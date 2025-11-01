Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Huế: Tạm giữ nghi phạm đánh CSGT

Lê Hoài Nhân
01/11/2025 17:49 GMT+7

Công an TP.Huế tạm giữ hình sự nghi phạm đánh CSGT đang làm nhiệm vụ trong mưa lũ. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy nghi phạm dương tính với ma túy đá và cần sa.

Chiều 1.11, Công an TP.Huế cho biết đã tạm giữ hình sự Lê Đức Hạnh (32 tuổi, ở thôn Xuân Hòa, P.Vỹ Dạ) về hành vi "chống người thi hành công vụ". Hạnh là nghi phạm trong vụ đánh CSGT đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông trong mưa lũ.

Huế tạm giữ nghi phạm đánh CSGT trong mưa lũ và kết quả kiểm tra ma túy - Ảnh 1.

Lê Đức Hạnh tại thời điểm làm việc tại cơ quan công an

ẢNH: TRẦN HỒNG

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 30.10, tại khu vực cầu Vỹ Dạ, do lưu lượng phương tiện tăng cao, nhiều ô tô đỗ tránh lũ khiến giao thông ùn tắc, Tổ công tác thuộc Đội 2 Phòng CSGT Công an TP.Huế xử lý cắt đường, điều tiết phương tiện để đảm bảo an toàn, thông suốt.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, Lê Đức Hạnh điều khiển xe máy đi hướng đường Bà Triệu lên cầu Phạm Văn Đồng đã không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, có lời lẽ chống đối, xúc phạm và điều khiển xe lạng lách bỏ chạy.

Khi di chuyển khoảng 30 m, nghi phạm này dừng xe, bất ngờ quay lại tấn công một cán bộ CSGT. Hạnh dùng tay chân đấm, đá liên tiếp vào vùng mặt và bụng của cán bộ làm nhiệm vụ. Lực lượng công an cùng người dân có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng khống chế, đưa Hạnh về trụ sở Công an P.Vỹ Dạ.

Tại trụ sở, kết quả kiểm tra nhanh cho thấy Lê Đức Hạnh dương tính với ma túy đá và cần sa. Ngoài ra, kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở cũng cho kết quả 0,094 mg/lít khí thở. Lê Đức Hạnh từng có 1 tiền án về tội "trộm cắp tài sản".

Công an đến Huế tiếp sức người dân dọn bùn sau lũ lịch sử

Công an đến Huế tiếp sức người dân dọn bùn sau lũ lịch sử

Không chỉ có lực lượng công an địa phương đang cùng người dân dọn bùn non, khắc phục hậu quả sau lũ, trong những ngày qua cán bộ, chiến sĩ công an từ nhiều nơi khác đã đến TP.Huế sát cánh cùng người dân.

đánh CSGT Mưa lũ Huế dương tính với ma túy hành hung Chống người thi hành công vụ Trộm cắp tài sản
