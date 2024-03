Thiếu ý thức 1 giây, có thể mất đi tính mạng

Như Thanh Niên vừa đề cập, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đang xác minh thông tin về nhóm người dừng ô tô trên cầu Mỹ Thuận 2 (nối Tiền Giang và Vĩnh Long) để chụp ảnh. Cụ thể, chiều 17.3, mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh một ô tô dừng trên cầu Mỹ Thuận 2, đoạn thuộc tỉnh Vĩnh Long, và 6 người (5 nữ, 1 nam) đứng trước đầu xe để chụp ảnh. Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Phòng 6 (Cục CSGT) cho biết tốc độ cho phép tối đa qua cầu Mỹ Thuận 2 là 80 km/giờ; việc dừng đậu trên cầu để chụp ảnh rất nguy hiểm, vi phạm quy định về an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Hình ảnh ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và nhóm người dừng xe “check in” trên cầu Mỹ Thuận 2

Trước đó, một số hình ảnh trích xuất từ camera hành trình, camera giám sát giao thông cũng ghi lại cảnh ô tô, xe tải, thậm chí xe máy chạy ngược chiều trên cao tốc. Các trường hợp này đa số đều đã bị cơ quan chức năng xác minh, xử lý. Tuy nhiên, những trường hợp chạy ngược chiều trên cao tốc thời gian qua vẫn tiếp tục xảy ra.

Quá thiếu ý thức

Bức xúc trước những vi phạm an toàn giao thông kể trên, bạn đọc (BĐ) Phong Nguyễn nhấn mạnh: "Không thể dùng bất kỳ lý do gì để giải thích cho hành vi nguy hiểm này". BĐ Phong Nguyễn phân tích thêm: "Đây là những hành vi thiếu ý thức khi tham gia giao thông. Một ẩn họa giao thông cần phải chặn đứng bằng các mức chế tài nghiêm khắc hơn". Tán thành, BĐ Đỗ Thắng cũng cho rằng những hành vi thiếu ý thức giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho cộng đồng kể trên cần phải nhanh chóng bị lên án và xử lý mạnh: "Cần phải khẩn cấp ngăn chặn hành vi nguy hiểm này chứ chờ đến khi hậu quả xấu xảy ra mới lo giải quyết thì đã muộn. Với những ai xem thường pháp luật phải bị xử lý nghiêm. Tôi tin nếu có những chế tài mạnh hơn, như phạt tù chẳng hạn, thì mới mong chấm dứt những trường hợp như thế này".

Nhận xét tình trạng ý thức văn hóa giao thông kém sẽ kéo theo nhiều hệ lụy cho xã hội, BĐ Lệ Đá đề nghị: "Nếu vi phạm lần đầu cần bị phạt tiền lên gấp 5 lần hiện nay và giam bằng lái 6 tháng. Vi phạm lần thứ hai thì mức phạt tiền gấp đôi mức phạt lần đầu và thu hồi bằng lái vĩnh viễn. Cứ làm như thế mới nâng được ý thức về văn hóa giao thông".

Ai cũng phải biết về kiến thức an toàn giao thông

Nhắc đến câu chuyện "các cô gái dừng xe chụp ảnh trên cầu Mỹ Thuận 2", có BĐ đặt câu hỏi: "Tại sao tài xế xe dịch vụ trong trường hợp này không từ chối yêu cầu của khách, một khi biết đó là hành vi vi phạm an toàn giao thông?". Với câu hỏi này, BĐ Minh Nghĩa băn khoăn: "Nhiều khi anh ta còn không biết ấy chứ. Hoặc cứ nghĩ là phải chiều lòng khách, đường vắng thì dừng một chút chụp tấm hình rồi đi, chắc không sao". BĐ Hoài Nhân chung nhận định: "Có thể tài xế chiều lòng khách, nhưng họ không biết rằng thiếu ý thức 1 giây có khi mất luôn tính mạng của mình và nhiều người khác".

Từ những trao đổi trên, BĐ Tuấn An có suy nghĩ: "Trong tình hình các tuyến cao tốc xuất hiện nhiều hơn, tỏa sâu về mọi miền Tổ quốc, thì cũng đến lúc các kiến thức về an toàn giao thông trên cao tốc, cầu đường… phải được phổ cập chi tiết, cụ thể đến từng hộ dân. Không loại trừ khả năng nhiều người dân chưa nắm được hết các quy định này, cũng như mức xử phạt".

Tán thành, BĐ Thủy nhận xét nếu ý thức, kiến thức về an toàn giao thông của cộng đồng được nâng cao hơn, chính người tài xế sẽ từ chối yêu cầu dừng xe trên cầu, hoặc một người trong nhóm 5 cô gái sẽ kịp lên tiếng nhắc nhở, can ngăn ngay khi có ai đó nảy ra ý định "check in trên cầu Mỹ Thuận 2".

* Vẫn xảy ra những trường hợp chạy ngược chiều trên cao tốc, điều đó cho thấy mức phạt hiện nay là chưa thỏa đáng. Trong khi những hành vi vi phạm này có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng của người tham gia giao thông khác. Không lẽ phải đợi nước đến chân mới nhảy, đến khi nhiều tai nạn thương tâm xảy ra mới nhắc nhở về ý thức giao thông? Phan Hà * Các hành vi nguy hiểm này có thể gây ra tai nạn giao thông thảm khốc. Tuy nhiên mức phạt của chúng ta hiện nay có vẻ chưa đủ sức răn đe. Ngoài tước bằng lái vĩnh viễn thì cần phạt tù những ai vi phạm mới ngăn chặn tình trạng này. An Nhiên