Rác tràn xuống lòng kênh gây ô nhiễm

Thời gian qua, bên hông cầu Bưng tại giao lộ Lê Trọng Tấn - CN1, đoạn gần kênh Tham Lương, P.Tây Thạnh và P.Bình Hưng Hòa (trước đây thuộc P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú và P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân), TP.HCM, tồn tại nhiều đống rác tự phát, tràn cả xuống lòng kênh, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.

Đống rác tự phát gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường ẢNH: NGỌC QUỲNH

Các bãi rác ngày càng phình to, khi trời mưa nước kéo theo rác tràn xuống kênh. Người dân sống trong khu vực cho biết con kênh này là nơi tiếp nhận lượng lớn nước thải từ hệ thống cống xả, nên có nhiều rác trôi về tích tụ, bốc mùi hôi nồng nặc và có nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ngoài ra, dòng kênh còn bị lục bình và cây cỏ bao trùm, gây tắc nghẽn.

Đề nghị cơ quan chức năng cho nạo vét kênh, dọn dẹp rác, đồng thời tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân, nhất là những người buôn bán dọc kênh về việc giữ vệ sinh môi trường.