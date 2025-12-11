Đại úy CSGT bị người vi phạm đẩy vào đầu xe tải

Ngày 11.12, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh một cán bộ đang CSGT dắt xe máy điện đi sát lề đường, đi phía sau là một người đàn ông. Khi thấy một xe tải đi tới, người đàn ông liền cố tình đẩy chiếc xe và cán bộ CSGT ra trước đầu xe.

Camera ghi lại thời điểm người vi phạm đẩy cán bộ CSGT ra trước đầu xe tải ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo hình ảnh ghi lại, cán bộ CSGT bị đẩy mạnh, ngã ra đường ngay trước đầu ô tô tải nhưng đã kịp xoay người tránh bánh xe tải chèn qua, còn chiếc xe máy điện bị xe tải cán qua, dù tài xế xe tải đã phanh gấp.

Sau khi đẩy cán bộ CSGT ngã, người đàn ông bỏ chạy.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Cục CSGT Bộ Công an cho biết, cán bộ CSGT bị đẩy ngã kể trên là đại úy Nguyễn Duy Điệp, công tác tại Đội CSGT đường bộ số 8 (thuộc Phòng CSGT Công an Hà Nội).

Hà Nội: Điều tra vụ người đàn ông đẩy chiến sĩ CSGT vào đầu xe tải về tội giết người!

Cụ thể, ngày 11.12, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 8 làm nhiệm vụ tại đường tỉnh 429, đoạn qua xã Phượng Dực (Hà Nội). Khoảng 13 giờ 35 cùng ngày, tổ công tác phát hiện ông Đặng Từ Minh (45 tuổi, trú xã Phượng Dực) không đội mũ bảo hiểm, đã yêu cầu dừng xe và về chốt làm việc.

Khi đại úy Điệp dắt xe máy điện của ông Minh về chốt thì người này vòng ra sau, rồi đẩy cả đại úy Điệp và chiếc xe máy điện vào đầu ô tô tải.

Lãnh đạo Công an Hà Nội cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố Đặng Từ Minh về tội giết người để xử lý theo quy định.