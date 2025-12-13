Toàn cảnh 17h: Con rể bắc thang, cạy tủ trộm tiền nhà vợ | Lời khai vụ đẩy CSGT vào đầu xe tải

Toàn cảnh 17h ngày 13.12.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Vì sao bầu trời TP.HCM đục ngầu buổi sáng?

Đến gần 8 giờ sáng nhưng trời TP.HCM vẫn bị "chìm" trong bầu không khí đục ngầu như sương mù. Theo IQAIR, trang theo dõi không khí trực tuyến, nhiều điểm đo ở TP.HCM chất lượng không khí ở mức cảnh báo đỏ với chỉ số AQI (từ 151 - 200). Ô nhiễm không khí gia tăng, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. IQAIR khuyến cáo người dân nên hạn chế hoạt động mạnh, giảm thời gian và sử dụng khẩu trang khi tham gia các hoạt động ngoài trời.

Giá vàng lập kỷ lục mới, người bán vàng từ năm 2026 sẽ nộp thuế ra sao?

Sáng 13.12, giá vàng miếng SJC đã tăng vọt lên mức kỷ lục mới. Nhưng từ 1.7.2026, giao dịch vàng sẽ phải chịu thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần theo luật Thuế thu nhập cá nhân vừa được thông qua.

Cựu chiến binh bị ung thư xúc động khi xem phim Mưa Đỏ: Nhìn thấy mình trong từng thước phim

Dù đang trong quá trình điều trị ung thư, kim truyền vẫn còn trên tay nhưng người cựu chiến binh Nguyễn Sỹ Huỳnh (69 tuổi, quê Nghệ An) vẫn ở lại ở giây phút cuối cùng để xem trọn vẹn phim Mưa Đỏ được chiếu tại Hội trường Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng. Ông chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được xem một bộ phim chiến tranh ngay trong bệnh viện, giữa những ngày điều trị mệt mỏi.

