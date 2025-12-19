Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Cụ ông bán vé số tử vong sau tai nạn trên đường đang sửa chữa

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
19/12/2025 17:40 GMT+7

Vụ tai nạn giữa xe tải với xe đạp trên đoạn đường Nguyễn Thị Định (TP.HCM) đang trong giai đoạn sửa chữa khiến một cụ ông tử vong.

Chiều 19.12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe đạp với xe tải trên đường Nguyễn Thị Định, đoạn qua phường Bình Trưng (TP.Thủ Đức cũ) khiến một cụ ông tử vong.

TP.HCM: Cụ ông tử vong thương tâm sau tai nạn trên đường đang sửa chữa - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Danh tính nạn nhân được xác định là ông H.N.S (70 tuổi, quê Đắk Lắk), hiện sinh sống trên đường Mai Chí Thọ, khu phố 14, phường Bình Trưng.

Theo thông tin ban đầu, vào đầu giờ chiều cùng ngày, xe tải do nam tài xế điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Thị Định, hướng đi đường Đồng Văn Cống. Khi gần đến giao lộ Nguyễn Thị Định - Trịnh Khắc Lập (phường Bình Trưng) thì xảy ra va chạm với xe đạp do ông S. điều khiển chạy cùng chiều.

Hậu quả của vụ tai nạn làm ông S. tử vong tại chỗ. Hiện trường khiến nhiều người xót thương khi bên cạnh thi thể cụ ông là chiếc xe đạp cũ kỹ, ngoài ra không có tài sản gì giá trị. Được biết, ông S. vừa vào TP.HCM mưu sinh bằng nghề bán vé số.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đoạn đường này đang trong giai đoạn sửa chữa một chiều, đoạn giao giữa đường đang sửa và đường nhựa có nhiều đá dăm, dễ trơn trượt.

Người dân khu vực cho hay, đoạn đường này thỉnh thoảng xảy ra tai nạn khi người đi đường bị trượt té.

tử vong tai nạn TP.HCM bán vé số cụ ông
