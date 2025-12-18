TP.HCM: Sập giàn giáo, nam công nhân tử vong ở nhà thi đấu Phú Thọ

Sáng 18.12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp cơ quan chức năng phường Phú Thọ (quận 11 cũ) điều tra làm rõ vụ tai nạn lao động tại nhà thi đấu Phú Thọ khiến 1 nam công nhân tử vong, 1 người khác bị thương.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn lao động tử vong tại nhà thi đấu Phú Thọ ẢNH: CTV

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện cơ quan chức năng phường Phú Thọ xác nhận vụ tai nạn lao động xảy ra chiều 17.12 tại nhà thi đấu trên đường Lý Thường Kiệt.

Trước đó, khoảng 18 giờ chiều 17.12, nhóm công nhân sửa chữa tại sân vận động nhà thi đấu Phú Thọ. Lúc này, giàn giáo phục vụ quá trình thi công bất ngờ xảy ra sự cố, đổ sập.

Hậu quả của vụ tai nạn lao động làm 1 nam công nhân tử vong tại chỗ và 1 công nhân phải nhập viện cấp cứu. Một số người khác bị thương nhẹ.

Nạn nhân cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, được xác định đa chấn thương, gẫy xương cẳng chân.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi thông tin nhân chứng để phục vụ công tác điều tra. Đến 0 giờ, thi thể nam công nhân được đưa khỏi hiện trường.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.