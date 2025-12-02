Thâm nhập 'đại công trường' san lấp trái phép: San lấp vô tội vạ

Quá trình điều tra tại bãi đổ bùn thải, nhóm PV Thanh Niên bất ngờ ghi nhận thêm một công trường san lấp trái phép khác cách đó khoảng 300 m. Cụ thể, tại khu vực ven sông Ngọc, thuộc KP.Tân Vạn 3, P.Biên Hòa (Đồng Nai), xe ben biển số 61C-061.XX liên tục chở đất từ P.Đông Hòa, TP.HCM (Bình Dương cũ) sang đổ xuống cả đoạn dài của nhánh sông Ngọc.

Xe ben chở đất thường xuyên chạy ngược chiều vào đổ trong bãi container TBS Depot ẢNH: LÊ BÌNH

"V Ệ TINH" CANH CHỪNG NGHIÊM NGẶT

Từ những hình ảnh thu thập được, nhóm PV bám theo xe ben biển số 61C-061.XX từ chân cầu Đồng Nai trên QL1, qua ngã ba Tân Vạn rồi rẽ phải vào đường Mỹ Phước - Tân Vạn theo hướng về trung tâm TP.Dĩ An cũ. Khi vừa qua cổng Khu du lịch sinh thái Thủy Châu khoảng 300 m, có một ngã ba dẫn vào kho bãi container của nhiều doanh nghiệp, thuộc địa bàn P.Đông Hòa (TP.HCM). Từ ngã ba này, chiếc xe rẽ phải khoảng 200 m thì đến điểm múc đất. Tại hiện trường, PV ghi nhận một máy múc màu vàng hiệu Doosan (gàu 0,8 m³) liên tục đào khoét những mảng đất lớn rồi xúc lên xe ben chờ sẵn. Khu vực xung quanh bị đào xới nham nhở, tạo thành nhiều hố sâu, trải dài hàng ngàn mét vuông.

Khi xe ben vừa đổ đất xong xe ủi, xe múc lập tức hạ càng ủi toàn bộ đất xuống nhánh phụ của sông Ngọc ẢNH: LÊ BÌNH

Phát hiện có người lạ dừng xe quan sát "công trình", một người đàn ông khoảng 45 tuổi chạy xe máy áp sát, dò hỏi "Đi đâu, làm gì?". Chúng tôi chỉ kịp trả lời: "Đi tìm chỗ gửi xe". Người này lập tức gạt phắt: "Trong này là kho hàng, không có bãi đậu", rồi yêu cầu PV rời khỏi khu vực.

Hai ngày sau, nhóm PV Thanh Niên tìm cách tiếp cận điểm múc đất, nhưng chưa đầy 5 phút đã có một người đàn ông khác chạy xe máy đến, đảo 2 vòng quan sát và tưởng PV đi lạc vào khu vực này nên bỏ đi. Tuy nhiên, khoảng 3 phút sau, người này quay lại, áp sát, chăm chú vào điện thoại của PV và nói lớn: "Mày vào đây làm gì?". PV giả vờ nói đi du lịch bên Khu sinh thái Thủy Châu, tiện ghé vào hóng gió chờ bạn. Tuy nhiên, người này vẫn bám sát, cảnh giác cao độ, liên tục dò hỏi với thái độ tra xét. Nhận thấy tình hình bất ổn, PV buộc phải rời đi để đảm bảo an toàn.

B ÓP NGHẸT DÒNG CHẢY

Trước sự canh chừng cẩn mật của nhóm "vệ tinh" này, những ngày sau đó nhóm PV chỉ có thể quan sát từ xa để ghi nhận hiện trường.

Toàn bộ đất được san lấp xuống nhánh phụ của sông Ngọc ẢNH: LÊ BÌNH

Theo quan sát, sau khi đất múc đầy thùng, xe ben được tài xế điều khiển chạy vào bãi container TBS Depot và đổ thẳng xuống một nhánh sông Ngọc. Dù điểm múc và điểm đổ thuộc 2 địa phương khác nhau, nhưng khoảng cách chừng 350 m, nên mỗi chuyến xe ben chỉ mất 15 phút đi, về. Trung bình mỗi ngày, chiếc xe ben hoạt động khoảng 30 lượt, tương đương gần 400 m³ đất bị đổ thẳng xuống dòng suối, chảy ra sông Ngọc. Với tần suất này, chỉ cần một thời gian nữa, dòng chảy có thể bị bóp nghẹt, biến dạng hoàn toàn.

Đáng chú ý, do muốn "tối ưu thời gian", tài xế xe ben thường xuyên chạy ngược chiều khoảng 200 m trên tuyến đường chính, đây là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn tai nạn giao thông trong khu vực.

Quan sát bên ngoài, bãi TBS Depot rộng khoảng 20.000 m², có một mặt tiếp giáp với sông Ngọc và một mặt nằm ngay cạnh nhánh phụ của con sông này. Việc đổ đất xuống nhánh của sông Ngọc khiến một phần diện tích bờ sông bị thu hẹp đáng kể, dòng chảy tự nhiên bị bóp nghẹt, làm tăng nguy cơ ngập úng khi mưa lớn, xói lở bất thường ven sông, tắc nghẽn hệ thống thoát nước, gây sạt lở đất vào mùa mưa…

N GƯỜI DÂN SỐNG TRONG BẤT AN

Khu vực kênh Thủy Lợi và ấp Tân Mỹ, P.Tân Vạn cũ, nay thuộc P.Biên Hòa (Đồng Nai), là nơi nhiều hộ dân cất nhà tạm ven kênh sinh sống hơn chục năm nay. Từ khi bãi san lấp bùn đen trái phép hoạt động rầm rộ (Thanh Niên đã thông tin trong bài viết trước đó), cuộc sống của họ bị đảo lộn hoàn toàn.

Bùn đen đổ sát bờ kênh Thủy Lợi, nơi có hàng chục hộ dân đang sinh sống ẢNH: LÊ BÌNH

Ông N.H.K, 62 tuổi, sống tại đây gần 20 năm, là một trong những hộ chịu ảnh hưởng nặng nhất, bức xúc: "Ở đây xe ben chạy suốt ngày đêm, ầm ầm như động đất. Tôi chỉ cần nghe tiếng rung là biết xe lại vào. Chúng tôi chịu khổ đủ đường mà chẳng thấy ai xử lý. Nhà tôi bị bể ống nước hai lần chỉ vì xe ben chạy quá nhiều. Một hôm đi vắng, nước xả cả ngày, hóa đơn tăng hơn cả triệu đồng. Hàng xóm cũng bị bể ống vì xe chạy sát nhà, vì đường quá hẹp". Ông K. cho biết thêm trước đây khi mỏ đá Tân Bản còn hoạt động, xe ben ra vào nhưng không quá dày đặc vì có 2 hướng di chuyển nên áp lực lên đường không lớn. Từ khi xuất hiện các bãi san lấp, mỗi ngày xe ben chạy hàng trăm lượt, khiến cả khu vực rung chuyển.

Còn bà N.T.D (60 tuổi), một trong số hộ dựng nhà tạm ven kênh Thủy Lợi, không giấu được nước mắt khi kể về những cơn mưa gần đây: "Chỉ trong 3 tháng, họ đổ đất, bùn đen đầy sau lưng nhà tôi. Mỗi cơn mưa, bùn theo nước tràn vào nhà, hư hết giường chiếu, đồ đạc. Mùi bùn tanh nồng không chịu nổi. Chúng tôi nghèo khổ, có vài cái nệm, cái giường mà cũng bị bùn làm hỏng". Cũng theo bà D., trước đây đoạn kênh này nước còn trong, nhiều người dân từ nơi khác thường đến câu cá nhộn nhịp, đặc biệt là vào cuối tuần. "Nay bùn thải trộn lẫn rác, nước đục quánh, cá tôm còn không sống nổi nên chả còn ai tới câu, người dân ở đây rất bất an", bà D. nói.

Bùn đen đổ sát bờ kênh Thủy Lợi, nơi có hàng chục hộ dân đang sinh sống ẢNH: LÊ BÌNH

Theo người dân nơi đây, nước kênh Thủy Lợi chuyển màu đen đục, kèm mùi hôi bốc lên cả ngày, bùn loang lổ nhiều nơi, nhà cửa phải đóng kín nhưng vẫn không tránh được bụi và rung lắc. "Chúng tôi sống như trong công trường, suốt ngày nghe tiếng máy nổ, xe ben, bụi mù mịt, nhưng tệ nhất là bùn tràn vào nhà. Chỉ mong chính quyền xuống kiểm tra, xử lý", một người dân nói.