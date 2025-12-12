Người vi phạm đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải do không được bỏ qua lỗi

Sáng 12.12, Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đặng Từ Thịnh (48 tuổi, trú xã Phượng Dực, Hà Nội) để điều tra hành vi giết người.

Thịnh là người đã cố tình đẩy cán bộ CSGT ngã trước đầu xe tải, sau khi vi phạm giao thông và xin bỏ qua không được.

Đối tượng Đặng Từ Thịnh tại cơ quan điều tra ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Cụ thể, khoảng 13 giờ 35 ngày 11.12, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ tại TL429, đoạn thuộc địa phận thôn Bóng (xã Phượng Dực) thì phát hiện Thịnh lái xe máy không đội mũ bảo hiểm và nghi sử dụng biển số giả, đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Trong lúc đại úy Nguyễn Duy Điệp, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 8, dắt phương tiện về khu vực làm việc, Thịnh đi cạnh và xin được bỏ qua lỗi vi phạm, nhưng không được đồng ý.

Nguyên nhân người vi phạm đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải

Camera ghi lại thời điểm đối tượng Đặng Từ Thịnh đẩy đại úy Điệp ngã trước đầu xe tải ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Lúc này, thấy một xe tải đang đi đến, Thịnh bất ngờ ôm đại úy Điệp rồi đẩy cả người và xe ra trước đầu xe tải. Đại úy Điệp ngã trước đầu xe nhưng đã kịp thời xoay người tránh ra, xe tải cán qua chiếc xe máy của Thịnh.

Tổ công tác đã truy đuổi, bắt giữ Thịnh và bàn giao cho công an để xác minh, xử lý.