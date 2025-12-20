Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hai thiếu niên tử vong dưới bánh xe tải ở TP.HCM

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
20/12/2025 09:17 GMT+7

2 thiếu niên chở nhau trên xe máy thì gặp tai nạn giao thông với xe tải trên đường Nguyễn Hữu Thọ (TP.HCM) khiến cả hai tử vong.

Ngày 20.12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng, quận 7 cũ) khiến hai thiếu niên tử vong tại chỗ.

2 thiếu niên tử vong dưới bánh xe tải ở TP.HCM - Ảnh 1.

Hiện trường vụ 2 thiếu niên tử vong dưới bánh xe tải ở TP.HCM

ẢNH: CTV

Danh tính nạn nhân được xác định là H.C.T (17 tuổi, ở phường Khánh Hội) và L.M.H (16 tuổi, ở phường Xóm Chiếu).

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 19.12, T. và H. chở nhau trên xe máy biển số 59N1 - 341.xx lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng từ đường Nguyễn Thị Thập đi Khánh Hội.

Khi xe máy đến gần cầu Kênh Tẻ (phường Tân Hưng) thì loạng choạng, cả hai ngã xuống đường. Đúng lúc này, xe tải biển số 50H - 005.xx do tài xế P.H.N (36 tuổi, quê Cần Thơ) chạy tới cùng chiều, cuốn hai thiếu niên vào gầm.

Hậu quả vụ tai nạn làm cả hai tử vong tại chỗ, thi thể kẹt dưới gầm xe tải.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, ghi nhận thông tin nhân chứng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

