Hà Nội: Điều tra vụ người đàn ông đẩy chiến sĩ CSGT vào đầu xe tải về tội giết người!

Ngày 11.12, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh một cán bộ đang CSGT dắt xe máy điện đi sát lề đường, đi phía sau là một người đàn ông. Khi thấy một xe tải đi tới, người đàn ông liền cố tình đẩy chiếc xe và cán bộ CSGT ra trước đầu xe.

Camera ghi lại thời điểm người vi phạm đẩy cán bộ CSGT ra trước đầu xe tải ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo hình ảnh ghi lại, cán bộ CSGT bị đẩy mạnh, ngã ra đường ngay trước đầu ô tô tải nhưng đã kịp xoay người tránh bánh xe tải chèn qua, còn chiếc xe máy điện bị xe tải cán qua, dù tài xế xe tải đã phanh gấp.