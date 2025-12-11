Du khách miễn visa đến Mỹ sẽ phải công khai lịch sử 5 năm dùng mạng xã hội?

The Guardian ngày 10.12 đưa tin Mỹ đang lên kế hoạch triển khai quy định mới với du khách từ 42 quốc gia đủ điều kiện miễn thị thực (visa). Công dân từ các nước này sau khi xin giấy phép du lịch điện tử có thể đến Mỹ trong vòng 90 ngày mà không cần visa.

Theo văn bản ngày 9.12, Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) cho biết cơ quan này có kế hoạch yêu cầu du khách cung cấp nhiều thông tin cá nhân, gồm mạng xã hội, số điện thoại dùng trong 5 năm qua, địa chỉ email sử dụng trong 10 năm qua, tên, ngày sinh, nơi cư trú và nơi sinh của cha mẹ, vợ hoặc chồng, anh chị em ruột và con cái.

Gia đình đang làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay bang Virginia, Mỹ năm 2024 ẢNH: AP

Theo hệ thống hiện hành, người nộp đơn đến từ các nước thuộc chương trình miễn thị thực sẽ đăng ký Hệ thống điện tử cấp phép du lịch (ESTA) của Mỹ. Họ sẽ trả 40 USD và cung cấp địa chỉ email, địa chỉ nhà, số điện thoại và thông tin liên lạc khẩn cấp. Giấy phép này sẽ có hiệu lực trong 2 năm.

Đài CNBC cho hay người nộp đơn có thể phải đăng ảnh tự chụp (selfie) lên mạng xã hội để cải thiện quy trình sàng lọc và giúp cơ quan chức năng xác định danh tính tốt hơn.

CBP cho biết văn bản đệ trình ngày 9.12 là phương án đang được thảo luận và chưa có hiệu lực.

"Đây không phải là quy định cuối cùng, mà chỉ là bước đầu tiên trong việc khởi động một cuộc thảo luận nhằm tìm ra các lựa chọn chính sách mới để đảm bảo an toàn cho người dân Mỹ. Mọi thứ vẫn không thay đổi với những người đang có kế hoạch nhập cảnh vào Mỹ", CBP tuyên bố.

Béo phì, tiểu đường có thể bị Mỹ từ chối cấp visa

Chính phủ Mỹ thời gian qua đã ban hành các chính sách rà soát mạng xã hội với những người nộp đơn xin thị thực, bao gồm xin theo diện visa H-1B, visa du học. Chính phủ cũng đang cân nhắc triển khai quy định tăng phí xác thực visa lên 250 USD. Một số doanh nghiệp du lịch bày tỏ quan ngại mức phí mới trên có thể làm giảm lượng du khách tiềm năng, đặc biệt trong giai đoạn Mỹ sẽ tổ chức World Cup vào năm sau.

The New York Times dẫn lời một quan chức trong ngành du lịch cho biết CBP chưa thông báo cho các bên liên quan trong ngành, trong khi kế hoạch quy định mới sẽ buộc nhiều bên tăng cường rà soát lý lịch của du khách. CBP cho biết sẽ tiếp thu ý kiến của công chúng trong vòng 60 ngày.