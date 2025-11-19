Quá nhiều hồ sơ, nhà ở xã hội phải tổ chức bốc thăm

Chiều 19.11, hàng trăm người đã có mặt tại khu đô thị Ecogarden, P.Vỹ Dạ, TP.Huế để tham gia bốc thăm mua nhà ở xã hội. Đây là một trong những dự án nhà ở xã hội có vị trí đắc địa, đầu tư hiện đại, đúng tiến độ nên được nhiều người quan tâm.



243 người bốc thăm 40 căn hộ tại dự án nhà ở xã hội Ecogarden ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Lần này, chủ đầu tư chỉ mở bán thêm 40 căn hộ thuộc tòa nhà XH4, tuy nhiên có đến tận 243 hồ sơ đủ điều kiện mua. Vì vậy phải tổ chức bốc thăm để chọn ra người may mắn.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, trong số 40 căn hộ mở bán ở đợt 2 này số lượng cạnh tranh rất lớn, có những căn có đến 29 hồ sơ đăng ký.

Lý giải về sự hấp dẫn của dự án này, chị Dương Hoàng Ý (27 tuổi, một trong những người may mắn bốc thăm được căn hộ) nhận xét, dự án có vị trí khá đắc địa, kết nối với các trục đường chính như Võ Văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp… Ngoài ra, khuôn viên và môi trường sống ở đây rất hiện đại, đặc biệt nhất là giá rẻ.

Các căn hộ được đầu tư hiện đại ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Được biết, 1 căn hộ tại đây có giá dao động từ 700 triệu - 1,3 tỉ đồng tùy diện tích. Bên cạnh đó, người đủ điều kiện mua còn được hưởng những ưu đãi về vay vốn như lãi suất thấp, thời hạn vay trả kéo dài…

Tại lễ bốc thăm, ông Lê Văn Thành, Phó tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển BĐS Cotana Capital (đơn vị chủ đầu tư) đã động viên những người chưa may mắn "thời gian tới sẽ tiếp tục khởi công thêm nhiều tòa nhà, mở ra nhiều cơ hội cho người dân".

Theo đại diện chủ đầu tư, trong đợt mưa lũ vừa qua, khi nhiều nơi tại TP.Huế bị ngập lụt, khu đô thị Ecogarden nói chung và dự án nhà ở xã hội nói riêng cũng bị ảnh hưởng. Để đảm bảo cho người dân yên tâm chống lũ, ban quản lý dự án đã trang bị và điều động nhiều phương tiện ghe, thuyền và cano phục vụ người dân miễn phí.

Chủ đầu tư đã hoàn thành 364 căn hộ và bàn giao cho người mua ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

"Chúng tôi cũng đã thành lập các phòng ban để chống bão lụt và có kế hoạch, chiến lược để xử lý khi có thiên tai xảy ra. Sau trận lũ lịch sử vừa rồi chúng tôi cũng đã họp và có phương án cải tạo các công trình đã xây dựng, đồng thời với những dự án mới sẽ nâng cốt nền và những giải pháp để đối chọi với lũ lụt, làm sao để người dân có được môi trường sống tốt nhất", ông Thành nói.

Trước đó, chủ đầu tư dự án đã hoàn thành 364 căn hộ cao tầng trong 2 năm 2024 - 2025 và bàn giao cho cư dân. Đây là một trong những dự án nhà ở xã tiêu biểu tại TP.Huế, nhằm triển khai Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.



