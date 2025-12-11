Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Tình tiết lạ vụ '46 tuổi bắt cóc bạn 14 tuổi' ở Cà Mau | Điều tra mở rộng vụ án Đoàn Văn Sáng
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Tình tiết lạ vụ '46 tuổi bắt cóc bạn 14 tuổi' ở Cà Mau | Điều tra mở rộng vụ án Đoàn Văn Sáng

Thanh Niên
Thanh Niên
11/12/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 11.12.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 11.12: Tình tiết lạ vụ '46 tuổi bắt cóc bạn 14 tuổi' ở Cà Mau | Điều tra mở rộng vụ án Đoàn Văn Sáng

Thông đèo D’Ran sau hơn 40 ngày khắc phục sạt lở nghiêm trọng

Sáng 11.12, ông Trương Trung Thắng, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, kể từ 9 giờ sáng cùng ngày cho phép giới hạn phương tiện lưu thông qua đèo D'Ran, QL20 (P.Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) sau hơn 40 ngày bị sạt lở nghiêm trọng.

Thông đèo D’Ran sau hơn 40 ngày khắc phục sạt lở nghiêm trọng

Chuyên gia thông tin về tin bão mặt trời mới nhất

Theo trang EarthSky.com, trang tin tức khoa học cập nhật mỗi ngày về tình hình bão mặt trời tấn công trái đất, ngày 10.12 hôm qua, mặt trời duy trì hoạt động ổn định, với một vụ bùng phát M1.9 từ vết đen AR4294 làm giảm cường độ sóng radio tần số cao trên vùng biển Ấn Độ Dương được chiếu sáng bởi mặt trời trong một thời gian ngắn.

Tin bão mặt trời: Chuyên gia nói gì trước ngày 12.12?

HLV Kim Sang-sik: Gặp Malaysia là trận knock-out, chúng tôi phải thắng

Đánh giá về đối thủ, HLV Kim Sang-sik cho biết ông và ban huấn luyện đã nghiên cứu kỹ trận đấu giữa U.23 MalaysiaU.23 Lào để lên phương án đối phó.

HLV Kim Sang-sik: Gặp Malaysia là trận knock-out, chúng tôi phải thắng

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

