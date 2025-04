Vi phạm trong san lấp mặt bằng dự án 51 tỉ đồng ở Bình Định

Dùng xà bần, đất thải để san lấp mặt bằng

Dự án điểm dân cư Đồng Đá tại thôn Hóa Lạc, xã Cát Thành (H.Phù Cát, Bình Định) do UBND xã Cát Thành làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 51 tỉ đồng, do Công ty TNHH tư vấn xây dựng Cát Thành thi công. Đây là công trình hạ tầng kỹ thuật cấp 3, nhóm C, triển khai từ năm 2022 – 2024. Hiện dự án đang trong giai đoạn san lấp mặt bằng.

Dự án nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung xã Cát Thành, xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kết nối các khu dân cư và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Quy mô gần 4,9 ha, gồm các hạng mục như: San lấp mặt bằng, đường giao thông, hệ thống thoát nước, cấp nước, cấp điện, PCCC và trồng cây xanh...

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, những ngày gần đây, tại khu vực san lấp mặt bằng dự án này, xuất hiện xe tải BS 77C-196.78 của đơn vị thi công vận chuyển đất thải và xà bần đổ trực tiếp vào công trình. Bên trong dự án, nhiều ống cống nằm ngổn ngang, các hố móng không được che chắn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Một người dân sống gần công trình bày tỏ lo ngại: “Dự án khởi công lâu rồi, có thời điểm tạm dừng, nhưng gần đây lại thấy xe đổ đất đá lộn xộn, toàn xà bần. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy không đúng quy cách”.

Không đúng quy định

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 22.4, ông Mai Văn Bé, Phó chủ tịch UBND xã Cát Thành, xác nhận đã nhận được phản ánh việc sử dụng xà bần, đất thải để san lấp mặt bằng dự án. Chính quyền địa phương đã mời đơn vị thi công đến làm việc và yêu cầu dừng ngay việc sử dụng vật liệu không đúng quy định.

Theo ông Bé, việc san lấp mặt bằng bằng xà bần, chất thải xây dựng là trái với hồ sơ thiết kế. Địa phương đã đề nghị đơn vị giám sát tăng cường kiểm tra, đảm bảo đúng quy chuẩn kỹ thuật trong suốt quá trình thi công, san lấp, làm nền của dự án.

Theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Bình Định ngày 31.8.2023, việc đắp nền dự án yêu cầu hệ số đầm chặt K = 0,90, ta luy san lấp 1,5 m, cao độ thiết kế từ +3,3 m đến +4,45 m. Vật liệu đắp nền đường phải là đất đồi chọn lọc, đầm chặt K95…

Làm việc với PV Thanh Niên, đại diện Công ty TNHH tư vấn xây dựng Cát Thành thừa nhận đã dùng đất thải, xà bần để san lấp mặt bằng và khẳng định việc này là sai quy định. “Chúng tôi đã tạm dừng hoạt động và cam kết sẽ khắc phục ngay khi có nguồn đất đạt chuẩn. Hiện tại công ty đang chờ gia hạn khai thác mỏ đất Núi Một (xã Cát Thành) để có vật liệu đúng quy định phục vụ san nền”, đại diện công ty cho biết.

Về tiến độ thi công chậm, đơn vị thi công lý giải do thiếu nguồn đất san lấp mặt bằng nên không thể đảm bảo tiến độ như kế hoạch đề ra. “Nếu trong tháng 5 được cấp phép khai thác mỏ đất Núi Một, chúng tôi sẽ đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành và bàn giao toàn bộ dự án vào cuối năm 2025”, đại diện công ty cam kết.