Rác tràn lan gây ô nhiễm đường phố

Ở đây, đa phần là rác thải sinh hoạt do những người thiếu ý thức chở từ nơi khác đến đổ trộm ngay dưới tấm bảng tuyên truyền "Hãy phân loại rác tại nguồn", gây mất mỹ quan đô thị.

Rác thải tràn lan trên đường Cây Cám, xã Tân Vĩnh Lộc, gây nhếch nhác ẢNH: NGỌC QUỲNH

Tương tự, trên đường số 3, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới Sơn (trước đây thuộc xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn), TP.HCM, cũng có bãi rác thải tự phát tồn tại thời gian dài, do những người buôn bán gần khu vực này đổ tràn lan. Nếu các cơ quan chức năng không thu gom, xử lý số rác thải ở đây kịp thời, tình trạng ô nhiễm môi trường sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn.

Rác thải trên đường số 3, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới Sơn, gây mất mỹ quan đô thị ẢNH: NGỌC QUỲNH

Người dân mong cơ quan chức năng giám sát, xử phạt nghiêm những người xả rác trái phép và tổ chức dọn dẹp để giữ vệ sinh chung cũng như mỹ quan đường phố.



