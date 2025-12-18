Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn đọc Bạn đọc viết

Thi công đường kéo dài, gây khó khăn cho người dân

Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh
18/12/2025 07:54 GMT+7

Nhiều người dân lưu thông trên đường Lê Văn Lương, xã Hiệp Phước (trước đây thuộc xã Hiệp Phước, H.Nhà Bè), TP.HCM, bức xúc trước tình trạng một đơn vị thi công nâng cấp đường kéo dài, lại không đồng bộ, gây khó khăn cho việc đi lại.

Tại khu vực công trình, đơn vị thi công rải đá dăm lởm chởm, có đoạn lồi lõm, không trải nhựa mặt đường, khiến người chạy xe máy dễ bị trượt ngã. Những hố ga trồi cao hơn mặt đường và chỗ thì sụt lún, không được che chắn cảnh báo rất nguy hiểm cho người đi đường. Một người dân sống khu vực này nói: "Họ đào xới nhiều chỗ dọc bên tuyến đường này để vật liệu bừa bộn, xe cộ lưu thông dễ xảy ra tai nạn vì chướng ngại vật giữa đường. Ngoài ra, khi trời nắng, xe ben chở đất đá ra vào công trình làm rơi vãi, gây bụi bặm ô nhiễm".

Đường Lê Văn Lương, xã Hiệp Phước, rải đá dăm lởm chởm, gây khó khăn cho người dân

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Tương tự, đơn vị thi công hẻm 686 Cách Mạng Tháng 8, P.Tân Sơn Nhất (trước đây thuộc P.5, Q.Tân Bình), TP.HCM, để đất đá, ống cống ngổn ngang, đá lởm chởm và lồi lõm, tấm sắt trên miệng hố bị chênh nằm giữa hẻm, gây nguy hiểm cho người chạy xe máy rất dễ trượt ngã. Quá trình thi công quá lâu, sau đó không trả lại hiện trường sớm khiến các hộ dân trong khu vực bức xúc vì xe cộ ra vào rất khó khăn, bất tiện.

Hẻm 686 Cách Mạng Tháng 8, P.Tân Sơn Nhất, để đất đá, bệ bê tông ngổn ngang

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Bà con mong muốn đơn vị nâng cấp đường đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành để mọi người được trở lại nhịp sinh hoạt bình thường, đi lại thuận tiện.

