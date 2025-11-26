Người dân tố 'cò' đẩy chênh giá nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng nói gì?

Chị Tống Thị Bích (Thanh Hóa) cho biết, tại nhiều dự án nhà ở xã hội ở Thanh Hóa, xuất hiện tình trạng hồ sơ không có nhu cầu mua ở thực tế (thông qua quan hệ ghép hồ sơ vào chờ có khách bán chênh).

Nhiều dịch vụ "bao thầu" làm hồ sơ nhà ở xã hội trọn gói ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Song, các căn hộ nhà ở xã hội bị "cò" đẩy giá chênh cao hơn nhiều so với giá gốc. Theo chị M., điều này khiến chính sách hỗ trợ đúng đối tượng bị méo mó, người dân có nhu cầu thực sự rất khó tiếp cận.

Chị Lê Trang, giáo viên tại TP.Vinh (cũ), Nghệ An, cho biết có 2 con nhỏ 6 tuổi và 8 tuổi, tổng thu nhập của gia đình 17 triệu đồng/tháng. Gia đình chị chưa có nhà ở, đang phải đi thuê trọ và rất mong muốn được mua nhà ở xã hội.

Nhưng theo chị Trang, có dự án nhà ở xã hội, dù chủ đầu tư chưa mở bán chính thức, nhưng trên thị trường đã xuất hiện tình trạng các môi giới, cò nhà đất rao bán. Lo lắng khó có cơ hội tiếp cận được nhà ở xã hội, chị Trang băn khoăn, làm sao để biết danh sách dự án, thời điểm mở bán chính thức và thông tin công khai từ chủ đầu tư?

Tại Hà Nội, chỉ 2 ngày sau khi dự án nhà ở xã hội Rice City Long Châu (P.Bồ Đề) bốc thăm online để xác định các suất mua nhà, trên mạng xã hội nhiều người đã "rao" muốn nhượng lại căn nhỏ và tìm mua căn to hơn và hỏi mua lại các căn hộ trúng bốc thăm.

Một số căn hộ nhỏ có diện tích chỉ gần 35 m2 không phù hợp với những gia đình 3 - 4 thành viên đã có con nhỏ được rao nhượng lại suất mua, hoặc muốn đổi sang căn to hơn trên nhiều hội nhóm.

Nhiều người rao chuyển đổi căn ngay sau khi bốc online nhà ở xã hội. Điều này không đúng với quy định thuê, mua nhà ở xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước phản ánh của người dân, đại diện Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, cho biết theo Nghị định 100/2024, Chính phủ đã giao trách nhiệm cho UBND cấp tỉnh chủ trì thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm liên quan đến việc đầu tư xây dựng, bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội...

Đề xuất phạt tới 120 triệu đồng mua bán nhà ở xã hội trái phép

Bên cạnh đó, trong quá trình chủ đầu tư tổ chức bốc thăm mua, thuê mua nhà ở xã hội, đại diện Sở Xây dựng địa phương nơi có dự án phải phê duyệt giám sát. Việc bốc thăm phải có biên bản kết quả bốc thăm.

Luật Nhà ở năm 2023 cũng quy định rõ, người mua nhà ở xã hội chỉ được bán lại sau 5 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền và được cấp giấy chứng nhận. Nếu muốn chuyển nhượng trước thời hạn, người mua chỉ được bán cho hai đối tượng: chủ đầu tư dự án hoặc người đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, với mức giá tối đa bằng giá trong hợp đồng ký ban đầu.

Tại dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng, Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung nhiều quy định về quản lý và sử dụng nhà ở xã hội. Theo đó, người mua, thuê mua nhà ở xã hội không sử dụng để ở mà cho thuê lại, hoặc tự ý bán, chuyển nhượng trái phép có thể bị phạt 80 - 120 triệu đồng.

Trước tình trạng người dân khó khăn khi đăng ký mua nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng vừa có công văn đề nghị các địa phương chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các hành vi: môi giới trái phép, "cò mồi", thu tiền đặt chỗ, thu phí "bảo đảm hồ sơ trúng", rao bán "suất ngoại giao" trái quy định. Công bố công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm để cảnh báo tới người dân.