Thời sự

Người dân xếp hàng xuyên đêm mua nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng nói gì?

Mai Hà
Mai Hà
19/11/2025 18:39 GMT+7

Bộ Xây dựng vừa có công văn đề nghị chấn chỉnh các loại cò mồi, môi giới nhận tiền lo hồ sơ, rao bán "suất ngoại giao" nhà ở xã hội.

Theo văn bản do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh ký, thời gian qua nhu cầu mua, thuê mua nhà ở xã hội tại nhiều địa phương tăng mạnh. Song tại một số dự án nhà ở xã hội, đã xuất hiện tình trạng tập trung đông người, chen lấn, giành chỗ xếp hàng.

Bộ cho rằng, việc người dân xếp hàng xuyên đêm, tự lập danh sách số thứ tự, giữ suất, tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp gây mất an ninh trật tự. Đồng thời, phát sinh môi giới trái phép, “cò hồ sơ”, thu tiền giữ chỗ ngoài quy định, gây bức xúc và làm ảnh hưởng đến hình ảnh, hiệu quả chính sách nhà ở xã hội.

Người dân xếp hàng xuyên đêm mua nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng nói gì? - Ảnh 1.

Người dân tập trung trước cổng điểm tiếp nhận hồ sơ sáng 17.11, tại dự án nhà ở xã hội Kim Chung (Hà Nội)

ẢNH: PHƯƠNG THẢO

Thực trạng trên nếu không được chấn chỉnh kịp thời không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tiêu cực, để các loại “cò mồi”, môi giới nhận tiền “lo hồ sơ”, rao bán “suất ngoại giao”... không đúng quy định.

Điều này sẽ làm méo mó chính sách, ảnh hưởng lòng tin của người dân và gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước tại địa phương.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành chỉ đạo sở Xây dựng và các cơ quan liên quan đôn đốc các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào kinh doanh.

Đặc biệt, công khai thông tin đối với tất cả các dự án đang triển khai trên địa bàn, tối thiểu 30 ngày trước khi nhận hồ sơ. Nội dung công khai bao gồm các thông tin: quy mô dự án, số lượng căn hộ, giá bán, giá thuê mua, thời gian - địa điểm phát hồ sơ; thời gian bắt đầu - kết thúc nhận hồ sơ...

Việc công khai phải được thực hiện đồng thời trên trang thông tin điện tử của sở Xây dựng, UBND cấp xã nơi có dự án và ít nhất 1 lần tại báo địa phương.

Cạnh đó, các địa phương cần hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện đầy đủ, tránh phải bổ sung, đi lại nhiều lần. Công khai danh sách người được mua, thuê mua nhà ở xã hội sau khi ký hợp đồng và cập nhật danh sách các đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các hành vi: môi giới trái phép, "cò mồi", thu tiền đặt chỗ, thu phí "bảo đảm hồ sơ trúng", rao bán "suất ngoại giao" trái quy định. Công bố công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm để cảnh báo người dân.

Các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội cần thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục mua bán nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật, công khai thông tin dự án. 

Đối với việc nộp hồ sơ trực tiếp, Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư bố trí nhiều điểm tiếp nhận; phân chia theo khung giờ,ngày, hoặc theo khu vực dân cư, có biển hướng dẫn, có lực lượng hỗ trợ điều tiết, phân luồng để tránh tập trung tại một thời điểm.

Chủ đầu tư phải có phương án dự phòng khi số lượng người nộp hồ sơ vượt quá khả năng tiếp nhận. Trường hợp cần thiết phải kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ thì kịp thời thông báo công khai, đảm bảo tất cả những người đăng ký đều được tiếp nhận hồ sơ.

Bộ Xây dựng cũng khuyến khích ứng dụng công nghệ số: tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, xếp hàng điện tử, phát hồ sơ online để giảm tải lượng người đến trực tiếp...

Tại dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung (Hà Nội), dù đến sáng 17.11, chủ đầu tư mới bắt đầu nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội, nhưng hàng trăm người dân đã đến từ tối 16.11 rồi thức xuyên đêm trước điểm tiếp nhận. 


Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
