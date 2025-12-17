Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Cãi nhau với chồng, người phụ nữ chạy ra đường bị xe tông tử vong

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
17/12/2025 12:25 GMT+7

Sau khi cãi nhau với chồng, người phụ nữ chạy ra đường song hành xa lộ Hà Nội (TP.Thủ Đức cũ, TP.HCM) thì bị xe tải tông tử vong.

Ngày 17.12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Tăng Nhơn Phú (TP.Thủ Đức cũ) điều tra, làm rõ vụ một phụ nữ bị xe tải tông tử vong trên đường song hành xa lộ Hà Nội.

TP.HCM: Cãi nhau với chồng, người phụ nữ lao ra đường bị xe tông tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc

ẢNH: CTV

Theo điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ cùng ngày, xe tải biển số tỉnh Đồng Tháp do nam tài xế điều khiển, lưu thông trên đường Trương Văn Thành hướng ra xa lộ Hà Nội. Lúc xe đến giao lộ Trương Văn Thành - song hành xa lộ Hà Nội (phường Tăng Nhơn Phú) thì tông trúng người phụ nữ đang chạy bộ ra đường.

Hậu quả của vụ tai nạn làm người phụ nữ tử vong tại chỗ, tài xế cho xe tải dừng lại hiện trường, trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn chết người.

Từ thông tin thu thập được, bước đầu, cơ quan chức năng xác định trước khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, nạn nhân có cãi nhau với chồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Trước đó, chiều 22.9, tại khu vực chợ đầu mối Thủ Đức, một người đàn ông cũng bất ngờ lao ra đường Đỗ Mười (quốc lộ 1 cũ, phường Tam Bình, TP.Thủ Đức cũ) thì bị xe container cán tử vong.

Tin liên quan

TP.HCM: Tai nạn giao thông trên đường Quang Trung khiến một sư cô tử vong

TP.HCM: Tai nạn giao thông trên đường Quang Trung khiến một sư cô tử vong

Công an TP.HCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên đường Quang Trung khiến một sư cô tử vong.

Khám phá thêm chủ đề

tử vong TP.HCM công an xe tải cãi nhau
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận