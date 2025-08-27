Tập kết rác trước nhà dân

Xe đẩy thu gom rác thường xuyên tập kết tại giao lộ đường số 1 - Vườn Chuối, gây ô nhiễm ảnh: NGỌC QUỲNH

Các xe rác dừng hàng dài, chiếm trọn một phần đường, gây mất an toàn giao thông ảnh: NGỌC QUỲNH

Người dân địa phương cho biết hằng ngày cứ khoảng 9 giờ đến 14 giờ, nhiều hộ dân sinh sống quanh khu vực phải đóng kín cửa, nhưng vẫn không cải thiện được bao nhiêu. Chưa hết, các xe rác dân lập đậu lộn xộn trên đường, nhiều xe không che đậy. Tại khu vực này có chợ và bệnh viện, nên lượng rác rất nhiều. Ngoài ra, rác đủ loại thu gom từ nhiều nơi trên địa bàn chất trên những chiếc xe đẩy thô sơ được tập kết tại khu vực này. Do không được che chắn kín, nước rỉ chảy ra bốc mùi hôi thối nồng nặc. Khi chưa có xe ép thu gom, các xe rác này dừng hàng dài để đợi, chiếm trọn một phần đường, gây mất an toàn giao thông. Điểm trung chuyển rác này lộ thiên chắn trước mặt tiền của nhà dân, thậm chí ngổn ngang túi lớn, túi nhỏ chứa rác để trên vỉa hè, chất đống dựa vào tường nhà dân, khu dân cư và thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải để chờ xe lớn đến chuyển rác. Bà con phải chịu đựng ô nhiễm nặng nhiều năm nay, khiến việc sinh hoạt và buôn bán bị ảnh hưởng.

Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra di dời những chiếc xe đẩy thu gom rác này đến vị trí thích hợp hơn để trả mặt tiền cho người dân buôn bán và đường phố sạch đẹp.