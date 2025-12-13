Người đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải từng nhốt công an xã trong nhà

Ngày 13.12, mạng xã hội lan truyền đoạn clip về việc một người đàn ông chống đối, nhốt một cán bộ công an xã trong nhà. Trong clip, dù cán bộ công an giải thích, người này vẫn to tiếng và có lời lẽ thách thức.

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), qua xác minh tại Công an xã Phượng Dực (Hà Nội) thì người đàn ông kể trên là Đặng Từ Thịnh (48 tuổi, trú thôn Tân Độ, xã Phượng Dực), chính là người cố tình đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải vì không được bỏ qua vi phạm.

Đặng Từ Thịnh khóa cửa, nhốt cán bộ công an trong nhà cùng chiếc xe ba bánh tự chế ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cục CSGT cho hay, vụ việc Thịnh nhốt cán bộ công an xã xảy ra năm 2024, khi Công an xã Hồng Minh (H.Phú Xuyên thời điểm đó; nay là xã Phượng Dực) phát hiện Thịnh lái xe ba bánh tự chế ra đường.

Khi lực lượng công an tiến hành kiểm tra thì Thịnh có hành vi hung hãn, chống đối và nhốt cán bộ công an xã trong nhà, cản trở người thực thi công vụ.

Ngoài sự việc này, chiều 11.12, Thịnh lái xe máy không đội mũ bảo hiểm và bị nghi sử dụng biển số giả khi đi trên tỉnh lộ 429. Đến đoạn qua địa phận thôn Bóng (xã Phượng Dực), Thịnh bị tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 8 (thuộc Phòng CSGT, Công an Hà Nội) yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Đặng Từ Thịnh bị khởi tố, bắt tạm giam về tội giết người ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Hối hận muộn màng của người đẩy CSGT vào xe tải: 'Sai lầm quá, bộc phát quá'

Khi đại úy Nguyễn Duy Điệp, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 8, dắt phương tiện vi phạm về chỗ làm việc, Thịnh ôm đại úy Điệp rồi đẩy cả người và xe ra trước đầu xe tải. Thịnh đã bị Công an Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam về tội giết người, quy định tại điều 123 bộ luật Hình sự.

Theo Cục CSGT, hành vi ngông cuồng của Thịnh phát sinh từ thói "cậy gần nhà" vì cho rằng đây là làng mình, nhà mình thì làm gì cũng được. Tại trại tạm giam, Thịnh tỏ ra ân hận nhưng biện minh rằng bị đau đầu và "không hiểu sao lại bồng bột như vậy".