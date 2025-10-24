Rác tràn lan trên đường và trước trường học

Một hộ dân sống gần khu vực này cho biết bãi rác ngày càng lớn do những người gần đó chở đến đổ trộm, thậm chí còn đổ tràn lan trên miệng hố ga. Rác đủ loại lâu ngày không được dọn dẹp nên bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng sức khỏe người dân xung quanh.

Bãi rác tự phát trên đường Trường Sa, P.Gia Định Ảnh: NGỌC QUỲNH

Chị Nguyễn Thị Tuyết, ngụ P.Gia Định, cho biết thường xuyên đưa con đi dạo vào buổi chiều dọc đường Trường Sa, gần kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè để hóng mát nhưng rất ngán ngẩm vì thấy rác ngổn ngang nhiều chỗ, mất mỹ quan đô thị.

Dù có biển cấm nhưng trước cổng Trường CĐ Thủ Thiêm rác vẫn tràn lan Ảnh: NGỌC QUỲNH

Tương tự, dù cơ quan chức năng đã đặt biển "khu vực cấm đổ rác" nhiều chỗ gần khu vực cổng Trường CĐ Thủ Thiêm - 145 Lê Văn Thịnh, P.Bình Trưng (trước đây thuộc P.Bình Trưng Đông, TP.Thủ Đức), TP.HCM, nhưng rác vẫn tràn lan trên vỉa hè. Rác thải do những người thiếu ý thức, chở từ nơi khác đến đổ trộm, đa phần là rác sinh hoạt, gây ô nhiễm môi trường.

Người dân hai khu vực nói trên mong cơ quan chức năng giám sát, xử phạt nghiêm những người xả rác bừa bãi, đồng thời tổ chức dọn dẹp để trả lại không gian sạch đẹp, an toàn vệ sinh.



