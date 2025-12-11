Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Rác tràn lan gây ô nhiễm đường phố

Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh
11/12/2025 08:49 GMT+7

Mỗi lần đi qua đường Cây Cám, xã Tân Vĩnh Lộc (trước đây thuộc xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh), TP.HCM, tôi và nhiều người vô cùng ngao ngán bởi bãi rác tự phát đổ tràn lan xuống đường, gây nhếch nhác.

Ở đây, đa phần là rác thải sinh hoạt do những người thiếu ý thức chở từ nơi khác đến đổ trộm ngay dưới tấm bảng tuyên truyền "Hãy phân loại rác tại nguồn", gây mất mỹ quan đô thị.

Rác tràn lan gây ô nhiễm đường phố- Ảnh 1.

Rác thải tràn lan trên đường Cây Cám, xã Tân Vĩnh Lộc, gây nhếch nhác

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Tương tự, trên đường số 3, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới Sơn (trước đây thuộc xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn), TP.HCM, cũng có bãi rác thải tự phát tồn tại thời gian dài, do những người buôn bán gần khu vực này đổ tràn lan. Nếu các cơ quan chức năng không thu gom, xử lý số rác thải ở đây kịp thời, tình trạng ô nhiễm môi trường sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn.

Rác tràn lan gây ô nhiễm đường phố- Ảnh 2.

Rác thải trên đường số 3, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới Sơn, gây mất mỹ quan đô thị

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Người dân mong cơ quan chức năng giám sát, xử phạt nghiêm những người xả rác trái phép và tổ chức dọn dẹp để giữ vệ sinh chung cũng như mỹ quan đường phố.


