Thế giới

Mỹ đặc cách xét visa cho người mua vé xem World Cup 2026

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
18/11/2025 07:54 GMT+7

Chính quyền Mỹ ngày 17.11 đã công bố hệ thống ưu tiên xét thị thực nhanh cho những du khách mua vé xem World Cup 2026, song nhấn mạnh Mỹ vẫn có thể từ chối nhập cảnh.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio công bố về hệ thống ưu tiên đặt lịch hẹn, theo đó những người mua vé đến xem các trận bóng đá trong giải World Cup năm sau sẽ được sắp xếp phỏng vấn xin thị thực (visa) trước. Tuy nhiên, ông Rubio nêu rõ điều này không đồng nghĩa du khách chắc chắn sẽ được nhập cảnh, The Guardian đưa tin ngày 17.11

“Vé của bạn không phải là thị thực. Nó không đảm bảo bạn được nhập cảnh vào Mỹ. Nó giúp bạn được hẹn sớm và bạn vẫn sẽ trải qua quá trình thẩm định như những người khác. Điểm khác biệt là chúng tôi sẽ đưa họ lên đầu hàng chờ”, ông Rubio trả lời báo chí tại Nhà Trắng.

Người mua vé World Cup 2026 sẽ được đặc cách xét visa Mỹ sớm - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (phải) và Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Kristi Noem ngày 17.11 thông tin về công tác chuẩn bị cho World Cup 2026

ẢNH: REUTERS

Ông Gianni Infantino, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA) cho biết ban tổ chức World Cup có thể bán được 6 - 7 triệu vé, ngoài ra ước tính 5 - 10 triệu người từ khắp nơi sẽ đổ về Mỹ vào mùa World Cup.

Để xử lý lượng đơn đăng ký tăng đột biến, ông Rubio cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã tăng cường 400 viên chức lãnh sự trên toàn cầu. Động thái này giúp giảm thời gian chờ cấp visa ở hầu hết các nước, từ tối đa 1 năm xuống còn chưa đầy 2 tháng. Giới chức Mỹ cho hay hiện có khoảng 1 triệu người đã mua vé, đồng thời lưu ý những người không phải công dân Mỹ vẫn có thể bị cấm nhập cảnh dù có vé và hẹn phỏng vấn visa sớm.

World Cup 2026 sẽ diễn ra ở 3 nước Mỹ, Canada và Mexico bắt đầu từ tháng 6 năm sau. Đến nay, phần lớn người mua vé là công dân sở tại. Đây là kỳ World Cup đầu tiên mà số đội tham gia tăng từ 32 lên 48 đội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông có thể đề nghị chuyển địa điểm thi đấu khỏi một số thành phố Mỹ mà ông quan ngại, như ở Seattle (bang Washington), nơi sẽ diễn ra 6 trận đấu. “Nếu chúng tôi nghĩ rằng có vấn đề ở Seattle, chúng tôi sẽ chuyển sự kiện đến một nơi nào đó mà nó được đánh giá cao và an toàn”, ông nói.

Tổng thống Trump nêu thêm sẵn sàng triển khai Vệ binh Quốc gia đến thành phố Los Angeles (bang California), với lý do lo ngại tội phạm và cần lực lượng bảo vệ khách đến xem World Cup tại đây.

