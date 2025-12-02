Thâm nhập 'đại công trường' san lấp trái phép: San lấp vô tội vạ

Quá trình điều tra tại bãi đổ bùn thải, nhóm PV Thanh Niên bất ngờ ghi nhận thêm một công trường san lấp trái phép khác cách đó khoảng 300 m. Cụ thể, tại khu vực ven sông Ngọc, thuộc KP.Tân Vạn 3, P.Biên Hòa (Đồng Nai), xe ben biển số 61C-061.XX liên tục chở đất từ P.Đông Hòa, TP.HCM (Bình Dương cũ) sang đổ xuống cả đoạn dài của nhánh sông Ngọc.
"VỆ TINH" CANH CHỪNG NGHIÊM NGẶT
Từ những hình ảnh thu thập được, nhóm PV bám theo xe ben biển số 61C-061.XX từ chân cầu Đồng Nai trên QL1, qua ngã ba Tân Vạn rồi rẽ phải vào đường Mỹ Phước - Tân Vạn theo hướng về trung tâm TP.Dĩ An cũ. Khi vừa qua cổng Khu du lịch sinh thái Thủy Châu khoảng 300 m, có một ngã ba dẫn vào kho bãi container của nhiều doanh nghiệp, thuộc địa bàn P.Đông Hòa (TP.HCM). Từ ngã ba này, chiếc xe rẽ phải khoảng 200 m thì đến điểm múc đất. Tại hiện trường, PV ghi nhận một máy múc màu vàng hiệu Doosan (gàu 0,8 m³) liên tục đào khoét những mảng đất lớn rồi xúc lên xe ben chờ sẵn. Khu vực xung quanh bị đào xới nham nhở, tạo thành nhiều hố sâu, trải dài hàng ngàn mét vuông.
Phát hiện có người lạ dừng xe quan sát "công trình", một người đàn ông khoảng 45 tuổi chạy xe máy áp sát, dò hỏi "Đi đâu, làm gì?". Chúng tôi chỉ kịp trả lời: "Đi tìm chỗ gửi xe". Người này lập tức gạt phắt: "Trong này là kho hàng, không có bãi đậu", rồi yêu cầu PV rời khỏi khu vực.
Hai ngày sau, nhóm PV Thanh Niên tìm cách tiếp cận điểm múc đất, nhưng chưa đầy 5 phút đã có một người đàn ông khác chạy xe máy đến, đảo 2 vòng quan sát và tưởng PV đi lạc vào khu vực này nên bỏ đi. Tuy nhiên, khoảng 3 phút sau, người này quay lại, áp sát, chăm chú vào điện thoại của PV và nói lớn: "Mày vào đây làm gì?". PV giả vờ nói đi du lịch bên Khu sinh thái Thủy Châu, tiện ghé vào hóng gió chờ bạn. Tuy nhiên, người này vẫn bám sát, cảnh giác cao độ, liên tục dò hỏi với thái độ tra xét. Nhận thấy tình hình bất ổn, PV buộc phải rời đi để đảm bảo an toàn.
BÓP NGHẸT DÒNG CHẢY
Trước sự canh chừng cẩn mật của nhóm "vệ tinh" này, những ngày sau đó nhóm PV chỉ có thể quan sát từ xa để ghi nhận hiện trường.
Theo quan sát, sau khi đất múc đầy thùng, xe ben được tài xế điều khiển chạy vào bãi container TBS Depot và đổ thẳng xuống một nhánh sông Ngọc. Dù điểm múc và điểm đổ thuộc 2 địa phương khác nhau, nhưng khoảng cách chừng 350 m, nên mỗi chuyến xe ben chỉ mất 15 phút đi, về. Trung bình mỗi ngày, chiếc xe ben hoạt động khoảng 30 lượt, tương đương gần 400 m³ đất bị đổ thẳng xuống dòng suối, chảy ra sông Ngọc. Với tần suất này, chỉ cần một thời gian nữa, dòng chảy có thể bị bóp nghẹt, biến dạng hoàn toàn.
Đáng chú ý, do muốn "tối ưu thời gian", tài xế xe ben thường xuyên chạy ngược chiều khoảng 200 m trên tuyến đường chính, đây là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn tai nạn giao thông trong khu vực.
Quan sát bên ngoài, bãi TBS Depot rộng khoảng 20.000 m², có một mặt tiếp giáp với sông Ngọc và một mặt nằm ngay cạnh nhánh phụ của con sông này. Việc đổ đất xuống nhánh của sông Ngọc khiến một phần diện tích bờ sông bị thu hẹp đáng kể, dòng chảy tự nhiên bị bóp nghẹt, làm tăng nguy cơ ngập úng khi mưa lớn, xói lở bất thường ven sông, tắc nghẽn hệ thống thoát nước, gây sạt lở đất vào mùa mưa…
NGƯỜI DÂN SỐNG TRONG BẤT AN
Khu vực kênh Thủy Lợi và ấp Tân Mỹ, P.Tân Vạn cũ, nay thuộc P.Biên Hòa (Đồng Nai), là nơi nhiều hộ dân cất nhà tạm ven kênh sinh sống hơn chục năm nay. Từ khi bãi san lấp bùn đen trái phép hoạt động rầm rộ (Thanh Niên đã thông tin trong bài viết trước đó), cuộc sống của họ bị đảo lộn hoàn toàn.
Ông N.H.K, 62 tuổi, sống tại đây gần 20 năm, là một trong những hộ chịu ảnh hưởng nặng nhất, bức xúc: "Ở đây xe ben chạy suốt ngày đêm, ầm ầm như động đất. Tôi chỉ cần nghe tiếng rung là biết xe lại vào. Chúng tôi chịu khổ đủ đường mà chẳng thấy ai xử lý. Nhà tôi bị bể ống nước hai lần chỉ vì xe ben chạy quá nhiều. Một hôm đi vắng, nước xả cả ngày, hóa đơn tăng hơn cả triệu đồng. Hàng xóm cũng bị bể ống vì xe chạy sát nhà, vì đường quá hẹp". Ông K. cho biết thêm trước đây khi mỏ đá Tân Bản còn hoạt động, xe ben ra vào nhưng không quá dày đặc vì có 2 hướng di chuyển nên áp lực lên đường không lớn. Từ khi xuất hiện các bãi san lấp, mỗi ngày xe ben chạy hàng trăm lượt, khiến cả khu vực rung chuyển.
Còn bà N.T.D (60 tuổi), một trong số hộ dựng nhà tạm ven kênh Thủy Lợi, không giấu được nước mắt khi kể về những cơn mưa gần đây: "Chỉ trong 3 tháng, họ đổ đất, bùn đen đầy sau lưng nhà tôi. Mỗi cơn mưa, bùn theo nước tràn vào nhà, hư hết giường chiếu, đồ đạc. Mùi bùn tanh nồng không chịu nổi. Chúng tôi nghèo khổ, có vài cái nệm, cái giường mà cũng bị bùn làm hỏng". Cũng theo bà D., trước đây đoạn kênh này nước còn trong, nhiều người dân từ nơi khác thường đến câu cá nhộn nhịp, đặc biệt là vào cuối tuần. "Nay bùn thải trộn lẫn rác, nước đục quánh, cá tôm còn không sống nổi nên chả còn ai tới câu, người dân ở đây rất bất an", bà D. nói.
Theo người dân nơi đây, nước kênh Thủy Lợi chuyển màu đen đục, kèm mùi hôi bốc lên cả ngày, bùn loang lổ nhiều nơi, nhà cửa phải đóng kín nhưng vẫn không tránh được bụi và rung lắc. "Chúng tôi sống như trong công trường, suốt ngày nghe tiếng máy nổ, xe ben, bụi mù mịt, nhưng tệ nhất là bùn tràn vào nhà. Chỉ mong chính quyền xuống kiểm tra, xử lý", một người dân nói.
San lấp công khai giữa ban ngày, chính quyền không hay biết ?
Điểm múc đất và san lấp nêu trên tồn tại ngay sát ranh giới giữa TP.HCM và Đồng Nai, xe ben chạy ngược chiều, đất đổ xuống một nhánh sông Ngọc, nhưng cả hai địa phương đều không kiểm tra hay ngăn chặn. Và ngay cả "đại công trường" san lấp bùn đất đen nằm trên phần lớn diện tích đất do nhà nước quản lý, máy múc, máy ủi hoạt động rầm rộ, xe ra vào nườm nượp, bùn tràn vào nhà dân... tất cả diễn ra công khai giữa ban ngày nhưng không hề bị chính quyền kiểm tra trong thời gian dài. Nhiều người dân đặt câu hỏi, san lấp trái phép gây ô nhiễm như vậy, vì sao không ai xử lý; tài nguyên đất đá, bùn thải được vận chuyển trái phép với số lượng lớn, ai kiểm soát, ai phải chịu trách nhiệm khi môi trường, nhà cửa, sinh kế người dân bị đe dọa...?
Trên thực tế các bãi san lấp trái phép chỉ được phát hiện khi nhóm PV Thanh Niên thu thập và cung cấp chứng cứ cho chính quyền địa phương. Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 25.11, ông Tăng Mạnh Quân, Phó trưởng phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị P.Biên Hòa, cho biết đối với vụ việc lấn chiếm đất công để làm bãi chứa bùn thải trái phép tại KP.Tân Vạn 4, UBND phường đã lập biên bản, đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 200 triệu đồng. "UBND phường đang phối hợp các đơn vị liên quan kiểm kê khối lượng bùn thải đổ trái phép theo từng ngày để xác định tổng khối lượng đã đổ. Trên cơ sở đó, phường sẽ tham mưu UBND tỉnh xử phạt bổ sung và truy thu toàn bộ khoản thu lợi bất hợp pháp từ hành vi chiếm dụng đất công làm bãi tập kết bùn thải.Theo ước tính ban đầu, số tiền truy thu có thể lên đến hơn 4 tỉ đồng", ông Quân cho biết. Riêng đối với việc san lấp bãi container TBS Depot thì đang thu thập chứng cứ để xử lý.
