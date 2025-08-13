Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Bạn đọc viết

Thi công đường quá lâu, làm khổ dân

Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh
13/08/2025 08:46 GMT+7

Người dân ở khu vực đường Nguyễn Thị Định, P.Cát Lái, TP.HCM (trước đây thuộc P.Cát Lái, TP.Thủ Đức), bức xúc phản ánh đơn vị thi công nâng cấp mở rộng con đường thi công kéo dài để đất đá và sình lầy, gây khó khăn cho việc đi lại.

Theo quan sát của chúng tôi, đơn vị thi công để đất đá, bệ bê tông và ống cống ngổn ngang trên đường, quá trình thi công không đồng bộ, chỗ thì rải một lớp đá dăm lởm chởm, chỗ thì lồi lõm, đọng nước sình lầy. Nhiều tháng qua, mặt đường đoạn này chưa trải nhựa khiến người đi xe máy dễ bị trượt ngã.

Bạn đọc viết: Thi công đường quá lâu, làm khổ dân - Ảnh 1.

Đơn vị thi công để đất đá, bệ bê tông và ống cống ngổn ngang

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Bạn đọc viết: Thi công đường quá lâu, làm khổ dân - Ảnh 2.

Đất đá, sình lầy trên đường Nguyễn Thị Định, P.Cát Lái, gây khó khăn cho việc đi lại

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Anh Hoàng Nhật Nam, một người dân sống trên đường Nguyễn Thị Định, bức xúc: "Họ đào nhiều chỗ dọc bên tuyến đường này để hố, đất đá ngổn ngang, không được che chắn hay cảnh báo tạo thành những cái bẫy rất nguy hiểm cho mọi người, nhất là trẻ em. Ngoài ra, đơn vị để những ống cống to ngay khúc đường cong che khuất tầm nhìn xe cộ lưu thông. Việc thi công quá lâu, sau đó không trả lại hiện trường sớm gây ảnh hưởng đời sống người dân, nhất là việc buôn bán ế ẩm vì không còn chỗ để xe và xe cộ ra vào rất khó khăn, bất tiện".

Bà con nơi đây mong muốn đơn vị nâng cấp đường đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành để sinh sống, đi lại thuận tiện.

Tin liên quan

Bạn đọc viết: Bờ kênh thành bãi rác

Bạn đọc viết: Bờ kênh thành bãi rác

Thời gian qua, dọc tuyến kênh Tham Lương, nằm giữa hai bên vệ đường CN1 và đường dẫn vào khu chung cư Gia Phú (thuộc Q.Tân Phú và Q.Bình Tân, TP.HCM) có những đống xà bần, đất đá.

Bạn đọc viết: Chủ đất dựng hàng rào gây nguy hiểm

Bạn đọc viết: Muỗi bùng phát ở khu dân cư ven rạch

Khám phá thêm chủ đề

thi công đường Đường Nguyễn Thị Định đất đá ngổn ngang
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận