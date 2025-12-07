Cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý vụ san lấp trái phép

Ngày 6.12, nguồn tin của Báo Thanh Niên cho hay sau loạt bài điều tra Thâm nhập "đại công trường" san lấp trái phép khởi đăng (từ ngày 1 - 4.12), cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đồng loạt vào cuộc, xử lý vi phạm.

Đối với vụ đổ đất, bùn tại KP.Tân Vạn 4, UBND P.Biên Hòa (Đồng Nai) xác định ông Trương Hữu Quyến (62 tuổi, ở P.Đông Hòa, TP.HCM) là người đứng ra tổ chức cho xe tải chở về đổ xuống khu vực này. Qua kiểm tra hồ sơ địa chính, UBND phường xác định toàn bộ diện tích 75.139,4 m² mà ông Quyến sử dụng đều là đất công do nhà nước quản lý.

UBND phường đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi chiếm đất công với diện tích hơn 75.000 m², đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt 350 triệu đồng. Ngoài ra, phường yêu cầu ông Quyến khôi phục nguyên trạng toàn bộ khu đất, đồng thời nộp lại số lợi bất hợp pháp hơn 3,34 tỉ đồng thu được từ việc chiếm dụng đất công để làm bãi chứa bùn thải.

Công ty CP Đầu tư Thái Bình tổ chức đưa phương tiện đến múc cống, đất, đá đã đổ xuống nhánh sông Ngọc để trả lại hiện trạng ban đầu (ảnh chụp trưa 4.12) ẢNH: CTV

Về vật liệu san lấp, UBND P.Biên Hòa xác minh lượng bùn đất được ông Quyến vận chuyển từ dự án căn hộ cao cấp bên sông Đông Sài Gòn và một số dự án khác trên địa bàn TP.HCM và Bình Dương cũ. Do nguồn vật liệu san lấp thuộc khu vực giáp ranh và ngoài thẩm quyền, UBND phường đã phối hợp Sở NN-MT, Công an tỉnh Đồng Nai và các cơ quan liên quan tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Liên quan đến các xe ben chở bùn đất lưu thông trên đường Bùi Hữu Nghĩa (thuộc P.Biên Hòa) nhưng không che phủ mui bạt mà Báo Thanh Niên đã phản ánh, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai mời lên làm việc và lập biên bản xử phạt một số tài xế cũng như chủ phương tiện theo quy định.

Công ty CP Đầu tư Thái Bình tổ chức khắc phục hậu quả, trả lại dòng chảy cho nhánh sông Ngọc (ảnh chụp trưa 6.12) ẢNH: CTV

Đối với vụ làm kè, san lấp lấn nhánh sông Ngọc tại khu bãi container TBS Depot của Công ty CP Đầu tư Thái Bình, UBND P.Biên Hòa đã kiểm tra hiện trường và ghi nhận khu vực ven nhánh sông có dấu hiệu san lấp, làm kè lấn rạch. Nguồn đất san lấp được doanh nghiệp vận chuyển từ TP.HCM. Công ty giải trình việc làm kè nhằm khắc phục sạt lở nhưng chưa tiến hành đo đạc, xác định ranh giới.

UBND phường đã lập biên bản yêu cầu dừng thi công và buộc Công ty CP Đầu tư Thái Bình thuê đơn vị đo đạc xác lập mốc ranh. Đến ngày 3.12, doanh nghiệp hoàn thành việc cắm mốc dưới sự chứng kiến của chính quyền và cam kết khôi phục hiện trạng ban đầu.

Trả lời Thanh Niên ngày 6.12, đại diện Công ty CP Đầu tư Thái Bình cho biết từ ngày 4.12, doanh nghiệp đã tổ chức đưa phương tiện đến múc cống, đất, đá đã đổ xuống nhánh sông Ngọc để trả lại hiện trạng ban đầu. Ông Cao Thanh Lương, đại diện Công ty CP Đầu tư Thái Bình cho biết: "Việc khắc phục được doanh nghiệp thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương. Khi hoàn thành (dự kiến đến ngày 8.12), sẽ nhờ chính UBND P.Biên Hòa đến kiểm tra. Chúng tôi cam kết hợp tác đầy đủ với các cơ quan chức năng khắc phục hiện trạng khu đất".

Trong khi đó, UBND P.Biên Hòa khẳng định sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ nhằm chấm dứt triệt để tình trạng đổ đất, hình thành bãi chứa bùn thải và san lấp trái phép, đúng theo tinh thần phản ánh của Báo Thanh Niên.