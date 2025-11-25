Đề xuất bỏ thi mô phỏng trong sát hạch lái xe ô tô

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2025/TT-BCA (viết tắt là Thông tư 12) quy định sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.

Tại dự thảo, Bộ Công an đề xuất sửa đổi, bổ sung hơn 20 điểm. Trong đó khoản 2, điều 12 dự thảo quy định thí sinh tham dự sát hạch lái xe hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE được công nhận kết quả khi đạt nội dung sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành lái xe trong hình và sát hạch thực hành lái xe trên đường thì được công nhận đạt kết quả kỳ sát hạch.

Cục CSGT đề xuất bỏ bài thi mô phỏng sát hạch lái xe ô tô ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Thí sinh không đạt nội dung sát hạch lý thuyết thì không được sát hạch thực hành lái xe trong hình, không đạt nội dung sát hạch thực hành kỹ năng lái xe trong hình thì không được thực hiện nội dung sát hạch lái xe trên đường.



Thí sinh đạt nội dung sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình được bảo lưu kết quả nội dung sát hạch trong thời gian 1 năm kể từ ngày đạt kết quả sát hạch.

Kết thúc kỳ sát hạch, thí sinh không được công nhận trúng tuyển được đăng ký sát hạch lại.

Trong khi đó, khoản 2, điều 12 Thông tư 12 quy định thí sinh tham dự sát hạch lái xe hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE được công nhận kết quả khi đạt nội dung sát hạch lý thuyết, sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông, sát hạch thực hành lái xe trong hình và sát hạch thực hành lái xe trên đường thì được công nhận đạt kết quả kỳ sát hạch.

Đồng thời thí sinh đạt một trong các nội dung sát hạch lý thuyết, sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông, sát hạch thực hành lái xe trong hình hoặc sát hạch thực hành lái xe trên đường thì được công nhận kết quả nội dung sát hạch đó và được bảo lưu kết quả nội dung sát hạch đạt trong thời gian 1 năm kể từ ngày đạt kết quả sát hạch.

Cạnh đó, tại phụ lục dự thảo sửa đổi, cơ quan chức năng nêu rõ quy trình sát hạch giấy phép lái xe các hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE chỉ có 3 nội dung gồm lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và thực hành lái xe trên đường.

Theo nội dung tờ trình Bộ trưởng Bộ Công an, Cục CSGT đề xuất bỏ các quy định liên quan đến nội dung thi mô phỏng. Cạnh đó đề xuất bổ sung các lỗi trừ điểm gây mất trật tự an toàn giao thông và có nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn giao thông; quy định về thời gian thực hiện bài sát hạch lái xe trên đường là 15 phút thay thế cho quy định cũ sát hạch lái xe trên đoạn đường tối thiểu 2 km.

Như vậy, nếu dự thảo sửa đổi Thông tư 12 được thông qua, thí sinh thi bằng lái ô tô chỉ cần trải qua 3 phần thi lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và lái xe trên đường.