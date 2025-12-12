Bắt tạm giam người đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải

Liên quan đến vụ người vi phạm đẩy cán bộ CSGT vào đầu xe tải vì không được bỏ qua lỗi vi phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Từ Thịnh (48 tuổi, trú xã Phượng Dực, Hà Nội) về tội giết người.

Bị can Đặng Từ Thịnh ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 13 giờ 35 ngày 11.12, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ tại tỉnh lộ 429, đoạn thuộc địa phận thôn Bóng (xã Phượng Dực) thì phát hiện Thịnh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm và nghi sử dụng biển số giả, đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Trong lúc đại úy Nguyễn Duy Điệp, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 8, dắt phương tiện về khu vực làm việc, Thịnh đi cạnh và xin được bỏ qua lỗi vi phạm, nhưng không được đồng ý.

Camera ghi lại thời điểm Thịnh đẩy đại úy Điệp vào đầu xe tải đang lao tới ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Lúc này, Thịnh thấy một xe tải đang đi đến liền ôm đại úy Điệp rồi đẩy cả người và xe ra trước đầu xe tải. Đại úy Điệp kịp thời xoay người tránh, nhưng xe tải đã cán qua chiếc xe máy của Thịnh.

Tổ công tác đã truy đuổi, bắt giữ Thịnh và bàn giao cho công an địa phương để xử lý.