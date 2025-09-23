Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Rác tràn lan trên đường dẫn vào nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất

Quỳnh Quỳnh
Quỳnh Quỳnh
23/09/2025 07:50 GMT+7

Thời gian qua, trên đường Phan Thúc Duyện nối với đường C12, đoạn đường trên cầu cạn từ nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, P.Tân Sơn Nhất (trước đây thuộc P.4, Q.Tân Bình), TP.HCM, xuất hiện những đống rác, rất nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

Qua quan sát, trên tuyến đường này chúng tôi thấy rất chướng mắt vì rác thải đổ ngổn ngang, trong đó có túi ni lông, hộp cơm… trên đường. Người dân sống gần khu vực này cho biết, lợi dụng lúc vắng vẻ và xa nhà dân, những người thiếu ý thức mang rác từ nơi khác đến đổ. Rác ngày càng nhiều, dồn ứ trên vỉa hè, tràn xuống mặt đường, gây ô nhiễm môi trường. Khi trời mưa nước chảy trôi rác về lấp các miệng cống thoát nước, gây ngập úng và nhiều hệ lụy khác.

Rác tràn lan trên đường dẫn vào nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

Rác tràn lan trên đường Phan Thúc Duyện

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Người dân mong cơ quan chức năng giám sát, xử phạt nghiêm những người đổ rác trái phép và tổ chức dọn dẹp khu vực nói trên để giữ vệ sinh cũng như mỹ quan đường phố.

