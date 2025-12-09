Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Rà soát tốc độ xe kinh doanh vận tải

Mạnh Cường
Mạnh Cường
09/12/2025 15:42 GMT+7

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến 4 người tử vong và kiểm tra, rà soát việc chấp hành quy định về tốc độ đối với xe kinh doanh vận tải thông qua thiết bị giám sát hành trình.

Rà soát việc chấp hành quy định về tốc độ đối với xe kinh doanh vận tải 

Sáng 9.12, ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, dẫn đầu đoàn công tác của thành phố đến thăm hỏi những nạn nhân trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Sau đó, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng, Sở Xây dựng, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam để nghe báo cáo nhanh về vụ việc.

Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi: Rà soát tốc độ xe kinh doanh vận tải - Ảnh 1.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Quảng Nam báo cáo về tình hình sức khỏe của các bệnh nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng cho đoàn công tác TP.Đà Nẵng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cho biết, sau vụ tai nạn, bệnh viện tiếp nhận 10 nạn nhân, tuy nhiên trong đó có 2 bệnh nhân chỉ bị choáng và trầy xước nhẹ nên không nhập viện.

Trong số 8 bệnh nhân nhập viện, bà Trần Thị Vinh (51 tuổi) bị thương nặng và tử vong sau đó. Hai bệnh nhân nặng khác đã được chuyển mổ cấp cứu, còn lại đang được điều trị nội khoa, theo dõi. Hiện bệnh viện đang tập trung cứu chữa tích cực cho các bệnh nhân.

Thượng tá Trần Minh Nguyên, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng Công an thành phố đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa người bị nạn ra khỏi xe và đưa đi cấp cứu; đồng thời khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thượng tá Nguyên cho hay, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định do xe khách 16 chỗ không giữ khoảng cách an toàn và không chú ý quan sát, dẫn đến va chạm phía sau xe đầu kéo. Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng cũng đang được Công an thành phố tiếp tục điều tra, xác minh.

Tại buổi làm việc, ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu Bệnh viện đa khoa Quảng Nam tập trung tối đa nguồn lực để cứu chữa các nạn nhân. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị có liên quan tạo điều kiện tốt nhất và hỗ trợ tối đa về kinh phí khám, chữa bệnh cho nạn nhân; đặc biệt làm các thủ tục liên quan đến những người tử vong.

Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi: Rà soát tốc độ xe kinh doanh vận tải - Ảnh 2.

Ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (thứ 2 từ trái qua), thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến 4 người tử vong

Ông Lê Quang Nam cũng giao Công an TP.Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Đáng chú ý, ông Nam yêu cầu tổ chức kiểm tra, rà soát việc chấp hành quy định về tốc độ đối với xe kinh doanh vận tải thông qua thiết bị giám sát hành trình nhằm chủ động phòng ngừa…

Tài xế xe khách thiếu chú ý quan sát, không đảm bảo khoảng cách, tốc độ

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này, Cục CSGT (Bộ Công an) cũng đưa ra nhận định nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ tai nạn giao thông là do tài xế xe khách thiếu chú ý quan sát, không đảm bảo khoảng cách, tốc độ, chở theo hành khách không thắt dây an toàn dẫn đến tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 4 giờ 12 phút ngày 9.12, xe khách 16 chỗ BS 29B - 081.62 do tài xế Phạm Văn Kiều (39 tuổi, ở Ninh Bình) điều khiển chở 12 hành khách lưu thông trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi theo hướng nam – bắc. Khi đến Km 71+200 thuộc thôn Bích Ngô (xã Tam Xuân, TP.Đà Nẵng), xe khách bất ngờ va chạm mạnh với xe đầu kéo BS 15C - 360.35 kéo theo rơ moóc BS 15R - 149.06 do tài xế Bùi Mạnh Thắng (43 tuổi, ở Hải Phòng) điều khiển.

Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi: Rà soát tốc độ xe kinh doanh vận tải - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng giải cứu tài xế mắc kẹt sau vụ tai nạn

ẢNH: C.X

Hậu quả, 3 hành khách trên xe khách tử vong tại chỗ gồm chị Lê Thị Đông, anh Vương Văn Tỉnh (cùng 37 tuổi, cùng ở xã Hải Tiến) và bà Hoàng Thị Vóc (76 tuổi, ở xã Hải Quan, cùng tỉnh Ninh Bình). Vụ tai nạn cũng khiến 10 người khác bị thương, xe khách bị hư hỏng nặng.

Ngay sau đó, 8 hành khách trong số 10 người bị thương được đưa đến Bệnh viện đa khoa Quảng Nam (đóng tại P.Tam Kỳ, TP.Đà Nẵng) cấp cứu. Trong số 8 người bị thương, bà Trần Thị Vinh (51 tuổi) bị thương nặng và tử vong sau đó.

Xem thêm bình luận