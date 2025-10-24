Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Rác tràn lan trên đường và trước trường học

Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh
24/10/2025 08:07 GMT+7

Mỗi lần đi qua đường Trường Sa, P.Gia Định (trước đây thuộc P.3, Q.Bình Thạnh), TP.HCM, nhiều người rất khó chịu bởi bãi rác tự phát đổ tràn lan xuống đường, gây ô nhiễm môi trường và vô cùng nhếch nhác.

Một hộ dân sống gần khu vực này cho biết bãi rác ngày càng lớn do những người gần đó chở đến đổ trộm, thậm chí còn đổ tràn lan trên miệng hố ga. Rác đủ loại lâu ngày không được dọn dẹp nên bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng sức khỏe người dân xung quanh.

Rác tràn lan trên đường và trước trường học - Ảnh 1.

Bãi rác tự phát trên đường Trường Sa, P.Gia Định

Ảnh: NGỌC QUỲNH

Chị Nguyễn Thị Tuyết, ngụ P.Gia Định, cho biết thường xuyên đưa con đi dạo vào buổi chiều dọc đường Trường Sa, gần kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè để hóng mát nhưng rất ngán ngẩm vì thấy rác ngổn ngang nhiều chỗ, mất mỹ quan đô thị.

Rác tràn lan trên đường và trước trường học - Ảnh 2.

Dù có biển cấm nhưng trước cổng Trường CĐ Thủ Thiêm rác vẫn tràn lan

Ảnh: NGỌC QUỲNH

Tương tự, dù cơ quan chức năng đã đặt biển "khu vực cấm đổ rác" nhiều chỗ gần khu vực cổng Trường CĐ Thủ Thiêm - 145 Lê Văn Thịnh, P.Bình Trưng (trước đây thuộc P.Bình Trưng Đông, TP.Thủ Đức), TP.HCM, nhưng rác vẫn tràn lan trên vỉa hè. Rác thải do những người thiếu ý thức, chở từ nơi khác đến đổ trộm, đa phần là rác sinh hoạt, gây ô nhiễm môi trường.

Người dân hai khu vực nói trên mong cơ quan chức năng giám sát, xử phạt nghiêm những người xả rác bừa bãi, đồng thời tổ chức dọn dẹp để trả lại không gian sạch đẹp, an toàn vệ sinh.


