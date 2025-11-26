Lý do Bộ Công an đề xuất bỏ phần thi mô phỏng khi sát hạch GPLX

Cục CSGT Bộ Công an mới đây vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX).

Cơ quan soạn thảo đề xuất bỏ quy định liên quan đến nội dung thi mô phỏng các tình huống giao thông khi sát hạch GPLX. Thông tin này đang nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người.

Cục CSGT đề xuất bỏ quy định liên quan đến nội dung thi mô phỏng các tình huống giao thông khi sát hạch GPLX (ảnh minh họa) ẢNH: TUYẾN PHAN

Không phản ánh đúng trình độ tay lái

Tháng 9.2024, chị Phượng (trú tại Hà Nội) cùng một người bạn dự thi sát hạch GPLX. Nội dung thi gồm 4 phần: lý thuyết, mô phỏng, sa hình, và đường trường.

Cả hai vượt qua vòng thi lý thuyết. Đến phần mô phỏng, chị Phượng đạt 43/50 điểm, sau đó lần lượt qua vòng sa hình, và đường trường.

Trong khi đó, người bạn của chị Phượng đạt điểm tuyệt đối tại phần mô phỏng, nhưng ở phần sa hình mới đến khu vực "tạm dừng ở chỗ có đường sắt chạy qua" thì bị trừ dưới điểm tối thiểu, kết thúc với kết quả không đạt.

Đáng chú ý, theo danh sách thí sinh sát hạch cùng kỳ, cùng trung tâm với chị Phượng, tổng cộng là 289 người. Trong đó, 163 người sát hạch lại, tính riêng số người phải sát hạch lại phần mô phỏng là 27 người.

Qua lần thi trên, chị Phượng nhận thấy rằng, người có điểm số phần mô phỏng cao, nhưng chưa chắc phần lái trong sa hình đã tốt, ngược lại người có điểm số mô phỏng thấp hơn nhưng không đồng nghĩa lái sa hình cũng kém hơn. Hoặc với những người phải sát hạch lại phần mô phỏng, có thể kỹ năng lái sa hình của họ tốt nhưng vì không qua mô phỏng nên đành chờ cơ hội lần sau.

Chưa kể, kết quả thi mô phỏng nhiều khi "hên xui" vì phụ thuộc vào thao tác bấm phím. "Mình biết tình huống đó phải xử lý ra sao, nhưng phải bấm phím dừng đúng số giây thì mới đạt điểm cao, rất máy móc", chị Phượng kể.

Sau khi trải qua kỳ sát hạch, có GPLX và lái xe thực tế hơn 1 năm nay, người phụ nữ cảm thấy nội dung thi mô phỏng không giúp ích quá nhiều cho kỹ năng lái xe. Các tình huống còn mang tính cứng nhắc, nhiều người học thay vì trau dồi kỹ năng lái thì phải tìm cách "học mẹo" để làm sao dừng cho đúng giây, đúng nhịp.

Trước đề xuất của Cục CSGT, chị Phượng nói rất ủng hộ, bởi điều này sẽ giúp người tham gia sát hạch GPLX đỡ tốn kém thời gian, công sức. Việc sát hạch nên tập trung vào phần lý thuyết và kỹ năng lái xe thực tế của người thi. Đây mới là những yếu tố phản ánh đúng thực lực của thí sinh, quyết định đến chất lượng tay lái.

Đề xuất bỏ phần thi mô phỏng nhận được sự ủng hộ của nhiều người (ảnh minh họa) ẢNH: T.N

Có những nội dung tình huống mang tính "đánh đố" thí sinh

Theo quy định hiện hành tại Thông tư số 12/2025 của Bộ Công an, người tham gia sát hạch GPLX các hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE phải thi trên phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông. Yêu cầu đặt ra là, người dự thi phát hiện các thời điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông thông qua việc quan sát các tình huống mô phỏng xuất hiện trên máy tính và đưa ra các thao tác xử lý tình huống đó.

Cục CSGT nhận định, quy định về thi mô phỏng còn thiếu tính thực tiễn, chưa phản ánh đúng các tình huống giao thông thực tế. Có những nội dung tình huống mang tính "đánh đố" thí sinh thay vì đánh giá kỹ năng lái xe.

Thông tư số 12/2025 còn quy định thí sinh được lựa chọn thực hiện các nội dung thi, thí sinh không dự hoặc không đạt phần thi lý thuyết vẫn tiếp tục được dự phần thi kỹ năng lái xe trong hình và trên đường.

Cục CSGT cho rằng, điều này gây khó khăn trong việc đánh giá toàn diện năng lực của thí sinh dự thi.

Thực tiễn cho thấy, có trường hợp thí sinh dự thi tập trung ôn luyện vào các nội dung như thực hành lái xe trong hình, kỹ năng lái xe trên đường để thi đạt hai nội dung trên chứ chưa tập trung ôn luyện lý thuyết.

Hệ quả là, thí sinh chưa được trang bị kiến thức về pháp luật giao thông đường bộ, kỹ năng lái xe an toàn nhưng vẫn dự sát hạch kỹ năng lái xe trên đường giao thông công cộng, gây mất an toàn giao thông trong quá trình sát hạch lái xe trên đường.

Để khắc phục, ngoài đề xuất bỏ nội dung thi mô phỏng, cơ quan soạn thảo còn đề xuất thay đổi về trình tự sát hạch lái xe mô tô, ô tô. Thí sinh đạt phần thi lý thuyết thì tiếp tục thực hiện phần thi sát hạch thực hành kỹ năng lái xe.