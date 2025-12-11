Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hà Nội: Điều tra vụ người đàn ông đẩy chiến sĩ CSGT vào đầu xe tải về tội giết người!
Video Thời sự

Trần Cường
11/12/2025 20:18 GMT+7

Quá trình dắt phương tiện vi phạm về chốt làm việc, cán bộ CSGT bị người vi phạm đẩy ngã trước đầu xe tải. May mắn cán bộ CSGT đã kịp xoay người tránh.

Ngày 11.12, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh một cán bộ đang CSGT dắt xe máy điện đi sát lề đường, đi phía sau là một người đàn ông. Khi thấy một xe tải đi tới, người đàn ông liền cố tình đẩy chiếc xe và cán bộ CSGT ra trước đầu xe.

- Ảnh 1.

Camera ghi lại thời điểm người vi phạm đẩy cán bộ CSGT ra trước đầu xe tải

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo hình ảnh ghi lại, cán bộ CSGT bị đẩy mạnh, ngã ra đường ngay trước đầu ô tô tải nhưng đã kịp xoay người tránh bánh xe tải chèn qua, còn chiếc xe máy điện bị xe tải cán qua, dù tài xế xe tải đã phanh gấp.

Tin liên quan

Bộ Công an chỉ đạo mở rộng điều tra vụ án Đoàn Văn Sáng

Bộ Công an chỉ đạo mở rộng điều tra vụ án Đoàn Văn Sáng

Liên quan vụ án Đoàn Văn Sáng, thượng tướng Nguyễn Văn Long (thứ trưởng Bộ Công an) đã có thư khen gửi Công an tỉnh Lạng Sơn về thành tích xuất sắc trong triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp công tác, nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt, khởi tố đối tượng gây ra vụ án. Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

