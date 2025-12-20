Trải nhựa mặt đường dở dang nguy cơ gây tai nạn giao thông

Người dân trong khu vực cho biết đơn vị thi công chưa trải nhựa một đoạn khoảng 100 m, bề ngang hơn 3 m. Mặt đường bên cao bên thấp khiến người đi xe hai bánh thường xuyên bị trượt té. Phía bên mặt đường chưa trải nhựa đá dăm lởm chởm và có nhiều ổ gà, dễ xảy ra tai nạn giao thông, mới đây nhất là vụ tai nạn ngày 15.12 vừa qua. Ngoài ra, tại đây không làm bó vỉa hè dành cho người đi bộ, nhiều nhà sát với mép đường, khiến việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Trên đoạn đường này có khu dân cư Vĩnh Lộc và chung cư nên người qua lại khá đông.

Mặt đường có gờ ở giữa gây khó khăn cho việc đi lại ẢNH: NGỌC QUỲNH

Đề nghị đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình để đảm bảo an toàn giao thông.