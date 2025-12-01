Thâm nhập 'đại công trường' san lấp trái phép

Vài tháng trở lại đây, từ sáng sớm đến chiều muộn, người dân 2 bên đường Bùi Hữu Nghĩa (P.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) ngày nào cũng phải sống chung với khói bụi và tiếng gầm rú inh ỏi của đoàn xe ben chở bùn đen nối đuôi nhau. Phía sau những chuyến xe chạy "nước rút" ấy là cả một đường dây vận chuyển, tiêu thụ đất bùn không phép, bắt nguồn từ đại công trình "The Gió" thuộc P.Đông Hòa, TP.HCM (Bình Dương cũ) nằm bên kia sông Ngọc.

Đ ẠI CÔNG TRƯỜNG BÙN ĐẤT GIỮA ĐÔ THỊ

Đầu tháng 10, nhóm PV Thanh Niên ghi nhận trên đường Bùi Hữu Nghĩa, đoạn gần cầu Tân Vạn, P.Đông Hòa (TP.HCM) giáp ranh P.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), từ 7 giờ 40 mỗi sáng, hàng chục xe ben đồng loạt nổ máy rầm rộ, nối đuôi nhau tiến vào công trình khu phức hợp cao cấp ven sông Đông Sài Gòn mang tên "The Gió". Khoảng 20 phút sau, từng chiếc xe ì ạch trở ra, thùng xe đầy ắp bùn đất đen đặc quánh, vượt cao hơn thành xe đến 10 cm. Cứ thế, suốt từ sáng tới chiều, dòng xe không ngừng nghỉ ra vào công trường, nơi luôn có bảo vệ túc trực canh chốt, chụp hình từng phương tiện trước khi cho phép rời đi.

Xe ben chở đầy ắp bùn đen, thùng xe không được che chắn, lưu thông trên đường Bùi Hữu Nghĩa Ảnh: Lê Bình

Ghi nhận tại hiện trường, "binh đoàn xe" này có cả chục chiếc, mang các biển số: 60C - 491.XX, 60C - 411.XX, 51D - 935.XX, 51D - 962.XX, 60C - 446.XX, 60C - 308.XX, 51D - 965.XX, 60H - 072.XX, 60C - 445.XX, 51D - 875.XX… Tất cả đều hoạt động liên tục, trung bình mỗi xe ra vào 7 - 8 chuyến/ngày.

Từ trên cao nhìn xuống, "The Gió" là một đại công trường khổng lồ, rộng hàng chục ngàn mét vuông, đã hoàn thiện phần nền móng nhưng khu vực tầng hầm vẫn trong giai đoạn thi công. Để hút được lượng bùn sâu dưới tầng hầm thứ hai, công trình này sử dụng xe múc cỡ lớn, cần dài trên 12 m, phối hợp với 2 xe múc nhỏ và 1 xe ủi làm nhiệm vụ gom bùn từ các hốc sâu ra khu vực trung tâm để tiện múc lên thùng xe ben.

Xe ben chờ múc bùn bên trong công trường khu dân cư cao cấp “The Gió”

Mỗi lần xe múc cần dài hạ xuống lòng hầm, những khối bùn nhão đặc được xúc lên, đổ ào ạt vào thùng xe, bắn tung tóe xung quanh. Tầng hầm vốn sâu và ẩm ướt, mỗi gàu bùn được múc lên như vốc từng mảng đất ruột của công trình. Cứ thế, xe nối xe rời cổng công trình, cuốn theo bụi đất, bùn non và tiếng động cơ gầm rú dọc tuyến đường.

Phần lớn xe ben khi rời khỏi công trình không hề che chắn hoặc phủ bạt, khiến bùn đất rơi vãi đầy mặt đường, tạo cảnh nhếch nhác, nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Một hộ dân sinh sống dọc đường Bùi Hữu Nghĩa than: "Xe chạy cả ngày, bụi mù mịt, mưa thì trơn trượt, nắng thì ngộp khói. Nhà cửa lúc nào cũng đóng kín mà vẫn nghe ầm ầm như sấm".

T HEO DẤU "BINH ĐOÀN" XE BEN

Sau nhiều ngày quan sát cảnh múc bùn đen, chiều 24.10, nhóm PV Thanh Niên bám theo xe ben 60C - 446.XX đầy ắp bùn đen, không che chắn, chạy trên đường Bùi Hữu Nghĩa hướng về P.Biên Hòa. Bùn đen bám quanh mép thùng, mỗi khi xe qua ổ gà, từng tảng bùn lại rơi xuống, tạo thành vệt đen dày đặc trên mặt đường. Sau hơn 2 km, tới đoạn ngã tư dẫn lên cầu Bửu Hòa, xe rẽ trái vào hẻm 122 ấp Tân Mỹ, KP.Tân Vạn 4, P.Biên Hòa (hướng vào mỏ đá Tân Bản cũ). Chạy khoảng 400 m, xe tiếp tục rẽ trái vào khu đất trống rộng mênh mông, nơi đã có sẵn 2 người đàn ông ngoài 50 tuổi đứng chờ, ra hiệu cho xe vào đổ bùn xuống bãi đất trống. Chưa đầy 10 phút sau, xe ben rời bãi với thùng rỗng và lập tức quay đầu về công trình "The Gió" để tiếp tục chuyến mới. Như vậy, chỉ trong khoảng 40 phút, một chuyến bùn đã được vận chuyển trót lọt từ TP.HCM sang Đồng Nai.

Tiếp tục bám sát khu đất này trong nhiều ngày, chúng tôi ghi nhận đây là điểm tập kết chính của lượng bùn đất được chở từ đại công trình "The Gió". Trung bình mỗi ngày, hàng chục chuyến xe nối đuôi nhau ra vào đổ đất. Khu tập kết rộng hàng chục ngàn mét vuông, nằm sát khu dân cư ven sông Thủy Lợi, một mặt giáp doanh nghiệp vận tải và một mặt nối thẳng ra con đường dẫn vào mỏ đá Tân Bản.

Từ bên ngoài, khu vực bị che chắn bởi những đồi đất cao, gần như không thể nhìn thấy hoạt động bên trong. Tuy nhiên, quan sát từ trên cao xuống cho thấy bên trong là một bãi san lấp khổng lồ, với hệ thống đường mòn ngoằn ngoèo, xe ben ra vào liên tục, khói bụi mịt mù.

H OẠT ĐỘNG RẦM RỘ

Tại trung tâm khu đất, một căn chòi tôn rộng khoảng 10 m2 được dựng lên, làm nơi nghỉ ngơi cho các công nhân và kiểm soát việc đổ bùn. Bên cạnh, có khoảng 10 công nhân cùng 4 xe máy múc, 2 xe máy ủi hoạt động hết công suất. Tiếng máy nổ, tiếng gàu múc, tiếng bánh xích nghiến bùn vang vọng cả vùng trời. Công nhân tại bãi chia nhau thành từng nhóm: người điều khiển máy múc, người dọn lối, người đứng ra hiệu cho xe ben vào đúng vị trí đổ. Mỗi khi xe ben nâng thùng xả bùn, các máy múc lập tức làm việc, xúc từng gàu bùn đưa sâu vào bên trong hoặc vun thành những ụ lớn.

Đại công trường san lấp bùn đất trái phép tại KP.Tân Vạn 4, P.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Từ bên ngoài quan sát, ngay lối dẫn vào khu vực đổ bùn, nền đường được "gia cố" bằng 2 dải thép bản rộng khoảng 1 m, dài chừng 6 m, dày tới 15 cm, trải dọc hai bên làm thành "thảm thép" cho xe ben chạy qua, hạn chế bị lún xuống lớp bùn nhão. Phía trong, 2 xe ủi liên tục hạ càng san phẳng mặt bãi, mở rộng lối để xe ben có thể lùi sâu hơn mỗi lần đổ, đồng thời đảm bảo xe không bị sa lầy trong biển bùn đặc quánh.

Đáng chú ý, toàn bộ khu đất này không hề có bảng hiệu, biển báo công trình hay giấy phép san lấp. Những người làm việc tại đây đều tránh né khi được hỏi, chỉ nói "làm thuê theo ngày, không biết của ai". Một công nhân lấp lửng: "Chỗ này là khu vực của ông B.Q, ông ấy đã làm bãi đổ này từ lâu rồi, bùn đất từ một công trình cao cấp bên TP.HCM chở qua. Mấy anh hỏi nhiều tụi em bị la đó".

Từ thực tế quan sát, lượng bùn thải đổ về đây mỗi ngày ước tính gần 1.000 m3, tạo thành những "ngọn núi bùn" khổng lồ, kéo dài hàng chục mét. Khi nắng lên, bùn khô nứt nẻ, bụi bay mù mịt; khi mưa xuống, cả khu đất biến thành vùng sình lầy trơn trượt, bùn chảy tràn ra các con rạch lân cận, đổ xuống kênh Thủy Lợi, nơi người dân vẫn sinh sống, nuôi cá và lấy nước sinh hoạt.

(còn tiếp)