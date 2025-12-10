Cục CSGT bắt đầu kiểm soát xe khách trên tất cả các cao tốc

Kiểm soát xe khách 24/24

Cục CSGT cho biết, cơ quan này vừa ban hành kế hoạch kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và hoạt động vận tải đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách (xe khách).

Kế hoạch triển khai từ 12 giờ ngày 10.12, trên tất cả các tuyến cao tốc. Lãnh đạo Cục CSGT và chỉ huy các phòng nghiệp vụ của Cục CSGT sẽ có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, điều hành, đảm bảo kế hoạch thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và đạt hiệu quả cao nhất.

Cục CSGT ra quân kiểm soát, xử lý xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách ẢNH: ANH TUÂN

Theo kế hoạch, lực lượng CSGT sẽ chủ trì, phối hợp với cán bộ Cục Đường bộ Việt Nam (thuộc Bộ Xây dựng) và Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố lập tổ công tác liên ngành kiểm tra, kiểm soát 24/24 giờ trên các tuyến cao tốc do Cục CSGT quản lý.

Việc kiểm tra tập trung tại các điểm đầu, điểm cuối tuyến cao tốc, trạm thu phí và các khu vực ra, vào đường cao tốc nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng tập trung vào các hành vi chở quá số người quy định; dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng nơi quy định; vi phạm về điều kiện kinh doanh vận tải; không có hợp đồng, lệnh vận chuyển, danh sách hành khách; hoạt động không đúng hành trình, lịch trình; xe hợp đồng trá hình; không lắp đặt hoặc không truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Đồng thời xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như vi phạm tốc độ, làn đường, tránh vượt không đúng quy định, sử dụng rượu, bia…

Lực lượng chức năng xử lý nhiều hành vi, trong đó những hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn sẽ bị xử nghiêm ẢNH: ANH TUẤN

Ngoài xử lý đối với lái xe, lực lượng chức năng cũng tập trung làm rõ và xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện, đơn vị kinh doanh vận tải. Đồng thời rà soát, đối chiếu để đề xuất thu hồi phù hiệu, giấy phép kinh doanh vận tải đối với các trường hợp vi phạm.

Đại diện Cục CSGT cho hay, việc thực hiện kế hoạch nhằm chấn chỉnh hoạt động vận tải, kiềm chế tai nạn giao thông và bảo đảm an toàn cho nhân dân bởi tình hình tai nạn giao thông liên quan đến xe khách còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là tình trạng "xe dù, bến cóc", xe hợp đồng trá hình chưa được xử lý triệt để.

Nhiều vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng

Theo đại diện Cục CSGT, trong 11 tháng vừa qua, tai nạn giao thông liên quan đến xe khách chiếm 5,79% tổng số vụ trên toàn quốc, trong khi cả nước hiện có gần 321.000 xe khách, chỉ chiếm khoảng 4,58% tổng số xe ô tô và 0,4% tổng số phương tiện cơ giới đường bộ.

Đáng chú ý, tình trạng xe hợp đồng hoạt động như tuyến cố định, xe trá hình đón, trả khách không đúng quy định vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn và ùn tắc giao thông, đồng thời gây cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động kinh doanh vận tải.

Nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến loại hình xe này đã xảy ra. Trong đó, vụ xe ô tô khách biển số 43F-007.76, đăng ký kinh doanh vận tải theo hình thức hợp đồng nhưng chạy tuyến cố định, gây tai nạn làm 10 người chết, 14 người bị thương ngày 25.7 trên QL1A (địa phận tỉnh Hà Tĩnh).

Hay vụ xe khách biển số 29B-081.62, cũng đăng ký loại hình xe hợp đồng nhưng hoạt động như tuyến cố định, gây tai nạn làm 4 người chết, 5 người bị thương ngày 9.12 trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Đại diện Cục CSGT cho rằng, nguyên nhân của tình trạng trên một phần do công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, nhất là loại hình vận tải theo hợp đồng, còn thiếu chặt chẽ; việc kết nối, chia sẻ dữ liệu về hoạt động vận tải giữa các cơ quan chức năng chưa đồng bộ, dẫn đến khó khăn trong công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.