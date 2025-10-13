Rác nhếch nhác dưới gầm cầu

Ở đây, rác thải đủ loại, trong đó phần lớn là rác thải sinh hoạt, do những người thiếu ý thức chở từ nơi khác đến đổ trộm, gây mất mỹ quan đô thị. Do không được dọn dẹp, rác để lâu ngày bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Rác đổ tràn lan tại gầm cầu Lò Gốm, nhếch nhác và mất vệ sinh ẢNH: NGỌC QUỲNH

Tương tự, tại gầm cầu Phú Mỹ trên đường Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận và P.Tân Thuận (trước đây thuộc P.Tân Thuận Đông và P.Phú Thuận, Q.7), TP.HCM, cũng có bãi rác thải tự phát tồn tại trong thời gian dài, do những người thiếu ý thức mang từ nơi khác đến đổ tràn lan. Rác không được dọn dẹp để lâu ngày, ảnh hưởng đến người đi đường.

Người dân mong cơ quan chức năng giám sát, xử phạt nghiêm những người đổ rác trái phép và tổ chức dọn dẹp để giữ vệ sinh chung trong các khu vực cũng như mỹ quan đường phố.



