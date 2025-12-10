Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đường chưa có vạch phân làn

Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh
10/12/2025 07:52 GMT+7

Mỗi lần có dịp đi qua đường số 1, P.Bình Tân (trước đây thuộc P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân), TP.HCM, chúng tôi rất bất an vì đoạn đường dài khoảng 1 km, rộng và được trải nhựa đã lâu nhưng không có vạch kẻ phân làn ô tô, xe máy, người dân mạnh ai nấy đi. Đáng nói, trên đoạn đường này có nhiều hẻm và giao lộ, nên việc không được phân làn càng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Đường số 1, P.Bình Tân, không có vạch phân làn

Ảnh: NGỌC QUỲNH

Chị Phạm Thị Thu Hương, người dân ngụ trên đường này, nói: "Hằng ngày thấy tình trạng các phương tiện không nhường nhau rất phổ biến và thường chạy ra giữa đường. Trên đoạn đường này có khu dân cư Vĩnh Lộc và chung cư nên người qua lại đông. Vào ban đêm do đường rộng và phẳng nên nhiều người chạy xe rất nhanh, lại chưa có vạch phân làn xe, không có vạch sơn giảm tốc độ, phản quang, lối cho người đi bộ sang đường… nên rất nguy hiểm".

Đề nghị cơ quan chức năng cho kẻ vạch sơn, phân làn nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn, đồng thời giúp người điều khiển xe lưu thông dễ dàng hơn.

