên quan cần nhanh chóng liên hệ công an phường để giải quyết vụ việc.

Ngày 22.12, Công an phường Tam Thắng (thành phố Vũng Tàu cũ), phường An Nhơn và phường An Hội Tây (quận Gò Vấp cũ), TP.HCM thông tin tìm chủ sở hữu hoặc người có liên quan hơn 200 xe mô tô đang bị tạm giữ.

Trước đó, Công an phường Tam Thắng phát hiện và lập biên bản, tạm giữ 80 xe mô tô, 1 xe đạp vắng chủ, vi phạm pháp luật. Tương tự, Công an phường An Nhơn tạm giữ 73 xe mô tô vắng chủ và phường An Hội Tây là 50 xe mô tô.

Đến nay, số xe trên đã quá thời hạn tạm giữ mà người điều khiển, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp các phương tiện này không đến trụ sở công an các phường để giải quyết theo quy định.

Công an TP.HCM cho hay, sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đăng tin tìm thông tin chủ sở hữu trên báo và niêm yết công khai tại trụ sở công an phường, nếu cá nhân, tổ chức có liên quan không đến nhận, thì hơn 200 xe mô tô này sẽ bị tịch thu, xử lý theo quy định.

Dưới đây là 81 phương tiện bị Công an phường Tam Thắng tạm giữ:

TT

BIỂN KIỂM SOÁT

SỐ MÁY HIỆN TẠI

SỐ KHUNG HIỆN TẠI

1

51Y1-3770

HC09E6253231

RLHHC09056Y253192

2

Không

VLF1P50FMG340061095

RMTDCG1HY5A00..

3

54S4-1049

F4A5138824

RLSCF4EF090103064

4

Không

Không

Không

5

65K2-5492

22S2073150

RLCN22S20AY073149

6

Không

4UB501823

4UB501823

7

Không

1P53FMHY0173154

R...Y0802078

8

Không

5C6H133202

RLCSC6H0FY133193

9

Không

VMVTBAD039193

RLGKA120DAD039193

10

72B1-010.76

LC150FMG01202156

CX..XCHL012..2133

11

Không

VUMFCYG150FMG4L100958

VFCBG6084FC000438

12

Không

C100MNE0121960

C100MN0121960

13

Không

VDEJQ152FMH900092

...M6A900092

14

Không

RMEQHLP50FMGS001548

RMEDCGFME6A001548

15

Không

RRSD0152FMH0004529

RR..WCH5R3Y...004529

16

Không

LC152FMH00431878

LLCLXN3AXY1B00490

17

Không

VMT1P50FMG30005726

VMTLCC012MT00525

18

Không

VMEM9E43761

RLGH125ED4D437613

19

Không

VPF1P52FMH340020884

VFDBCH031PD420884

20

72T2-6842

F4D2105489

Không

21

72F4-5007

C90E6013347

Gỉ sét

22

60B3-104.87

55P110755

RLCE55P10CY110918

23

52U5-2989

JF15E5009462

Không

24

72S2-8291

5P11249188

RLCN5P110AY249186

25

72K5-2497

Đục

Đục

26

72H4-9947

VTRDY150FMG80306456

VMXPCG0012U306456

27

72D1-095.05

M731M4044137

RP8M73100CV109519

28

60C1-334.52

5C63650584

RLCS5C630CY650541

29

93T2-8122

5C61106763

RLCS5C6107Y106763

30

72F6-4312

HD1P53FMHY0024617

Gỉ sét

31

72FC-6533

VVNZS139FMB2001118

Không

32

72H8-0833

5VD120778

VYAN5VD13YA020778

33

72F1-452.36

JF18E5285706

Gỉ sét

34

66L3-3594

VUMYG15FMG284143

Không

35

47P3-0171

HC12E0325836

RLHHC12038Y170797

36

69C1-403.27

HC12E5435575

RLHHC1211DY435543

37

67H1-039.10

VZS152FMH518200

RLPDCHBUMAB003200

38

72E1-748.54

JF86E5190468

RLHJF5831LZ471914

39

72H8-1158

1P50FMG320284901

VLFDCG012LF006152

40

68F2-8473

Đục

Đục

41

72L6-4119

VMVT3D001305

RLGKA12CD8D001305

42

Không

VHLFM152FMHV00305350

RPYFCB210HA000811

43

72H7-9839

VDG1P52FMH003463

Đục

44

60Z6-1313

VMM9BED044348

RLGH125CD7D044348

45

72H7-4876

VMEM9B403622

VMETCJ113MF403622

46

72H6-4749

SD072506

VMEPCG00221074852

47

70B1-976.47

VTT1P52FMH160649

VTT1P52FMH160649

48

29T4-9959

5P11475393

RLCN5P110CY475377

49

60N7-1484

VME152FMHB006914

RMEWCH9ME7A006914

50

72K2-3858

1P50FMG-320230778

VAVDE0012AV008118

51

72H1-030.28

44S1050876

RLCL44S1BY050874

52

72L2-4452

VTTJL1P52FMHM009078

RRKWCH0UM5XR09078

53

Không

VDP1P52FMH426257

Không

54

37P6-4528

22S2057919

RLCN22S209Y057913

55

71S9-1212

VMVT5AD011167

RLGKA12ED7D011167

56

61B1-587.99

VMEM9B000981

Gỉ sét

57

60K4-7941

LC150FMG01599843

XS100300008578

58

59P2-63448

JC76E0124203

RLHJC7604GZ041250

59

94H2-8821

2B56019171

RLCN2B5607Y019171

60

51M2-0426

ZS150FMG32127224

VHLPCG0022H013224

61

79L1-3779

G408109933

G43A102223

62

72C1-21118

JF27E1245402

RLHJF2702BY387742

63

61Z3-7357

HC12E0221778

RLHHC12038Y605513

64

68N1- 00085

5C61088648

RLCS5C6107Y088648

65

79L4-2820

2B52105766

RLCN2B5206Y105766

66

52N9-6145

2B5214832

RLCN2B5205Y014832

67

72L4-2889

C100ME0155741

C100M0155741

68

721-274.81

JF27E0723019

RLHJF2700BY0109253

69

72C1-10041

RRSSA1P52QMJ-1B005313

RRS1CJ402A1-00200

70

Không

Đục

Đục

71

59M1-94801

JF18E5201645

RLHJF1801BY400191

72

68S1-32983

VDGZS152FMHMT00006945

RNDWCH1ND61DD6B45

73

83P3-733.68

JK03E7521056

RLHJK0323MZ015685

74

53V1-6324

C100MNE0129333

C100MN0129333

75

60AE-03020

RNRHA139FMB123440

RNRWCH1HYD1123440

76

72K7-4084

VMVS1AD000142

RLGHA15AM5D000142

77

72C1-26397

VMVTFBD028659

RLGH125NDBD028659

78

54Y8-8682

Hàn ghép

Đục

79

84V1-2777

VMKADAD109447

RLCAU12AĐA109447

80

72C1-862.56

VTT37JL1P52FMH000168

Gỉ sét

81

xe đạp

Dưới đây là danh sách 73 phương tiện ở phường An Nhơn:

STT

biển số

số máy

số khung

1

59M1-10844

BBD-048762

DBD048762

2

59T1-44648

1DB1155229

RLCN1DB10DY155221

3

59S1-88496

C100ME0059831

C100M0059831

4

59U2-03340

RLHKC2603GY061809

KC26E1097991

5

59Y3-33412

RLHJA3911KY007445

JA39E0863444

6

72E1-26833

RLHJF3313DY527434

JF33E0607589

7

59X2-88438

VMVT3BD020514

RLGKA12DD9D020514

8

59X1-09590

5C6349961

BY499553

9

59E1-29126

RLHJF3308CY178907

JF33E0178965

10

53R3-7900

AN090GEAV40792

AN090GA40792

11

59K2-52522

MH1KF411XKK724060

KF41E1726749

12

59B1-16355

RNRWCH1UMB1126350

RNRHA152FMH126350

13

51S6-5278

VTTWCH022TT084688

VTT1P52FMH084688

14

53X7-0262

WG110ZX0054475

HD1P53FMHZX0069556

15

51F1-4643

FT10015408

1P50FM310883222

16

59S2-67350

RLCUG0610HY425820

G3D4E447529

17

52T8-4549

014557-D7D

014557-AD

18

59S2-94723

RLHJA3902HY568964

JA39E0544111

19

59K1-61320

RLCL44S10DY074983

44S1074987

20

54LA-0352

C509621831

C50E9621883

21

60S9-2535

RRRSCJ1014D202350

VDTFS152QMJ202350

22

59Y1-28734

RLCE55P10CY108579

55P1108511

23

52T4-7547

RLGXA10CD4D129969

VMEVA2129969

24

59D2-03002

RLGKA12Đ9D018439

VMVT3BD018439

25

81N1-6373

RLCN5P1109Y083720

5P11083710

26

77H8-9787

RMNWCH3MN6H000030

VLFAV1P52FMH36L200030

27

67M1-34014

RLCL1SK10FY035092

1SK1035099

28

37D1-57502

RLCN1DB10D211121

1DB1211140

29

67f1-52217

MH1JM5114LK680887

JM51E1680445

30

50AB-77693

RLHJK1402RZ334067

JK14E0489059

31

60B5-65081

RLHJA3226EY085887

JA32E0085843

32

84K1-7607

RRKWCHOUMAXS32885

VTT08JL1P52FMH032885

33

60L5-3624

SN100S11160961

1P50FMG310228261

34

76U9-1524

RLHHC08092Y189492

HC08E0189545

35

63B5-30383

RLSCF4EE0A0149543

F4A5163462

36

20F1-25909

RLCE55P10EY450783

55P1450803

37

62F1-22109

RLCE55P10CY166212

55P1166160

38

65B1-22008

VVTPCHO22VT001235

1P52FMH20161785

39

16M4-8214

RLCN2B5207Y133254

2B52133254

40

68P1-58898

RLHJF5839KY517302

JF86E0217231

41

76S7-9133

VHSPCG0071H003897

CT100E1976273

42

70K2-1529

RLHHC09083Y016577

HC09E0016614

43

60C1-44829

RRKWCH1UMAXT24291

FMH024291

44

54V2-1613

VDP1P52FMH655207

RMMWCH6MM81655207

45

41MĐ1-32125

WS60V1100WJ000715

RPNHF2HDRJL000504

46

65M1-1857

VTH152FMH2014216

RRHWCH2RH7A014216

47

49V1-4442

HC09E0510176

RLHHC09063Y510114

48

53V4-9918

LC150FMG00608654

XS10033000581

49

59M2-30222

JA39E0715977

RLHJA3908HY735831

50

51R3-1642

JF18E0001168

RLHJF18087Y301124

51

54Z5-7068

HC12E2017293

RLHHC12348Y308843

52

54V1-8384

5C63067739

RLCS5C6308Y067739

53

55X1-1628

E-1397294

Y-196386

54

59Y2-42220

JF33E0395668

RLHJF3312DY323630

55

59Y1-29942

55P1119912

RLCE55P10CY119908

56

59C2-27231

44S1-069418

RLCL44S10CY069410

57

59S1-79307

VZS152FMH368106

RMNWCH1MN8H004106

58

59V1-64952

WH150MH08E00542

LWBTDH10181022521

59

59F1-96084

JA39E0211179

RLHJA3907HY211151

60

59V3-47247

JM51E1727837

MH1JM5110LK719300

61

59S3-60161

E3R2E2667919

MH3SE88H0KJ176733

62

59S3-29557

KF41E1775707

MH1KF4112KK773012

63

59V2-62675

5C62049111

RLCS5C6207Y049111

64

59U1-52813

JF33E0104345

RLHJF3300CY104302

65

59V2-21158

JC35E0018828

RLHJ035085Y018731

66

59T1-12532

BBD050970

HDBD050970

67

51R1-3865

2B5238298

RLCN2B5205Y028298

68

59G2-28637

G3D4E533569

RLCUG0610HY510844

69

53V8-9625

GU519404

VDNFMA10D4X519404

70

60B1-94508

JC43E6398597

JC4328BY447356

71

59S1-42008

HC09E6462969

RLHHCO90X6Y462945

72

92H1-56396

ZBNV02003JB853705

BJ154FMI6A74013555

73

70G1-61041

BJ154FM16A74014749

ZBNV02001JB864606

Dưới đây là danh sách 50 phương tiện tại phường An Hội Tây:

BIỂN SỐ

SỐ MÁY

SỐ KHUNG

72N1-9009

FMG-00202385

XL30XY1080685

59L1-126.31

VMVT5AD021127

RLGKA12ED7D021127

59V2-438.01

JF45E0712193

RLHJF4512FY103443

59F1-262.17

HC12E2096301

RLHHC12398Y365149

52H3-5509

4UL018038M

YYE18038

53Y6-7508

1P50FMG3Y0080181

WELL100Y090181

69H1-082.65

5C6J028265

RLCS5C6J0DY028254

60F5-4869

5018885

6418902

60L8-8334

SD063110

VMEPCG00221063532

59Y2-371.46

RRRFS152FMH381229

RRRDCH9RRBD381229

66M1-2056

VTTJL1P52FMHN030927

RRKWCH0UM7XP30927

52M7-7500

1P50FMG310207324

FS1002401745

79Z1-8004

FMHV00212516

RMNDCH9MN8H012516

52L7-8493

HD1P53FMHY0259096

LK1102001933

94D1-021.17

55P1016086

RLCE55P10BY016085

59V1-790.07

JF46E4143242

RLHJF4604DY279557

83CA-036.58

VZS139FMB17001149

RR6SCBNUMJD001149

77D1-250.50

5C6H111588

RLCS5C6H0FY111573

52L5-0905

0060909

0060909

59N3-146.20

KB11E1167512

MHKB1111JK167421

59V2-480.28

5C6K291144

C6K0GY291145

59V2-984.18

5P11023484

RLCN5P1108Y023484

59C1-572.18

1SK1021156

RLCL1SK10EY021161

59Z2-211.65

JA39E0806649

RLHJA3904HY826501

59D2-765.90

JA39E0812566

RLHJA3900HY832425

51K3-9685

VMM9BCD037895

RLGH125DD6D037895

54S5-6818

VT3AD018067

CD9D018067

59C2-098.43

5P11357044

RLCN5P110BY357049

93G1-003.79

JC43E0891274

RLHJC4308BY019995

55Y2-9561

150MH10C00397

104A1001958

65B1-283.54

23B3035483

RLCM23B309Y035483

54S4-3463

VDP1P52FMH665344

RMMWCH6MM81665344

89F1-307.32

VMM9BDD009864

RLGH125FD5D009864

85F1-085.94

VMVUADD012806

RLGKA11DDDD012806

53Y4-7530

CT100E1916685

KMYCT100DYC832228

54K4-7697

5P11145453

RLCN5P110AY145451

59P2-001.98

1PB3058980

RLCJ1PB30EY058960

59G2-551.80

E3Y8E096004

RLCSEC820JY096002

59F2-342.36

JA36E-1057319

RLHJA3684MY020369

84G1-388.36

JF56E0110806

RLHJF5619FY005756

52H7-2374

FMH01015749

11006000649

72AE-019.10

RL8139FMBL1SG601711

RP2CCB2UMGA601711

59S1-179.77

23B1025636

3B10BY025634

59P3-008.35

JA39E1181873

RLHJA3912KY317829

59V1-159.01

MH09K01333

10791012397

49L1-033.92

JF33E0331023

F3308CY659532

77D1-114.81

33E0252467

CY602416

54Y3-8652

JF27E080770

RLHJF270XBY079458

81S1-113.23

JF63E1169090

RLHJF6306FZ638436

79K6-0705

CR110FMH220002678

VCRPCH0031R152678

Tin liên quan

TP.HCM: Công an phường An Hội Tây tìm chủ sở hữu 50 xe mô tô quá hạn tạm giữ

TP.HCM: Công an phường An Hội Tây tìm chủ sở hữu 50 xe mô tô quá hạn tạm giữ

Công an phường An Hội Tây (TP.HCM) phát hiện và lập biên bản tạm giữ 50 xe mô tô vi phạm hành chính. Chủ các phương tiện liên quan cần nhanh chóng liên hệ công an phường để giải quyết vụ việc.

