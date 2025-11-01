Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đắk Lắk: Bắt giữ 3 nghi phạm dàn cảnh cưỡng đoạt tài sản 21,5 tỉ đồng

Hữu Tú
Hữu Tú
01/11/2025 16:54 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt 3 nghi phạm để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản với số tiền 21,5 tỉ đồng.

Ngày 1.11, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã điều tra làm rõ, bắt 3 nghi phạm về hành vi cưỡng đoạt tài sản, gồm: Lù Thị Quyên Di (41 tuổi), Trần Thị Huyền Trang (35 tuổi, cùng ở Đắk Lắk) và Đặng Đình Mạnh (44 tuổi, ở Quảng Ngãi). 3 nghi phạm này đã dàn cảnh để cưỡng đoạt 21,5 tỉ đồng của một người dân ở Đắk Lắk.

- Ảnh 1.

Bắt 3 nghi phạm dàn cảnh đe dọa để cưỡng đoạt 21,5 tỉ đồng

ẢNH: S.Đ.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 10.2024 - 9.2025, Di đã nhiều lần vay tiền của bà V. (48 tuổi, ở Đắk Lắk) để đáo hạn ngân hàng và nợ với số tiền 21,5 tỉ đồng.

Ngày 11.9, do muốn chiếm đoạt số tiền trên để không phải trả nợ nên Di đã liên hệ nhờ Trang và Mạnh cùng tham gia.

Trong 2 ngày 13 - 14.9, cả 3 nghi phạm đã bàn bạc thống nhất, dùng lời nói uy hiếp vợ chồng bà V., dàn cảnh đe dọa đang làm đơn tố cáo hành vi cho vay lãi nặng của bà V. đến công an.

Đồng thời, nhóm này yêu cầu bà V. phải viết giấy xóa nợ số tiền 21,5 tỉ đồng mà Di đã vay. Bị các nghi phạm đe dọa, bà V. lo sợ nên đã đến nhà Di viết giấy xóa nợ toàn bộ số tiền trên. Sau đó, bà V. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nhóm nghi phạm dàn cảnh cưỡng đoạt tài sản nói trên.

Mượn cớ đòi nợ, dàn cảnh cưỡng đoạt gỗ trị giá hơn 1 tỉ đồng

Mượn cớ đòi nợ, dàn cảnh cưỡng đoạt gỗ trị giá hơn 1 tỉ đồng

Công an tỉnh Quảng Trị tạm giữ 3 nghi phạm mượn cớ đòi nợ, dàn cảnh cưỡng đoạt gỗ trị giá hơn 1,1 tỉ đồng. Công an kêu gọi các nghi phạm liên quan ra đầu thú để hưởng khoan hồng.

Khám phá thêm chủ đề

Cưỡng đoạt tài sản Dàn cảnh vay lãi nặng Đắk Lắk Cho Vay Lãi Nặng
