Công an TP.HCM tìm chủ sở hữu hơn 200 mô tô quá hạn tạm giữ

Ngày 22.12, Công an phường Tam Thắng (thành phố Vũng Tàu cũ), phường An Nhơn và phường An Hội Tây (quận Gò Vấp cũ), TP.HCM thông tin tìm chủ sở hữu hoặc người có liên quan hơn 200 xe mô tô đang bị tạm giữ.
Trước đó, Công an phường Tam Thắng phát hiện và lập biên bản, tạm giữ 80 xe mô tô, 1 xe đạp vắng chủ, vi phạm pháp luật. Tương tự, Công an phường An Nhơn tạm giữ 73 xe mô tô vắng chủ và phường An Hội Tây là 50 xe mô tô.
Đến nay, số xe trên đã quá thời hạn tạm giữ mà người điều khiển, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp các phương tiện này không đến trụ sở công an các phường để giải quyết theo quy định.
Công an TP.HCM cho hay, sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đăng tin tìm thông tin chủ sở hữu trên báo và niêm yết công khai tại trụ sở công an phường, nếu cá nhân, tổ chức có liên quan không đến nhận, thì hơn 200 xe mô tô này sẽ bị tịch thu, xử lý theo quy định.
Dưới đây là 81 phương tiện bị Công an phường Tam Thắng tạm giữ:
|
TT
|
BIỂN KIỂM SOÁT
|
SỐ MÁY HIỆN TẠI
|
SỐ KHUNG HIỆN TẠI
|
1
|
51Y1-3770
|
HC09E6253231
|
RLHHC09056Y253192
|
2
|
Không
|
VLF1P50FMG340061095
|
RMTDCG1HY5A00..
|
3
|
54S4-1049
|
F4A5138824
|
RLSCF4EF090103064
|
4
|
Không
|
Không
|
Không
|
5
|
65K2-5492
|
22S2073150
|
RLCN22S20AY073149
|
6
|
Không
|
4UB501823
|
4UB501823
|
7
|
Không
|
1P53FMHY0173154
|
R...Y0802078
|
8
|
Không
|
5C6H133202
|
RLCSC6H0FY133193
|
9
|
Không
|
VMVTBAD039193
|
RLGKA120DAD039193
|
10
|
72B1-010.76
|
LC150FMG01202156
|
CX..XCHL012..2133
|
11
|
Không
|
VUMFCYG150FMG4L100958
|
VFCBG6084FC000438
|
12
|
Không
|
C100MNE0121960
|
C100MN0121960
|
13
|
Không
|
VDEJQ152FMH900092
|
...M6A900092
|
14
|
Không
|
RMEQHLP50FMGS001548
|
RMEDCGFME6A001548
|
15
|
Không
|
RRSD0152FMH0004529
|
RR..WCH5R3Y...004529
|
16
|
Không
|
LC152FMH00431878
|
LLCLXN3AXY1B00490
|
17
|
Không
|
VMT1P50FMG30005726
|
VMTLCC012MT00525
|
18
|
Không
|
VMEM9E43761
|
RLGH125ED4D437613
|
19
|
Không
|
VPF1P52FMH340020884
|
VFDBCH031PD420884
|
20
|
72T2-6842
|
F4D2105489
|
Không
|
21
|
72F4-5007
|
C90E6013347
|
Gỉ sét
|
22
|
60B3-104.87
|
55P110755
|
RLCE55P10CY110918
|
23
|
52U5-2989
|
JF15E5009462
|
Không
|
24
|
72S2-8291
|
5P11249188
|
RLCN5P110AY249186
|
25
|
72K5-2497
|
Đục
|
Đục
|
26
|
72H4-9947
|
VTRDY150FMG80306456
|
VMXPCG0012U306456
|
27
|
72D1-095.05
|
M731M4044137
|
RP8M73100CV109519
|
28
|
60C1-334.52
|
5C63650584
|
RLCS5C630CY650541
|
29
|
93T2-8122
|
5C61106763
|
RLCS5C6107Y106763
|
30
|
72F6-4312
|
HD1P53FMHY0024617
|
Gỉ sét
|
31
|
72FC-6533
|
VVNZS139FMB2001118
|
Không
|
32
|
72H8-0833
|
5VD120778
|
VYAN5VD13YA020778
|
33
|
72F1-452.36
|
JF18E5285706
|
Gỉ sét
|
34
|
66L3-3594
|
VUMYG15FMG284143
|
Không
|
35
|
47P3-0171
|
HC12E0325836
|
RLHHC12038Y170797
|
36
|
69C1-403.27
|
HC12E5435575
|
RLHHC1211DY435543
|
37
|
67H1-039.10
|
VZS152FMH518200
|
RLPDCHBUMAB003200
|
38
|
72E1-748.54
|
JF86E5190468
|
RLHJF5831LZ471914
|
39
|
72H8-1158
|
1P50FMG320284901
|
VLFDCG012LF006152
|
40
|
68F2-8473
|
Đục
|
Đục
|
41
|
72L6-4119
|
VMVT3D001305
|
RLGKA12CD8D001305
|
42
|
Không
|
VHLFM152FMHV00305350
|
RPYFCB210HA000811
|
43
|
72H7-9839
|
VDG1P52FMH003463
|
Đục
|
44
|
60Z6-1313
|
VMM9BED044348
|
RLGH125CD7D044348
|
45
|
72H7-4876
|
VMEM9B403622
|
VMETCJ113MF403622
|
46
|
72H6-4749
|
SD072506
|
VMEPCG00221074852
|
47
|
70B1-976.47
|
VTT1P52FMH160649
|
VTT1P52FMH160649
|
48
|
29T4-9959
|
5P11475393
|
RLCN5P110CY475377
|
49
|
60N7-1484
|
VME152FMHB006914
|
RMEWCH9ME7A006914
|
50
|
72K2-3858
|
1P50FMG-320230778
|
VAVDE0012AV008118
|
51
|
72H1-030.28
|
44S1050876
|
RLCL44S1BY050874
|
52
|
72L2-4452
|
VTTJL1P52FMHM009078
|
RRKWCH0UM5XR09078
|
53
|
Không
|
VDP1P52FMH426257
|
Không
|
54
|
37P6-4528
|
22S2057919
|
RLCN22S209Y057913
|
55
|
71S9-1212
|
VMVT5AD011167
|
RLGKA12ED7D011167
|
56
|
61B1-587.99
|
VMEM9B000981
|
Gỉ sét
|
57
|
60K4-7941
|
LC150FMG01599843
|
XS100300008578
|
58
|
59P2-63448
|
JC76E0124203
|
RLHJC7604GZ041250
|
59
|
94H2-8821
|
2B56019171
|
RLCN2B5607Y019171
|
60
|
51M2-0426
|
ZS150FMG32127224
|
VHLPCG0022H013224
|
61
|
79L1-3779
|
G408109933
|
G43A102223
|
62
|
72C1-21118
|
JF27E1245402
|
RLHJF2702BY387742
|
63
|
61Z3-7357
|
HC12E0221778
|
RLHHC12038Y605513
|
64
|
68N1- 00085
|
5C61088648
|
RLCS5C6107Y088648
|
65
|
79L4-2820
|
2B52105766
|
RLCN2B5206Y105766
|
66
|
52N9-6145
|
2B5214832
|
RLCN2B5205Y014832
|
67
|
72L4-2889
|
C100ME0155741
|
C100M0155741
|
68
|
721-274.81
|
JF27E0723019
|
RLHJF2700BY0109253
|
69
|
72C1-10041
|
RRSSA1P52QMJ-1B005313
|
RRS1CJ402A1-00200
|
70
|
Không
|
Đục
|
Đục
|
71
|
59M1-94801
|
JF18E5201645
|
RLHJF1801BY400191
|
72
|
68S1-32983
|
VDGZS152FMHMT00006945
|
RNDWCH1ND61DD6B45
|
73
|
83P3-733.68
|
JK03E7521056
|
RLHJK0323MZ015685
|
74
|
53V1-6324
|
C100MNE0129333
|
C100MN0129333
|
75
|
60AE-03020
|
RNRHA139FMB123440
|
RNRWCH1HYD1123440
|
76
|
72K7-4084
|
VMVS1AD000142
|
RLGHA15AM5D000142
|
77
|
72C1-26397
|
VMVTFBD028659
|
RLGH125NDBD028659
|
78
|
54Y8-8682
|
Hàn ghép
|
Đục
|
79
|
84V1-2777
|
VMKADAD109447
|
RLCAU12AĐA109447
|
80
|
72C1-862.56
|
VTT37JL1P52FMH000168
|
Gỉ sét
|
81
|
xe đạp
|
|
Dưới đây là danh sách 73 phương tiện ở phường An Nhơn:
|
STT
|
biển số
|
số máy
|
số khung
|
1
|
59M1-10844
|
BBD-048762
|
DBD048762
|
2
|
59T1-44648
|
1DB1155229
|
RLCN1DB10DY155221
|
3
|
59S1-88496
|
C100ME0059831
|
C100M0059831
|
4
|
59U2-03340
|
RLHKC2603GY061809
|
KC26E1097991
|
5
|
59Y3-33412
|
RLHJA3911KY007445
|
JA39E0863444
|
6
|
72E1-26833
|
RLHJF3313DY527434
|
JF33E0607589
|
7
|
59X2-88438
|
VMVT3BD020514
|
RLGKA12DD9D020514
|
8
|
59X1-09590
|
5C6349961
|
BY499553
|
9
|
59E1-29126
|
RLHJF3308CY178907
|
JF33E0178965
|
10
|
53R3-7900
|
AN090GEAV40792
|
AN090GA40792
|
11
|
59K2-52522
|
MH1KF411XKK724060
|
KF41E1726749
|
12
|
59B1-16355
|
RNRWCH1UMB1126350
|
RNRHA152FMH126350
|
13
|
51S6-5278
|
VTTWCH022TT084688
|
VTT1P52FMH084688
|
14
|
53X7-0262
|
WG110ZX0054475
|
HD1P53FMHZX0069556
|
15
|
51F1-4643
|
FT10015408
|
1P50FM310883222
|
16
|
59S2-67350
|
RLCUG0610HY425820
|
G3D4E447529
|
17
|
52T8-4549
|
014557-D7D
|
014557-AD
|
18
|
59S2-94723
|
RLHJA3902HY568964
|
JA39E0544111
|
19
|
59K1-61320
|
RLCL44S10DY074983
|
44S1074987
|
20
|
54LA-0352
|
C509621831
|
C50E9621883
|
21
|
60S9-2535
|
RRRSCJ1014D202350
|
VDTFS152QMJ202350
|
22
|
59Y1-28734
|
RLCE55P10CY108579
|
55P1108511
|
23
|
52T4-7547
|
RLGXA10CD4D129969
|
VMEVA2129969
|
24
|
59D2-03002
|
RLGKA12Đ9D018439
|
VMVT3BD018439
|
25
|
81N1-6373
|
RLCN5P1109Y083720
|
5P11083710
|
26
|
77H8-9787
|
RMNWCH3MN6H000030
|
VLFAV1P52FMH36L200030
|
27
|
67M1-34014
|
RLCL1SK10FY035092
|
1SK1035099
|
28
|
37D1-57502
|
RLCN1DB10D211121
|
1DB1211140
|
29
|
67f1-52217
|
MH1JM5114LK680887
|
JM51E1680445
|
30
|
50AB-77693
|
RLHJK1402RZ334067
|
JK14E0489059
|
31
|
60B5-65081
|
RLHJA3226EY085887
|
JA32E0085843
|
32
|
84K1-7607
|
RRKWCHOUMAXS32885
|
VTT08JL1P52FMH032885
|
33
|
60L5-3624
|
SN100S11160961
|
1P50FMG310228261
|
34
|
76U9-1524
|
RLHHC08092Y189492
|
HC08E0189545
|
35
|
63B5-30383
|
RLSCF4EE0A0149543
|
F4A5163462
|
36
|
20F1-25909
|
RLCE55P10EY450783
|
55P1450803
|
37
|
62F1-22109
|
RLCE55P10CY166212
|
55P1166160
|
38
|
65B1-22008
|
VVTPCHO22VT001235
|
1P52FMH20161785
|
39
|
16M4-8214
|
RLCN2B5207Y133254
|
2B52133254
|
40
|
68P1-58898
|
RLHJF5839KY517302
|
JF86E0217231
|
41
|
76S7-9133
|
VHSPCG0071H003897
|
CT100E1976273
|
42
|
70K2-1529
|
RLHHC09083Y016577
|
HC09E0016614
|
43
|
60C1-44829
|
RRKWCH1UMAXT24291
|
FMH024291
|
44
|
54V2-1613
|
VDP1P52FMH655207
|
RMMWCH6MM81655207
|
45
|
41MĐ1-32125
|
WS60V1100WJ000715
|
RPNHF2HDRJL000504
|
46
|
65M1-1857
|
VTH152FMH2014216
|
RRHWCH2RH7A014216
|
47
|
49V1-4442
|
HC09E0510176
|
RLHHC09063Y510114
|
48
|
53V4-9918
|
LC150FMG00608654
|
XS10033000581
|
49
|
59M2-30222
|
JA39E0715977
|
RLHJA3908HY735831
|
50
|
51R3-1642
|
JF18E0001168
|
RLHJF18087Y301124
|
51
|
54Z5-7068
|
HC12E2017293
|
RLHHC12348Y308843
|
52
|
54V1-8384
|
5C63067739
|
RLCS5C6308Y067739
|
53
|
55X1-1628
|
E-1397294
|
Y-196386
|
54
|
59Y2-42220
|
JF33E0395668
|
RLHJF3312DY323630
|
55
|
59Y1-29942
|
55P1119912
|
RLCE55P10CY119908
|
56
|
59C2-27231
|
44S1-069418
|
RLCL44S10CY069410
|
57
|
59S1-79307
|
VZS152FMH368106
|
RMNWCH1MN8H004106
|
58
|
59V1-64952
|
WH150MH08E00542
|
LWBTDH10181022521
|
59
|
59F1-96084
|
JA39E0211179
|
RLHJA3907HY211151
|
60
|
59V3-47247
|
JM51E1727837
|
MH1JM5110LK719300
|
61
|
59S3-60161
|
E3R2E2667919
|
MH3SE88H0KJ176733
|
62
|
59S3-29557
|
KF41E1775707
|
MH1KF4112KK773012
|
63
|
59V2-62675
|
5C62049111
|
RLCS5C6207Y049111
|
64
|
59U1-52813
|
JF33E0104345
|
RLHJF3300CY104302
|
65
|
59V2-21158
|
JC35E0018828
|
RLHJ035085Y018731
|
66
|
59T1-12532
|
BBD050970
|
HDBD050970
|
67
|
51R1-3865
|
2B5238298
|
RLCN2B5205Y028298
|
68
|
59G2-28637
|
G3D4E533569
|
RLCUG0610HY510844
|
69
|
53V8-9625
|
GU519404
|
VDNFMA10D4X519404
|
70
|
60B1-94508
|
JC43E6398597
|
JC4328BY447356
|
71
|
59S1-42008
|
HC09E6462969
|
RLHHCO90X6Y462945
|
72
|
92H1-56396
|
ZBNV02003JB853705
|
BJ154FMI6A74013555
|
73
|
70G1-61041
|
BJ154FM16A74014749
|
ZBNV02001JB864606
Dưới đây là danh sách 50 phương tiện tại phường An Hội Tây:
BIỂN SỐ
SỐ MÁY
SỐ KHUNG
72N1-9009
FMG-00202385
XL30XY1080685
59L1-126.31
VMVT5AD021127
RLGKA12ED7D021127
59V2-438.01
JF45E0712193
RLHJF4512FY103443
59F1-262.17
HC12E2096301
RLHHC12398Y365149
52H3-5509
4UL018038M
YYE18038
53Y6-7508
1P50FMG3Y0080181
WELL100Y090181
69H1-082.65
5C6J028265
RLCS5C6J0DY028254
60F5-4869
5018885
6418902
60L8-8334
SD063110
VMEPCG00221063532
59Y2-371.46
RRRFS152FMH381229
RRRDCH9RRBD381229
66M1-2056
VTTJL1P52FMHN030927
RRKWCH0UM7XP30927
52M7-7500
1P50FMG310207324
FS1002401745
79Z1-8004
FMHV00212516
RMNDCH9MN8H012516
52L7-8493
HD1P53FMHY0259096
LK1102001933
94D1-021.17
55P1016086
RLCE55P10BY016085
59V1-790.07
JF46E4143242
RLHJF4604DY279557
83CA-036.58
VZS139FMB17001149
RR6SCBNUMJD001149
77D1-250.50
5C6H111588
RLCS5C6H0FY111573
52L5-0905
0060909
0060909
59N3-146.20
KB11E1167512
MHKB1111JK167421
59V2-480.28
5C6K291144
C6K0GY291145
59V2-984.18
5P11023484
RLCN5P1108Y023484
59C1-572.18
1SK1021156
RLCL1SK10EY021161
59Z2-211.65
JA39E0806649
RLHJA3904HY826501
59D2-765.90
JA39E0812566
RLHJA3900HY832425
51K3-9685
VMM9BCD037895
RLGH125DD6D037895
54S5-6818
VT3AD018067
CD9D018067
59C2-098.43
5P11357044
RLCN5P110BY357049
93G1-003.79
JC43E0891274
RLHJC4308BY019995
55Y2-9561
150MH10C00397
104A1001958
65B1-283.54
23B3035483
RLCM23B309Y035483
54S4-3463
VDP1P52FMH665344
RMMWCH6MM81665344
89F1-307.32
VMM9BDD009864
RLGH125FD5D009864
85F1-085.94
VMVUADD012806
RLGKA11DDDD012806
53Y4-7530
CT100E1916685
KMYCT100DYC832228
54K4-7697
5P11145453
RLCN5P110AY145451
59P2-001.98
1PB3058980
RLCJ1PB30EY058960
59G2-551.80
E3Y8E096004
RLCSEC820JY096002
59F2-342.36
JA36E-1057319
RLHJA3684MY020369
84G1-388.36
JF56E0110806
RLHJF5619FY005756
52H7-2374
FMH01015749
11006000649
72AE-019.10
RL8139FMBL1SG601711
RP2CCB2UMGA601711
59S1-179.77
23B1025636
3B10BY025634
59P3-008.35
JA39E1181873
RLHJA3912KY317829
59V1-159.01
MH09K01333
10791012397
49L1-033.92
JF33E0331023
F3308CY659532
77D1-114.81
33E0252467
CY602416
54Y3-8652
JF27E080770
RLHJF270XBY079458
81S1-113.23
JF63E1169090
RLHJF6306FZ638436
79K6-0705
CR110FMH220002678
VCRPCH0031R152678
