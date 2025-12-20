Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn đọc Bạn đọc viết

Trải nhựa mặt đường dở dang nguy cơ gây tai nạn giao thông

Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh
20/12/2025 06:56 GMT+7

Đường số 3, P.Bình Tân (trước đây thuộc P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân), TP.HCM, trải nhựa hơn nửa mặt đường rồi bỏ dở dang quá lâu, gây khó khăn cho việc đi lại.

Người dân trong khu vực cho biết đơn vị thi công chưa trải nhựa một đoạn khoảng 100 m, bề ngang hơn 3 m. Mặt đường bên cao bên thấp khiến người đi xe hai bánh thường xuyên bị trượt té. Phía bên mặt đường chưa trải nhựa đá dăm lởm chởm và có nhiều ổ gà, dễ xảy ra tai nạn giao thông, mới đây nhất là vụ tai nạn ngày 15.12 vừa qua. Ngoài ra, tại đây không làm bó vỉa hè dành cho người đi bộ, nhiều nhà sát với mép đường, khiến việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Trên đoạn đường này có khu dân cư Vĩnh Lộc và chung cư nên người qua lại khá đông.

Trải nhựa mặt đường dở dang nguy cơ gây tai nạn giao thông- Ảnh 1.

Mặt đường có gờ ở giữa gây khó khăn cho việc đi lại

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Đề nghị đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình để đảm bảo an toàn giao thông.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
