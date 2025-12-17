TP.HCM: Cãi nhau với chồng, người phụ nữ chạy ra đường bị xe tông tử vong

Ngày 17.12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Tăng Nhơn Phú (TP.Thủ Đức cũ) điều tra, làm rõ vụ một phụ nữ bị xe tải tông tử vong trên đường song hành xa lộ Hà Nội.

Hiện trường vụ việc ẢNH: CTV

Theo điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ cùng ngày, xe tải biển số tỉnh Đồng Tháp do nam tài xế điều khiển, lưu thông trên đường Trương Văn Thành hướng ra xa lộ Hà Nội. Lúc xe đến giao lộ Trương Văn Thành - song hành xa lộ Hà Nội (phường Tăng Nhơn Phú) thì tông trúng người phụ nữ đang chạy bộ ra đường.

Hậu quả của vụ tai nạn làm người phụ nữ tử vong tại chỗ, tài xế cho xe tải dừng lại hiện trường, trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn chết người.

Từ thông tin thu thập được, bước đầu, cơ quan chức năng xác định trước khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, nạn nhân có cãi nhau với chồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Trước đó, chiều 22.9, tại khu vực chợ đầu mối Thủ Đức, một người đàn ông cũng bất ngờ lao ra đường Đỗ Mười (quốc lộ 1 cũ, phường Tam Bình, TP.Thủ Đức cũ) thì bị xe container cán tử vong.