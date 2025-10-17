Phá án thần tốc: Con dàn cảnh cướp hơn 2 triệu USD của mẹ

Cuối tháng 2.2025, Phạm Lý Phương (31 tuổi, ở tỉnh Tây Ninh), biết được mẹ mình (bà L.T.H - nạn nhân) thỉnh thoảng vận chuyển một lượng lớn tiền tương đương 1 triệu USD – 2 triệu USD sang Campuchia một lần (bà H. chưa thừa nhận sự việc này - PV). Gánh nặng nợ nần đã khiến Phương nảy sinh lòng tham, tìm cách dàn cảnh cướp để chiếm đoạt số tiền này.

Phạm Lý Phương đã liên lạc với Đào Xuân Lộc (34 tuổi, ở tỉnh Đồng Nai, một người quen cũ khi hai người đi làm ở casino Campuchia), để lên kế hoạch cướp số tiền bà H. vận chuyển.



Lê Nguyên Bình cùng tang vật hơn 1,9 triệu USD ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Màn kịch cướp tiền hoàn hảo

Kế hoạch được vạch ra một cách tỉ mỉ. Từ ngày 23.2 - 10.3, Lộc cùng Nguyễn Tuấn Anh (ở tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Anh Duy (32 tuổi, ở tỉnh Bình Định) đã 3 lần đến Tây Ninh gặp Phương để bàn bạc chi tiết. Nhóm này thống nhất đóng giả công an để uy hiếp bà H. và cướp tiền. Thời điểm ra tay được ấn định khi bà H. sắp vận chuyển một lượng tiền USD lớn.

Theo thỏa thuận, nếu cướp được tiền thì Lộc, Tuấn Anh và Duy sẽ lấy 500.000 USD, còn Phương sẽ lấy phần còn lại.

Ngày 10.3, bà P.T.M.L giao cho nhân viên L.T.Đ vận chuyển số tiền 2.281.700 USD về nhà bà C.M.A ở huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh cũ). Sau đó, bà H. (mẹ của Phương) được bà Hương (người mượn tiền của bà P.T.M.L để mua khách sạn kinh doanh) liên lạc đến nhận số tiền này để đưa sang Campuchia. Bà H. đã yêu cầu con trai là Phạm Lý Phương đến nhận tiền.

Trước khi đi, Phương đã thông báo cho Lộc để nhóm cướp này chuẩn bị hành động. Sau khi lấy được tiền, Phương chở thùng giấy đựng tiền về nhà mình (ở tỉnh Tây Ninh). Tại đây, Phương đã giao cho mẹ ruột là bà H. cất giữ.

Khoảng 14 giờ ngày 10.3, Phương báo cho Lộc biết vị trí để thùng tiền USD tại nhà, rồi đến xã Lợi Thuận (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh cũ) để chờ đồng bọn cướp tiền đến chia phần.

Nhận tin báo, Tuấn Anh lái xe ô tô chở Duy và Lộc từ khu vực cửa khẩu Mộc Bài đến nhà của Phương. Khi gặp bà H., 3 người này tự xưng là công an đến kiểm tra vì tại nhà bà H. có tàng trữ số lượng lớn tiền ngoại tệ.

Bọn chúng đe dọa, yêu cầu bà H. đưa điện thoại di động để tắt nguồn, đồng thời kiểm tra tài sản bên trong thùng giấy carton. Khi xác định tài sản bên trong thùng giấy là USD, nhóm này yêu cầu bà H. vào trong chuẩn bị đồ để đi cùng chúng về trụ sở công an. Khi bà H. vào trong chuẩn bị quần áo, bọn chúng lấy thùng carton đựng tiền, lên ô tô tẩu thoát.

Một trinh sát của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an, nhớ lại nhóm này tưởng chừng mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, Phương đã không lường trước được sự tham lam của chính đồng bọn. Nhóm của Lộc đã "lật kèo", cắt đứt liên lạc với Phương sau khi cướp được tiền.

Nhận ra mình đã bị lừa, khoảng 8 giờ sáng 11.3, Phương đã kể lại cho bà P.T.M.L, rồi đến Công an tỉnh Tây Ninh đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội dàn cảnh chiếm đoạt của mẹ ruột số tiền hơn 2,281 USD.

Xác định vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Tây Ninh đã nhanh chóng báo cáo lãnh đạo Bộ Công an. Phòng Trọng án lập tức vào cuộc phối hợp điều tra phá án, truy lùng các đối tượng để bắt giữ và thu hồi tang vật.

Theo lời kể của trinh sát, lời khai của Phương là manh mối đầu tiên và quan trọng nhất, mở ra một chuyên án truy bắt xuyên tỉnh. Sau khi cướp được hơn 2,2 triệu USD, nhóm cướp đã nhanh chóng bỏ trốn về TP.HCM. Các trinh sát đã lần theo dấu vết của nhóm này qua các giao dịch đổi tiền. Cụ thể, Lộc đã nhờ L.V.Ch chở đi đổi 20.000 USD sang tiền Việt Nam; Tuấn Anh cho bạn gái là L.T.D 150 triệu đồng. Sau đó, nhóm này mua vé tàu bỏ trốn ra Hà Nội.

Bị can Phạm Lý Phương được xác định là chủ mưu vụ cướp ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Đến Hà Nội, nhóm Duy và Tuấn Anh gặp Đ.T.T.L (45 tuổi, ở Hà Nội) đổi 100.000 USD được hơn 2,5 tỉ đồng. Sau đó, Duy liên hệ với Lê Nguyên Bình (37 tuổi, ở tỉnh Gia Lai cũ). Duy nói với Bình rằng mình đang gặp sự cố ở Tây Ninh, đang ra Hà Nội để trốn. Duy nhờ Bình cho số tài khoản để Duy chuyển tiền cho Bình giữ giúp vì tài khoản của Duy đang bị công an theo dõi.

Sau khi chuyển vào tài khoản của Bình hơn 2,5 tỉ đồng, Duy kể và gửi video clip về diễn biến vụ cướp cho Bình xem. Duy nhờ Bình ra Hà Nội để giúp chuyển tiền USD sang tiền USDT (tiền điện tử).

"Mặc dù các đối tượng tìm đủ cách để xóa dấu vết, thậm chí gửi video clip vụ cướp cho Bình xem để nhờ đổi tiền USD sang tiền điện tử USDT, nhưng mọi hành vi của chúng đều không qua mắt được lực lượng công an. Các chiến sĩ hình sự đã phối hợp chặt chẽ, từ Tây Ninh đến TP.HCM và Hà Nội, kiên trì lần theo từng manh mối dù là nhỏ nhất", một trinh sát kể.

Phá án ngoạn mục

Thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó trưởng phòng Trọng án (C02) Bộ Công an, cho biết đỉnh điểm của cuộc truy lùng là khi các trinh sát theo dấu Bình. Lực lượng trinh sát từ các địa phương đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, từ việc rà soát camera an ninh tại các điểm nóng, kiểm tra thông tin lưu trú tại khách sạn, nhà nghỉ, đến việc theo dõi các tài khoản ngân hàng, giao dịch đổi tiền.

Thượng tá Tùng nhớ lại, các tổ công tác đặc biệt từ C02 và Công an tỉnh Tây Ninh đến trực tiếp các địa phương để phối hợp tác chiến, đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả của chuyên án. Các lực lượng đã cùng nhau phân tích dữ liệu, đánh giá tình hình, và đưa ra những quyết định kịp thời.

"Mặc dù, các đối tượng tìm đủ cách để xóa dấu vết. Ngay cả khi các đối tượng tưởng chừng đã thoát khỏi vòng vây bằng cách bỏ trốn về Gia Lai, sự phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ đã giúp xác định chính xác vị trí ẩn náu của chúng, dẫn đến việc bắt giữ thành công toàn bộ băng nhóm", thượng tá Tùng nhấn mạnh.

Ngày 14.3, Bình ra Hà Nội để nhận một vali chứa USD. Sau đó, anh ta đổi 200.000 USD ra đồng Việt Nam (được hơn 5,1 tỉ đồng), rồi mua tiền điện tử và chuyển vào nhiều tài khoản khác nhau. Khi Bình đang cất giấu tiền tại một khách sạn ở Hà Đông (Hà Nội), lực lượng công an đã ập vào kiểm tra và thu giữ gần 2 triệu USD.

Sau khi biết động tĩnh, lúc 14 giờ ngày 15.3, nhóm của Lộc, Tuấn Anh và Duy tiếp tục bỏ trốn vào miền Đông Nam bộ. Nhóm này thuê Lò Việt Chung chở từ Đồng Nai lên Gia Lai. Cuộc truy lùng của cảnh sát vẫn không ngừng nghỉ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 24.3, chỉ chưa đầy 2 tuần sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Tây Ninh, Phòng Trọng án (C02) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ cả 3 nghi can này khi đang lẩn trốn tại thôn Nông Trường, xã Ia Glai (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cũ).

Đến nay, công an đã khởi tố, bắt tạm giam Phương, Lộc, Tuấn Anh, Duy về tội "cướp tài sản"; Bình, Chung về tội "che giấu tội phạm".

Lãnh đạo C02 cho biết đây là minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần mưu trí, dũng cảm và sự phối hợp nhịp nhàng, kiên cường của lực lượng công an. Vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng nghỉ để lật tẩy vụ án, bảo vệ pháp luật, mang lại sự bình yên cho nhân dân... (còn tiếp)