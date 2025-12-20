Hai thiếu niên tử vong dưới bánh xe tải ở TP.HCM

Ngày 20.12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng, quận 7 cũ) khiến hai thiếu niên tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ 2 thiếu niên tử vong dưới bánh xe tải ở TP.HCM ẢNH: CTV

Danh tính nạn nhân được xác định là H.C.T (17 tuổi, ở phường Khánh Hội) và L.M.H (16 tuổi, ở phường Xóm Chiếu).

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 19.12, T. và H. chở nhau trên xe máy biển số 59N1 - 341.xx lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng từ đường Nguyễn Thị Thập đi Khánh Hội.

Khi xe máy đến gần cầu Kênh Tẻ (phường Tân Hưng) thì loạng choạng, cả hai ngã xuống đường. Đúng lúc này, xe tải biển số 50H - 005.xx do tài xế P.H.N (36 tuổi, quê Cần Thơ) chạy tới cùng chiều, cuốn hai thiếu niên vào gầm.

Hậu quả vụ tai nạn làm cả hai tử vong tại chỗ, thi thể kẹt dưới gầm xe tải.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, ghi nhận thông tin nhân chứng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.