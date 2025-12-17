Danh sách những tuyến đường có nguy cơ kẹt xe ở TP.HCM

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, theo kết quả số liệu thu thập và phần mềm mô phỏng của Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị, tình hình ùn tắc giao thông trong thời gian qua khá cao, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2024. Người dân liên tục than phiền vì nhiều tuyến đường ở trung tâm, cửa ngõ thường xuyên bị kẹt xe, đặc biệt vào giờ cao điểm.

TP.HCM ùn tắc gia tăng sau sáp nhập ẢNH: NHẬT THỊNH

Những tuyến đường nào có nguy cơ bị kẹt xe?

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, TP.HCM hiện có hơn 1 triệu ô tô và khoảng 10 triệu xe mô tô, tỷ lệ đất dành cho giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt 15%. Sau sáp nhập, khu vực trung tâm thành phố phát triển theo mô hình đô thị nén (TOD), dẫn đến việc các trung tâm hành chính, dịch vụ vẫn tập trung chủ yếu ở khu vực TP.HCM cũ.

Điều này làm phát sinh nhu cầu đi lại lớn, khiến lưu lượng phương tiện tại các cửa ngõ tăng khoảng 24%, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng vào giờ cao điểm.

Theo thống kê, các tuyến đường tại khu vực trung tâm TP.HCM như Pasteur, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Ba Tháng Hai…

CSGT huy động tối đa lực lượng tham gia điều tiết giao thông ẢNH: NHẬT THỊNH

Những tuyến vùng lõi có nguy cơ cao kẹt xe như: đường Nguyễn Tất Thành, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (từ Bạch Đằng đến ngã 5 Đài liệt sĩ), giao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng, ngã tư Hàng Xanh, khu vực Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm…

Đối với khu vực cửa ngõ (Xa lộ Hà Nội, quốc lộ 13, quốc lộ 1):

+ Trục đường Võ Nguyên Giáp - Xa lộ Hà Nội, đặc biệt là các nút giao thông như Ngã tư Thủ Đức, Ngã tư Bình Thái, và khu vực gần Cảng Cát Lái, Cảng Phú Hữu;

+ Tuyến quốc lộ 13;

+ Các khu vực nút giao An Sương, đường Tô Ký đoạn từ đường Đông Bắc đến cầu vượt Quang Trung, nút giao Nguyễn Văn Quá - quốc lộ 1, quốc lộ 1 từ Tô Ngọc Vân đến Hà Huy Giáp do nằm trên trục quốc lộ 1 giao với quốc lộ 22;

Những tuyến đường kẹt xe dịp cuối năm

Thời điểm cuối năm, nhu cầu đi lại ở nội thành TP.HCM gia tăng. Do đó, Sở Xây dựng đã phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể về phối hợp thực hiện các giải pháp kéo giảm kẹt xe.

Cụ thể, những khu vực có khả năng kẹt xe được tập trung điều phối như: trung tâm thành phố; cảng Cát Lái; sân bay Tân Sơn Nhất; quốc lộ 51; quốc lộ 13, đường Mỹ Phước - Tân Vạn, ĐT.747, ĐT.743 (khu vực Bình Dương cũ).

An ninh trật tự cơ sở tham gia điều tiết giao thông tại các giao lộ nhỏ ẢNH: NHẬT THỊNH

Sở Xây dựng cũng rà soát, kịp thời điều chỉnh phân luồng giao thông tại các khu vực điểm nóng như trung tâm thành phố, cảng Cát Lái...; khu vực thi công dự án trọng điểm như nút giao An Phú, Mỹ Thủy, Tân Vạn - Vành đai 3, metro 2… bảo đảm phân luồng hợp lý và an toàn cho người dân.

Phòng CSGT Công an TP.HCM cũng cho biết, danh sách các điểm kẹt xe không cố định mà được cập nhật, điều chỉnh định kỳ tùy theo diễn biến thực tế. Một số khu vực trước đây là điểm nóng đã có chuyển biến tích cực nhờ áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp như phân luồng từ xa, bố trí lực lượng điều hòa giao thông, điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm gây cản trở giao thông.

