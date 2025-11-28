Cục CSGT sắp nhận 400.000 phôi GPLX, sẽ cấp trong tuần tới

Theo Cục CSGT Bộ Công an, hiện việc cấp GPLX bản vật lý (dạng PET) chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Lý do là vướng mắc từ đơn vị cung cấp phôi thẻ.

Cục CSGT cho hay, thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT đã làm việc và thống nhất với đơn vị cung cấp sẽ có 400.000 phôi GPLX dạng PET để gửi về các địa phương in và cấp cho người dân trong tuần đầu của tháng 12.

Sắp có 400.000 phôi GPLX được phân bổ cho CSGT các địa phương ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình cũng đã chỉ đạo quyết tâm giải quyết sớm nhất vướng mắc trong cấp, đổi GPLX bản vật lý cho người dân. Dự kiến giải quyết dứt điểm trong quý 1/2026.

Tình trạng thiếu phôi GPLX từng diễn ra vào năm 2024, khi Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) còn đảm nhiệm chức năng sát hạch, cấp và đổi loại giấy tờ này.

Thời gian qua, dù GPLX đã được tích hợp trên ứng dụng VNeID và người dân có thể xuất trình qua hình thức điện tử, song nhiều người vẫn mong muốn có bản vật lý để xuất trình, phòng trường hợp điện thoại hết pin, hay lỗi mạng.

Nhiều người cho biết đã hoàn tất thủ tục đổi GPLX, đã sát hạch đạt từ nhiều tháng trước nhưng đến nay vẫn chưa được nhận GPLX bản in.

Sáng 28.11, đại diện Cục CSGT cho hay, cơ quan này vừa tham mưu Bộ Công an sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2025/TT-BCA quy định về sát hạch, cấp GPLX; cấp, sử dụng GPLX quốc tế, theo hướng đơn giản hóa thủ tục cấp - đổi GPLX, giảm số lượng giấy tờ phải nộp và mở rộng việc sử dụng dữ liệu điện tử trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.

Dự thảo này đang được lấy ý kiến nhân dân trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Chính phủ và Cục CSGT.

Trong dự thảo, Bộ Công an đề xuất sẽ cấp GPLX dưới dạng điện tử và tự động tích hợp trên hệ thống dữ liệu nhằm tạo thuận lợi trong sử dụng và bảo đảm khả năng tra cứu khi cần thiết. Lực lượng CSGT chỉ kiểm tra GPLX điện tử. Trường hợp người dân có nhu cầu in GPLX bằng vật liệu PET thì đăng ký và nộp lệ phí theo quy định.