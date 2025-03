Long An: Xử phạt công ty 'mượn' dự án nhà nước 'trục lợi' vật liệu san lấp

Liên quan vụ có hay không việc mượn dự án để "trục lợi" vật liệu san lấp, ngày 10.3, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Long An, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh, đã ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 450 triệu đồng đối với Công ty B.T (trụ sở tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Công ty B.T bị xử phạt vì vi phạm quy định tại Khoản 8, Điều 26 Nghị định 45/2022/NĐ-CP về chuyển giao, cho, bán vật liệu san lấp thông thường cho đơn vị không có chức năng, năng lực xử lý theo quy định.

Bãi bùn số 11F của Bộ NN-PTNT được Công ty B.T vận chuyển bán cho nhiều khách hàng ẢNH: B.B

Cụ thể, trong thời gian từ ngày 16.2 đến 23.4.2024, Công ty B.T đã mua bùn thải từ bãi chứa số 11F trên địa bàn xã Hưng Thạnh, H.Tân Hưng, Long An của Ban Quản lý dự án đầu tư - xây dựng thủy lợi 10 (Ban 10, thuộc Bộ NN-PTNT, hiện nay đã hợp nhất với Bộ Tài nguyên - Môi trường, tên mới là Bộ Nông nghiệp - Môi trường) để vận chuyển, bán lại cho dự án xây dựng một trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn H.Tân Hưng.

Hợp đồng bán vật liệu san lấp thông thường cho dự án này chỉ hơn 5.000 m3, nhưng thực tế Công ty B.T đã mua bán, vận chuyển dư hơn 15.000 m3 để bán cho các đơn vị khác dùng vào mục đích san lấp.

Bùn đất từ bãi chứa 11F được vận chuyển xuống sà lan chở về hướng các tỉnh Đồng Tháp, An Giang ẢNH: B.B

Như Thanh Niên đã phản ánh, bãi chứa 11F có khoảng 44.300 m3 bùn đất có được từ dự án nạo vét kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng, do Bộ NN-PTNT làm chủ đầu tư. Sau khi UBND tỉnh Long An đề xuất, Bộ NN-PTNT đồng ý cho H.Tân Hưng được vận chuyển khoảng 5.000 m3 để làm vật liệu san lấp cho một dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác bãi bùn 11F, người dân địa phương bức xúc vì Công ty B.T còn vận chuyển vật liệu san lấp từ bãi 11F xuống các sà lan để chở về hướng các tỉnh Đồng Tháp, An Giang.

Ngày 18.10.2024, Chánh thanh tra H.Thạnh Hóa (Long An) đã ban hành Quyết định số 235/QĐ-TTr về thanh tra việc Công ty B.T sử dụng, khai thác hơn 5,5 ha đất nông nghiệp tại ấp 2, xã Tân Đông, H.Thạnh Hóa. Công tác thanh tra dự kiến kết luận sau 30 ngày nhưng kể từ ngày ban hành quyết định đến nay đã hơn 5 tháng vẫn chưa hoàn thành.