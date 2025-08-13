Thi công đường quá lâu, làm khổ dân

Theo quan sát của chúng tôi, đơn vị thi công để đất đá, bệ bê tông và ống cống ngổn ngang trên đường, quá trình thi công không đồng bộ, chỗ thì rải một lớp đá dăm lởm chởm, chỗ thì lồi lõm, đọng nước sình lầy. Nhiều tháng qua, mặt đường đoạn này chưa trải nhựa khiến người đi xe máy dễ bị trượt ngã.

Đơn vị thi công để đất đá, bệ bê tông và ống cống ngổn ngang ẢNH: NGỌC QUỲNH

Đất đá, sình lầy trên đường Nguyễn Thị Định, P.Cát Lái, gây khó khăn cho việc đi lại ẢNH: NGỌC QUỲNH

Anh Hoàng Nhật Nam, một người dân sống trên đường Nguyễn Thị Định, bức xúc: "Họ đào nhiều chỗ dọc bên tuyến đường này để hố, đất đá ngổn ngang, không được che chắn hay cảnh báo tạo thành những cái bẫy rất nguy hiểm cho mọi người, nhất là trẻ em. Ngoài ra, đơn vị để những ống cống to ngay khúc đường cong che khuất tầm nhìn xe cộ lưu thông. Việc thi công quá lâu, sau đó không trả lại hiện trường sớm gây ảnh hưởng đời sống người dân, nhất là việc buôn bán ế ẩm vì không còn chỗ để xe và xe cộ ra vào rất khó khăn, bất tiện".

Bà con nơi đây mong muốn đơn vị nâng cấp đường đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành để sinh sống, đi lại thuận tiện.