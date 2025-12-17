Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Bạn đọc viết

Những con đường hỏng nặng, đi lại khó khăn

Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh
17/12/2025 08:11 GMT+7

Mỗi lần đi qua đường Bộ Đội An Điền, xã Vĩnh Lộc (trước đây thuộc xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh), TP.HCM, nhiều người rất khổ sở vì tình trạng mặt đường xuống cấp nghiêm trọng (ảnh 1).

Những con đường hỏng nặng, đi lại khó khăn - Ảnh 1.

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Nhiều đoạn mặt đường bị trũng xuống, bong tróc lớp nhựa, nước ứ đọng lâu ngày. Xe tải, ô tô thường xuyên chạy qua càng khiến mặt đường thêm nhiều "ổ gà, ổ trâu". Đáng nói, đoạn đường này xuống cấp đã lâu nhưng không được dặm vá sửa chữa. Trong khi đó, người đi lại cố tránh các vũng nước có thể dẫn tới va quệt, còn nếu chạy qua vũng nước thì rất có thể gặp vật cản là đá lởm chởm hoặc hố sâu, nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao.

Tương tự, mặt đường TK12, khu dân cư Hoàng Hải, xã Bà Điểm (trước đây thuộc xã Bà Điểm, H.Hóc Môn), TP.HCM, cũng đã xuống cấp, có nhiều hố giữa lòng đường, gây khó khăn cho người qua lại (ảnh 2). Những ngày trời nắng bụi bay mù mịt; còn khi trời mưa, nước đọng lênh láng nhiều ngày do thoát không kịp. Xe máy lưu thông qua đây rất dễ trượt ngã, mất an toàn giao thông.

Những con đường hỏng nặng, đi lại khó khăn - Ảnh 2.

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Người dân rất mong cơ quan chức năng có kế hoạch tu sửa, nâng cấp 2 đoạn đường nói trên để giao thông được thuận tiện, an toàn.

Tin liên quan

Đường hỏng nặng, đi lại nguy hiểm

Đường hỏng nặng, đi lại nguy hiểm

Thời gian qua, mỗi lần có dịp đi qua đường Kênh Trung Ương, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, TP.HCM, chúng tôi vô cùng ái ngại.

Đường hỏng nặng

Khám phá thêm chủ đề

Đường hỏng nặng đường xuống cấp Ổ gà mất an toàn giao thông TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận