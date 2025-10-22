Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai. Đây là bước đi cụ thể nhằm triển khai Nghị quyết số 57/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Cũng là nhiệm vụ được cụ thể hóa tại Kế hoạch số 02/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương, với yêu cầu lấy dữ liệu làm trung tâm, bảo đảm "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung". Trong đó, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai là nền tảng quan trọng để chính quyền các cấp phục vụ người dân nhanh hơn, minh bạch hơn trong việc cấp sổ hồng.

Ngoài ra, Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng tiện ích trên ứng dụng VNeID để người dân tự cung cấp thông tin và kiểm tra, xác thực thông tin chủ sử dụng đất ở, nhà ở qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua tiện ích trên ứng dụng VNeID mà không nhất thiết phải cung cấp bản sao sổ hồng và căn cước công dân.

Sổ hồng sắp được tích hợp trên ứng dụng VNeID ẢNH: ĐÌNH SƠN

Ngay từ khi chuẩn bị và ban hành Kế hoạch 515, Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã biên soạn đầy đủ các tài liệu hướng dẫn và quy trình nghiệp vụ để các địa phương áp dụng thực hiện. Đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh và bảo mật thông tin khi triển khai thu thập.