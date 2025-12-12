Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Tuyên án vụ AIC và Sở GD-ĐT TP.HCM | Mẹ chở con gái 9 tuổi đi cướp bông tai
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Tuyên án vụ AIC và Sở GD-ĐT TP.HCM | Mẹ chở con gái 9 tuổi đi cướp bông tai

Thanh Niên
Thanh Niên
12/12/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 12.12.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

TOÀN CẢNH 17H 12/12: Tuyên án vụ AIC và Sở GDĐT TP.HCM | Mẹ chở con gái 9 tuổi đi cướp bông tai

Nguyên nhân người vi phạm đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải

Sáng 12.12, Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đặng Từ Thịnh (48 tuổi, trú xã Phượng Dực, Hà Nội) để điều tra hành vi giết người.

Thịnh là người đã cố tình đẩy cán bộ CSGT ngã trước đầu xe tải, sau khi vi phạm giao thông và xin bỏ qua không được.

Nguyên nhân người vi phạm đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải

Bão mặt trời G2 bất ngờ tấn công trái đất: Tình hình ngày 12.12 thế nào?

EarthSky.com vừa thông tin một cơn bão mặt trời (bão địa từ) tấn công trái đất ngày 11.12 bất ngờ đạt mức G2 (trung bình) kéo dài 3 giờ, sau đó giảm xuống mức G1 (nhỏ). Sự nhiễu loạn được dự đoán đã không xảy ra vào ngày 10.12, mà thay vào đó cơn bão này được thúc đẩy bởi sự gia tăng bất ngờ của gió mặt trời.

Bão mặt trời G2 bất ngờ tấn công trái đất: Tình hình ngày 12.12 thế nào?

Làng nghề thủ đô thay áo mới, hướng đến phát triển bền vững

Số liệu khảo sát của Sở Nông nghiệp Môi trường cho thấy áp lực ô nhiễm từ các làng nghề tại Hà Nội ngày càng lớn. Thủ đô đang nỗ lực "xanh hóa" các làng nghề bằng các giải pháp quy hoạch đầu tư hạ tầng và công nghệ, chính sách và nâng cao ý thức cộng đồng nhằm khắc phục ô nhiễm, hướng tới phát triển làng nghề bền vững.

Làng nghề thủ đô thay áo mới, hướng đến phát triển bền vững

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Toàn cảnh 17h: Thảm kịch chuyến xe sau đám cưới | Thông tin tang lễ diễn viên Thương Tín

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h: Làm rõ vụ lột bông tai cháu bé 5 tuổi | Tai nạn kinh hoàng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Toàn cảnh 17h: Tình tiết lạ vụ '46 tuổi bắt cóc bạn 14 tuổi' ở Cà Mau | Điều tra mở rộng vụ án Đoàn Văn Sáng

