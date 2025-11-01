Huế: Tạm giữ nghi phạm đánh CSGT

Chiều 1.11, Công an TP.Huế cho biết đã tạm giữ hình sự Lê Đức Hạnh (32 tuổi, ở thôn Xuân Hòa, P.Vỹ Dạ) về hành vi "chống người thi hành công vụ". Hạnh là nghi phạm trong vụ đánh CSGT đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông trong mưa lũ.



Lê Đức Hạnh tại thời điểm làm việc tại cơ quan công an ẢNH: TRẦN HỒNG

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 30.10, tại khu vực cầu Vỹ Dạ, do lưu lượng phương tiện tăng cao, nhiều ô tô đỗ tránh lũ khiến giao thông ùn tắc, Tổ công tác thuộc Đội 2 Phòng CSGT Công an TP.Huế xử lý cắt đường, điều tiết phương tiện để đảm bảo an toàn, thông suốt.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, Lê Đức Hạnh điều khiển xe máy đi hướng đường Bà Triệu lên cầu Phạm Văn Đồng đã không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, có lời lẽ chống đối, xúc phạm và điều khiển xe lạng lách bỏ chạy.

Khi di chuyển khoảng 30 m, nghi phạm này dừng xe, bất ngờ quay lại tấn công một cán bộ CSGT. Hạnh dùng tay chân đấm, đá liên tiếp vào vùng mặt và bụng của cán bộ làm nhiệm vụ. Lực lượng công an cùng người dân có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng khống chế, đưa Hạnh về trụ sở Công an P.Vỹ Dạ.

Tại trụ sở, kết quả kiểm tra nhanh cho thấy Lê Đức Hạnh dương tính với ma túy đá và cần sa. Ngoài ra, kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở cũng cho kết quả 0,094 mg/lít khí thở. Lê Đức Hạnh từng có 1 tiền án về tội "trộm cắp tài sản".