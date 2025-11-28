Đề xuất cấp giấy phép lái xe điện tử, chỉ in khi người dân có nhu cầu

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2025/TT-BCA quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.

Trong dự thảo, Cục CSGT tham mưu Bộ Công an sửa đổi một số điểm mới theo hướng đơn giản hóa thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe, giảm số lượng giấy tờ phải nộp và mở rộng việc sử dụng dữ liệu điện tử trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.

Giảm tối đa thủ tục, thời gian

Cục CSGT đã tham mưu Bộ Công an sửa đổi, bổ sung các quy định về cấp giấy phép lái xe, sát hạch lái xe theo hướng đơn giản, giảm thủ tục và mở rộng sử dụng dữ liệu điện tử ẢNH: Đ.H

Đối với giấy phép lái xe, Bộ Công an đề xuất sẽ cấp dưới dạng điện tử và tự động tích hợp trên hệ thống dữ liệu nhằm tạo thuận lợi trong sử dụng và bảo đảm khả năng tra cứu khi cần thiết. Lực lượng CSGT chỉ kiểm tra giấy phép lái xe điện tử. Trường hợp người dân có nhu cầu in giấy phép lái xe bằng vật liệu PET thì đăng ký và nộp lệ phí theo quy định.

Trong dự thảo, Bộ Công an cũng đề xuất bỏ quy định đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe, nhằm đơn giản hóa thủ tục cấp đổi. Ngoài ra, thông tin kê khai trong đơn đã được tự động thay thế bằng dữ liệu điện tử.

Người dân có thể sử dụng ảnh tự chụp hoặc ảnh từ dữ liệu căn cước khi làm thủ tục cấp đổi, đồng thời công dân có định danh mức độ 2 (trên các ứng dụng định danh quốc gia, ứng dụng giao thông VneTraffic hoặc các ứng dụng khác của Bộ Công an) có thể thực hiện đổi giấy phép lái xe hoàn toàn trên môi trường trực tuyến.

Trước 1 tháng khi giấy phép lái xe hết hạn, ứng dụng sẽ thông báo cho chủ tài khoản biết và tiến hành khám sức khỏe, kết quả khám sức khỏe điện tử được cập nhật trên hệ thống và đến thời điểm hết hạn sẽ tự động cấp đổi, gia hạn mới.

Dự thảo cũng đề xuất giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính về cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe. Trong đó, giảm thời gian cấp giấy phép lái xe từ 7 ngày xuống 4 ngày rưỡi, thời gian tích hợp dữ liệu điện tử từ 3 ngày xuống 2 ngày.

Giảm thời gian đổi giấy phép lái xe từ 5 ngày xuống 3 ngày rưỡi, thời gian tích hợp dữ liệu điện tử từ 3 ngày xuống 2 ngày. Sau 2 tiếng khi kết thúc hội đồng sát hạch giấy phép lái xe, người dự thi đạt yêu cầu sẽ được hình thành mã số giấy phép lái xe.

Tăng kỹ năng, nâng cao ý thức

Đối với công tác sát hạch lái xe, Cục CSGT cho rằng, cần bổ sung cả phần kỹ năng lái xe, điều khiển xe và nâng cao ý thức của người điều khiển phương tiện. Do đó, trong sát hạch lái xe cần tập trung nâng cao kỹ năng lái xe, nhận biết các quy tắc giao thông, xử lý tình huống cơ bản để phòng tránh tai nạn…

Trong dự thảo, Cục CSGT tham mưu Bộ Công an đề xuất bỏ phần thi mô phỏng, tăng số lượng bài sát hạch thực hành trên đường. Đồng thời, quy định thời gian sát hạch thực hành là 15 phút để bảo đảm thống nhất trong tổ chức. Các lỗi vi phạm an toàn giao thông có nguy cơ cao gây tai nạn sẽ bị đình chỉ sát hạch nhằm nâng cao yêu cầu về an toàn.

Cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất bổ sung bài hình tổng hợp trong sát hạch mô tô nhằm đánh giá đầy đủ hơn kỹ năng điều khiển và xử lý tình huống giao thông của thí sinh. Bổ sung các lỗi bị đình chỉ sát hạch là các lỗi liên quan đến kỹ năng lái xe an toàn và có nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông và tai nạn giao thông.